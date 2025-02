Berechtigungssätze und Sicherheitsgruppen in BC

In der Welt von Microsoft Dynamics 365 und Business Central spielen Effizienz, Präzision und Anpassungsfähigkeit eine zentrale Rolle. Ein wichtiger Aspekt ist die Zugriffskontrolle, die durch Sicherheitsgruppen und Berechtigungssätze gesteuert wird. Beide Methoden haben ihre Vorzüge, doch die Wahl der richtigen Lösung kann entscheidend sein, um das volle Potenzial der Systeme zu nutzen. In diesem Beitrag erläutern wir, welche Unterschiede bestehen und warum eine Lösung mehr Flexibilität und Kontrolle bieten kann.

Was sind Berechtigungssätze und Sicherheitsgruppen?

Berechtigungssätze

Berechtigungssätze sind eine Funktion in Business Central, mit der Sie den Zugriff auf spezifische Daten, Prozesse und Funktionen in der Software definieren. Sie bieten granulare Kontrolle, erfordern jedoch oft viel Zeit und Aufwand für die Verwaltung – besonders in größeren Organisation

Sicherheitsgruppen

Sicherheitsgruppen stammen aus dem Microsoft 365-Ökosystem und werden über Microsoft Entra (ehemals Azure Active Directory) gesteuert. Sie bieten eine zentrale Möglichkeit, Benutzergruppen zu verwalten und Berechtigungen effizient zuzuweisen, insbesondere in Kombination mit Anwendungen wie Dynamics 365.

So funktioniert der Ablauf

Erstellen der Sicherheitsgruppe

Im Admin-Portal von Microsoft Entra wird eine neue Sicherheitsgruppe angelegt und entsprechend benannt.

Zuweisen von Mitgliedern

Benutzer oder andere Gruppen können der Sicherheitsgruppe hinzugefügt werden. Dadurch lassen sich Zugriffsebenen zentral steuern, ohne für jeden einzelnen Benutzer Einstellungen vornehmen zu müssen.

Vergabe von Berechtigungen

Der Sicherheitsgruppe werden in der jeweiligen Anwendung (z. B. Dynamics 365 Business Central) spezifische Berechtigungen oder Rollen zugeordnet. Diese Berechtigungen gelten dann automatisch für alle Mitglieder der Gruppe.

Automatische Synchronisierung

Änderungen in der Gruppe, wie das Hinzufügen oder Entfernen von Benutzern, werden automatisch in die Berechtigungsstrukturen übernommen.

Einfache Integration

Sicherheitsgruppen lassen sich nahtlos in Dynamics 365 und andere Microsoft-Anwendungen integrieren, wodurch der Verwaltungsaufwand reduziert wird.

Sicherheitsgruppen im Fokus: Wann sie die bessere Wahl sein können

Einfachheit und Skalierbarkeit:

Mit Sicherheitsgruppen haben Sie eine zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung von Zugriffsrechten – egal ob in Business Central, SharePoint oder Teams. Das spart Zeit und reduziert Fehler.

Zentrale Verwaltung über Entra ID:

Da Sicherheitsgruppen direkt in Microsoft Entra angelegt werden, profitieren sie von den umfangreichen Sicherheitsfunktionen der Cloud, wie Multi-Faktor-Authentifizierung und bedingtem Zugriff.

Bessere Integration:

Sicherheitsgruppen sind ideal, wenn Benutzer nicht nur Dynamics 365 oder Business Central verwenden, sondern auch andere Anwendungen wie Microsoft 365, SharePoint oder Teams. Eine Gruppe kann einmal definiert und für mehrere Dienste verwendet werden.

Reduktion von Fehlerquellen:

Berechtigungssätze erfordern eine detaillierte manuelle Konfiguration, was die Gefahr von Fehlern erhöht. Sicherheitsgruppen bieten eine standardisierte Verwaltung, durch die Userzuweisung außerhalb von Business Central.

Welchen Vorteil bieten Berechtigungssätze?

Obwohl Sicherheitsgruppen viele Vorteile bieten, sind Berechtigungssätze unverzichtbar, wenn es darum geht, einzelnen Usern spezielle Rechte individuell zuzuweisen. Dies wäre über Sicherheitsgruppen zwar ebenfalls möglich, aber nicht immer sinnvoll.

Fazit: Machen Sie den nächsten Schritt!

Berechtigungssätze haben nach wie vor ihre Berechtigung, besonders in bestimmten Szenarien und für kleinere Unternehmen. Dennoch sind Sicherheitsgruppen ideal, wenn es darum geht, Berechtigungen auf Gruppenebene zu steuern und gleichzeitig eine zentrale, einheitliche Verwaltung sicherzustellen. Sie bieten eine leistungsstarke Grundlage für ein effizientes Berechtigungsmanagement im gesamten Microsoft-Ökosystem.

Sind Sie bereit, Ihre Berechtigungsverwaltung zu verbessern und Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben? Unsere Experten beraten Sie gerne und zeigen Ihnen, wie Sie mit den richtigen Tools mehr erreichen können Erfahren sie mehr über CONNAMIX

Effiziente Abbildung von individuellen Geschäftsprozessen durch agile und sichere Lösungen. Als Integrator von Microsoft Dynamics 365 bieten wir Ihnen umfassende Lösungen im Gesamtsystem der Microsoft-Business-Anwendungen an

Kontakt

CONNAMIX GmbH Co. Kg

Ugur Özkeser

Bürgermeister-Smidt-Straße 57

27568 Bremerhaven

0471 9526 8940



https://connamix.com/ueber-uns/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.