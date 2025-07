Bestnoten für Datenberatung: b.telligent zählt zu „Top-Unternehmensberatern 2025“

München, 16. Juli 2025 – b.telligent ist im Handelsblatt-Ranking 2025 erneut eine der besten Unternehmensberatungen Deutschlands. Ein klarer Beleg für über zwanzig Jahre Expertise in der datengetriebenen Beratung. In gleich sechs Feldern zählt die Data-, Analytics- und AI-Beratung zur Spitze der Branche.*

„Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Bestätigung – sie ist ein Spiegel dessen, was wir jeden Tag leben: ehrliche Beratung mit echtem Impact. Wir verstehen uns als Technologie-Vorreiter, als Enabler für unsere Kunden und als Partner auf Augenhöhe. Unser Dank gilt allen, die diesen Weg mit uns gehen“, so Sebastian Amtage, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent.

In folgenden sechs Feldern gehört b.telligent laut Handelsblatt-Ranking 2025 zu den Top-Beratern:

– Automobilbranche

– Banken & Finanzdienstleister

– Einkauf & Beschaffung

– Konsumgüter & Handel

– Transport & Logistik

– Technologie, Medien & Telekommunikation

Damit bestätigt sich: b.telligent ist in den zentralen Branchen, die digitale Transformation konsequent vorantreiben, als führende Beratung etabliert.

Entscheidend für die Bewertung des Handelsblatt-Rankings waren neben dem Renommee der Beratungen auch Kriterien wie der Umgang mit Innovationen, insbesondere mit Künstlicher Intelligenz, sowie aktuelle Herausforderungen der Branche.

„Dieses tolle Ergebnis ist in erster Linie ein Verdienst unseres großartigen Teams“, betont Klaus Blaschek, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent. „Denn die Auszeichnung bestätigt nicht nur unsere Kompetenz, sondern auch unsere Kultur: Bei uns werden Teamgeist, Wertschätzung und Entwicklung einfach großgeschrieben.“

b.telligent feierte letztes Jahr sein 20-jähriges Bestehen und beweist so neben seinem großen Erfahrungsschatz in puncto Daten auch immer wieder seine Innovationskraft und Leidenschaft für aktuell brennende Datenthemen.

Kontakt zu b.telligent, alle Informationen zu den Beratungsfeldern, echte Case Studies und Blogbeiträge aus der Datenwelt gibt es auf der Website: b.telligent Website

Wer das b.telligent-Team live erleben möchte, hat im September die perfekte Gelegenheit: Am 18. September findet in Basel der World of Data (WoD) statt – eines der beliebtesten Events der Data- und AI-Branche. Dort erwarten die Besucher:innen in familiärer Atmosphäre praxisnahe und höchst aktuelle Case Studies, hochkarätige Speaker aus renommierten Unternehmen und jede Menge Austausch. Alle Fragen rund um die eigene Data Journey können live adressiert werden. Sowohl das b.telligent-Team als auch wichtige Technologiepartner stehen mit Rat und Tat bereit. Alle Infos gibt es auf der WoD-Website. Schnell sein lohnt sich, denn bis zum 16. August sind noch vergünstigte Tickets zu haben. WoD Website

*Zur Methodik:

Das Handelsblatt Research Institut (HRI) ermittelte zunächst eine Peergroup von 15.900 Unternehmensberatern aus über 350 Firmen. Diese Teilnehmer:innen wurden im Anschluss nach den renommiertesten Unternehmen in ihren jeweiligen Beratungsbereichen gefragt.

Über b.telligent

smart data. smart decisions.

b.telligent ist eine auf Analytics und Data Management spezialisierte, technologieunabhängige Beratung. Mit über 400 Mitarbeitenden an zehn Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien und der Schweiz unterstützt b.telligent Unternehmen entlang der Data Value Chain, angefangen bei der Strategie über die Analyse, Konzeption und Implementierung bis hin zum Betrieb und zur Weiterentwicklung der Lösung. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung von digitalen und datengetriebenen Geschäftsprozessen sowie von Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

Regelmäßig zählt b.telligent im Ranking des Wirtschaftsmagazins brand eins zu den besten Beratungen Deutschlands. Besonders im Bereich Data & Analytics belegt das Unternehmen eine Spitzenposition und führt die Liste bei Artificial Intelligence an. Laut der jüngsten BARC-Analyse gehört b.telligent zudem zu den führenden Service-Providern in der DACH-Region.

Mehr unter www.btelligent.com

