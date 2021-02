BÜNDNIS ÄRZTE, PSYCHOTHERAPEUTEN UND RECHTSANWÄLTE FÜR SOLIDARITÄT UND MENSCHLICHKEIT

BÜNDNIS

ÄRZTE, PSYCHOTHERAPEUTEN UND RECHTSANWÄLTE

FÜR SOLIDARITÄT UND MENSCHLICHKEIT

Wir rufen weitere Berufsgruppen auf, sich diesem Bündnis anzuschließen und

veröffentlichen die BERLINER ERKLÄRUNG 2021

“Für eine Medizin im Einklang mit Natur und Rechtsstaat”

Zahlreiche Fälle von Hausdurchsuchungen in Praxen und Privatwohnungen von

behandelnden Ärzten beunruhigen uns und veranlassen uns zum Handeln. In der

zunehmenden Politisierung medizinischer Sachverhalte sehen wir eine ernste

Bedrohung für das Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Aktuelle

Regierungsmaßnahmen bewegen sich außerhalb der Verhältnismäßigkeit und

gefährden damit unsere rechtsstaatliche Ordnung.

1. Behördlich verursachte Durchsuchungen können grundsätzlich rechtmäßig sein;

sofern sie jedoch lediglich auf einem vagen Verdacht beruhen, ist die Gefährdung

der ärztlichen Berufsfreiheit sowie die Offenlegung strafrechtlich und datenschutzrechtlich geschützter Patienten-Informationen grob unverhältnismäßig.

Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen gefährden die Existenz der

betroffenen Ärzte. Durch Schaffung von rechtsfreien Räumen wird die

medizinische Versorgung massiv gefährdet. Dies alles führt in erheblichem Maß

zu einer Störung des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient und ist

sofort zu beenden. Jeder Mensch hat einen Anspruch auf bestmögliche

gesundheitliche Betreuung. Die ärztliche Urteils- und Therapiefreiheit ist von

staatlicher Willkür freizuhalten.

2. Allein in den wenigen Wochen seit Anlaufen der nicht lege artis durchgeführten

Covid-19-“Impfungen” sind schwerwiegende Auswirkungen aufgetreten. Im

Widerspruch zur Natur, zu den Regeln guter Wissenschaft und gegen die

Normen des ärztlichen Handelns ist das Immunsystem tausender Menschen

beschädigt worden; in den meisten Fällen sind Impf-Kontraindikationen

überhaupt nicht berücksichtigt worden. Solange die Ursachen der zahlreichen

Todesfälle im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit den “Impfungen”

nicht zweifelsfrei geklärt sind, ist jegliche Form von Massenimpfung sofort

abzubrechen. Die Verantwortlichen der betroffenen Alten- und Pflegeheime

werden aufgefordert, bei der Beweissicherung umfassend zu kooperieren.

Totenscheine dürfen ab sofort nur noch unter Angabe einer gegebenenfalls

stattgefundenen Impfung ausgestellt werden. In Fällen von dringenden

Tötungsverdachtsmomenten müssen umgehend Strafermittlungen eingeleitet

werden. Derartige unkontrollierte Massenversuche an Menschen müssen – gerade

in Deutschland – unterlassen werden.

3. Der Mensch ist durch sein Immunsystem von Natur aus und durch bewährte

kulturelle Praktiken vor den meisten gesundheitlichen Risiken hinreichend

geschützt. Diesen natürlichen Schutz zu erhalten und die Selbstbestimmung des

Menschen zu würdigen, muss Ausgangspunkt jeglicher Gesundheitspolitik sein.

Keine Regierung der Welt hat das Recht, medizinische Sachverhalte zu rein

“politischen Entscheidungen” zu erklären und in ihr Gegenteil zu verkehren. Die

Einführung einer politisch motivierten Gesundheits-Diktatur darf nicht toleriert

werden.

4.Das augenfälligste Symbol für die Politisierung der Gesundheit ist der verordnete

Zwang zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen, welche die Ausbreitung von

Krankheitserregern durch Aerosole eindämmen sollen. Die seit Jahrhunderten

entwickelten Schutzhandlungen gegen die Ausbreitung von ansteckenden

Krankheiten sind vollständig ausreichend. Das Maske-Tragen birgt hingegen

schwerwiegende Risiken: Durch mehr als 40 internationale wissenschaftliche

Studien ist nachgewiesen, dass die psychischen und körperlichen Schäden völlig

unkalkulierbar sind. Derartige Zwangsmaßnahmen widersprechen dem

natürlichen Schutz und dem Selbstbestimmungsrecht des Menschen und sind

mit sofortiger Wirkung zu beenden.

5.Aus – bisher – drei Berufsgruppen haben wir uns verbunden, zum Schutz des

Menschen für eine vernünftige Medizin im Einklang mit Natur und

Rechtsstaat einzustehen. Wir sind zuversichtlich, dass sich unserem Appell

weitere Berufsgruppen anschließen werden. Die Würde des Menschen ist

unantastbar.

Berlin, den 14. Februar 2021

Bildquelle: @Anwälte für Aufklärung