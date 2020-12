Bestseller-Autorin Nena Schink zu Gast bei congstar FAIRsprochen

Ein Gespräch über die Suchtgefahr von Instagram und falsche Schönheitsideale

Köln, 16.12.2020. In der achten Folge des congstar FAIRsprochen Podcast ist Nena Schink zu Gast. Sie ist Journalistin und Moderatorin und hat in diesem Jahr vor allem als Bestseller-Autorin für Furore gesorgt. Die 28-Jährige hat mit ihrem Buch “Unfollow – wie Instagram unser Leben zerstört” dabei eine reichweitenstarke Debatte über die Nutzung von Instagram ausgelöst.

In der neuen Ausgabe congstar FAIRsprochen spricht sie mit Gastgeberin Bianca Hauda über die Risiken der Social Media Plattform, den gefährlichen Schein von Inszenierungen und über die Vermittlung eines falschen Schönheitsideals.

Die neue FAIRsprochen Episode ist wie auch die bisherigen Folgen ab jetzt in allen bekannten Podcast-Portalen sowie im congstar Newsroom verfügbar. Im FAIRsprochen Podcast stellt congstar interessante Menschen aus verschiedensten Bereichen vor und beleuchtet in diesem Zusammenhang immer das Thema Fairness.

Der schmale Grat zwischen Nutzung und Sucht

Nena Schink kritisiert in ihrem Buch die Suchtgefahr, die bei der Nutzung von Instagram bestehen kann. Dabei warnt sie vor einer Inszenierung des eigenen Privatlebens und appeliert, das Leben auch abseits von Social Media bewusster wahrzunehmen.

Im Podcast erklärt sie, wie ihre persönliche Motivation entstand, über die Gefahren von Instagram ein Buch zu schreiben und erläutert zudem, wie sie ihren Umgang mit der Plattform mittlerweile organisiert. Sie beschreibt aber auch, wie andere Personen mit Social Media umgehen können und wie ein gesunder Mittelweg möglich ist.

Inszenierung und Schönheitsideale

Zudem erklärt Nena Schink, dass aufgrund des hohen Inszenierungspotenzials bei Social Media-Plattformen verstärkt ein falsches Lebens-, Frauen- bzw. Schönheitsideal vermittelt wird. Dieses Thema adressiert sie auch in ihrem neuen Buch, das 2021 erscheinen und den Titel “PRETTY HAPPY: Lieber glücklich als perfekt” tragen wird. Außerdem erzählt sie, warum sie keinem Instagram Account und -User einen Fairness Award verleihen würde und wer diesen aus ihrer Sicht stattdessen verdient hat.

Lust auf das ganze Gespräch? congstar FAIRsprochen Epsiode 8 mit Nena Schink ist ab sofort auf allen bekannten Podcast-Portalen und im congstar Newsroom abrufbar.

Unter www.congstar.de gibt es zudem alle weiteren Informationen zu congstar.

