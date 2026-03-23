Bergische Umweltakademie startet nachhaltige Bildung

Mit Umweltbildung zu achtsamem Wahrnehmen und nachhaltigem Mitgestalten

-Zentrale Zukunftsthemen: Permakultur, Naturgartenbau, Obstgehölzpflege, Umweltpädagogik und Ernährung.

-Lernkultur: Praxisnahe Weiterbildungen vermitteln gefragte berufliche Qualifikationen

-Niedrigschwelliger Zugang: Staatlich kontrollierte und zertifizierte Lehrgänge kostenlos und unverbindlich testen.

Remscheid: In der Bergischen Umweltakademie bündelt die Bergische Akademie für Erwachsenenbildung ihre Aus- und Weiterbildungskompetenz in den Bereichen Natur, Ökologie und Umweltberatung sowie Umwelterziehung. Das staatlich zertifizierte Lehrgangsangebot ist auf die zentralen Zukunftsthemen Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit ausgerichtet und dabei bewusst praxisnah gestaltet.

Die Welt ist im Wandel. Verschiedenartige Herausforderungen gefährden zunehmend die Gesundheit von Mensch und Planet und bringen das ökologische und darüber auch das soziale Gefüge ins Wanken. Um dem begegnen zu können, braucht es Fachkräfte, die im Sinne von Nachhaltigkeit und Ökologie mit Weitblick handeln und zum Handeln anleiten. „Wir glauben an eine Zukunft, in der Umweltbildung mithilft, den notwendigen Wandel möglich zu machen – ökologisch und sozial. Unsere Akademie steht für eine neue Lernkultur, die notwendiges Wissen nicht nur vermittelt, sondern auch zum Handeln befähigt. Wir möchten Menschen inspirieren, ihre Umwelt achtsam wahrzunehmen sowie aktiv und nachhaltig mitzugestalten“, sagt Geschäftsführer Rolf Meyer, auf dessen Idee, die Bergische Umweltakademie zurückgeht.

Lehrgangskonzepte wurden erstellt und 2025 schließlich die Bergische Umweltakademie als neues Institut der BA Bergischen Akademie für Erwachsenenbildung GmbH in Remscheid gegründet. Die Expertise aus über 40 Jahren Beratung und Bildung wird dort nun auf Natur-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen gerichtet. Das Angebot reicht derzeit von der Obstgehölzpflege über nachhaltige Ernährung und Umweltpädagogik bis zum ökologischen Gartenbau. Alle angebotenen Lehrgänge erhielten 2026 die staatliche Zertifizierung, darunter die Ausbildungen zum Zertifizierten Permakulturberater und zum Zertifizierten Natur- und Umweltpädagogen.

Für einfachen Zugang: Kostenlos und unverbindlich testen

Interessenten können sich auf der Website informieren – sich auch gern persönlich beraten lassen – und sich unverbindlich und kostenlos auf der Kursplattform registrieren. Für den Wunschlehrgang gibt es dann Zugriff auf die Lehrgangseinführung, das Lehrgangshandbuch und einen Studienbrief. Wen das überzeugt, der kann sich die weiteren Module kostenpflichtig freischalten lassen, wodurch der Vertrag zustande kommt. Digitales Lernmaterial (auch als Ausdruck erhältlich), Praxisseminare und Zwischentests ebnen den Weg bis zur Abschlussprüfung. Am Ende steht das Zertifikat – und eine sinnstiftende berufliche Tätigkeit mit Zukunftsperspektive.

Mehr über die BUA erfahren Sie unter https://bergische-umweltakademie.de.

Die BUA ist das neue Fachinstitut für Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen Natur, Ökologie und Umweltberatung/Umwelterziehung. Wir sind mit unserer Muttergesellschaft, BA Bergische Akademie für Erwachsenenbildung GmbH, und dem BTB-Bildungswerk für therapeutische Berufe seit 1985 fest in der Erwachsenenbildung verankert. Mit der Bergischen Umweltakademie vereinen wir die über 40-jährige Expertise aus Beratung und Bildung mit den Bereichen Natur und Umwelt.

Kontakt

Bergische Umweltakademie, ein Institut der: BA Bergische Akademie für Erwachsenenbildung GmbH

Stefan Waloschek

Reinshagener Straße 32

42857 Remscheid

02191 / 89 43 99 – 90



https://bergische-umweltakademie.de/

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