Berufliche Erfolge auch in Zeiten der Corona-Pandemie

Montelimar, 25.10.2020 – Eine Gesichtsmaske tragen, sehr oft die Händewaschen, ausreichend körperlicher Abstand zu Mitmenschen, Homeoffice. Die Corona-Pandemie und die mit ihr einhergehenden Abstands- und Hygieneregeln haben unseren Alltag stark beeinflusst. Nicht mehr Reisen zu dürfen, wann und wohin man möchte, beeinträchtigt die Gemütslage vieler Menschen, insbesondere Singles leiden darunter. Auch kommen für manche Menschen Probleme und Sorgen mit dem Arbeitsplatz und den damit verbundenen Existenz Ängsten dazu. Diese Sorgen haben Singleberater nicht, die TTPCG ® Konzessionäre sind. Glücksbringer, in Sachen schnell den passenden Partner vorstellen, kann sich nennen, wer als Singleberater im TTPCG ® Team arbeitet.

TTPCG ® sucht Glücksbringer und kann Menschen eine sichere berufliche Existenz bieten

Die Konzessionäre der seit 1981 überaus erfolgreichen Partnervermittlung TTPCG ® arbeiten und erzielen auch in Zeiten der Corona-Pandemie ein überdurchschnittliches Einkommen. Denn der Markt Dienstleistung Partnervermittlung wächst seit Jahren stetig und unaufhaltsam. Dazu kommt, dass TTPCG ® ein weltweit einmaliges Geschäftskonzept bietet, welches den Konzessionären, die Franchisepartner der amerikanischen Marke TTPCG ® sind, ebenso Vorteile bietet, wie letztendlich auch allen Kunden.

Hohes Einkommen für Amias und Liebesglück für Noelle und Bastien

Folgend nur mal ein Beispiel, wie sicheres Einkommen für Konzessionäre der Marke TTPCG ® auch in Zeiten der Corona-Pandemie funktioniert und dazu das Glück der Liebe zu alleinstehenden Menschen auf Partnersuche gebracht wird. Es ist die Liebesgeschichte von Noelle Lefebvre (34) aus Orange einer Stadt in der Region Provence-Alpes-Cote-d-Azur und Bastien Durand aus Carpentras einer Kleinstadt im Departement Vaucluse in der Region Provence-Alpes-Cote-d-Azur. Noelle und Bastien haben sich auf eine Werbeeinblendung im Web bei TTPCG ® gemeldet. Die Anfragen der Partnersuchenden landeten auf einem Server der Taylor Group in Seattle, der grössten Stadt im Nordwesten der USA. Künstliche Intelligenz erkannte, dass die Anfragen aus einem Gebiet in Frankreich kommen, in dem Amias Perrin (56) aus Montpellier einer Stadt in Südfrankreich konzessionierter Singleberater ist . Amias kam im Juli 2018 ins Team der TTPCG ®, nachdem er aus gesundheitlichen Gründen seinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben konnte. Er sagt heute, hätte ich vom Beruf TTPCG ® Singleberater schon vor 20 Jahren gewusst, hätte ich damals schon meinen Beruf gewechselt.

Amias Beratung machte Noelle und Bastien zu glücklichen Kunden

Amias erinnert sich noch gut an die Fernberatung/Videokonferenz mit der hübschen Noelle. Er war sich ganz sicher, dass Noelle schnell wie alle anderen Nutzer der Dienste von TTPCG ® ihr Glück einer Partnerschaft finden wird. Nachdem Amias acht weitere Beratungen durchführte, hatte er den Beratungstermin mit Bastien. Vom Bauchgefühl sagte sich Amias, dass Bastien zu Noelle perfekt passen könnte. Das TTPCG ® Matching stellte bei der Auswahl passender Partner fest, dass eine Übereinstimmung von 93,1 Prozent zwischen Bastien und Noelle gegeben war. Das alles geschah im Mai 2020. Heute leben Noelle und Bastien zusammen im Haus von Bastien in Carpentras. Und was macht Amias heute? Er berät Menschen auf Partnersuche und erzielt damit ein überdurchschnittliches Einkommen. Amias sagt, er verdiene mit einer erfolgreichen Beratung in zwei Stunden mehr als früher in seinem Beruf als Lokführer in einem Monat.

Die Nachfrage an den TTPCG ® Dienstleistungen steigt ständig

Klar, wer seinen Partner, von dem er lange träumt, schnell treffen möchte, sollte die hochwertigen und dennoch kostengünstigen Dienstleistungen von TTPCG ® ganz genau unter die Lupe nehmen. Wer in seinem Bekanntenkreis einen Menschen kennt, der sich beruflich verändern möchte, sollte dies TTPCG ® (postmaster@ttpcg.us) mit dem Betreff “Glücksbringer werden” schreiben. Entscheidet sich TTPCG ® dafür, den Menschen dieser Empfehlung als Konzessionär eine berufliche Chance zu bieten, kann sich der Empfehlungsgeber als Dankeschön von TTPCG ® entweder einen Urlaubsgutschein für zwei Personen oder eine Schweizer Luxusarmbanduhr wünschen.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Felice Moreau, F 26200 Montelimar gelesen. Deutsche Übersetzung Werner v. Olnhausen. Vielen Dank dafür. Der Pressebericht ist entstanden im Auftrag des press office der Tim Taylor Group.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

