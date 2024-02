Besucherverwaltungssoftware visitortool

Revolutionäres Besuchermanagement-System visitortool vereinfacht die Verwaltung von Besuchern

In einer Welt, in der effizientes Besuchermanagement von entscheidender Bedeutung ist, um Sicherheit, Organisation und Kundenbetreuung zu gewährleisten, präsentiert pörtner consulting stolz sein bahnbrechendes Besuchermanagement-System visitortool aus der Cloud. Diese innovative Besuchermanagement-Software bietet eine umfassende Lösung für die Verwaltung von Besuchern in Unternehmen, Behörden und Organisationen jeder Größe.

visitortool ist eine hochentwickelte Besucherverwaltungssoftware, die es Unternehmen ermöglicht, den gesamten Besucherzyklus nahtlos zu verwalten – von der Planung und Registrierung bis hin zur Ankunft und dem Check-out. Durch die Nutzung fortschrittlicher Technologien wie automatisierte Benachrichtigungen, QR-Code-Integration und benutzerfreundliche Oberflächen revolutioniert visitortool die Art und Weise, wie Besucherempfang und -verwaltung durchgeführt werden. Die Software wird komplett in Deutschland betrieben und ist innerhalb von 20 Minuten einsatzfähig – keine Installation auf Endgeräten notwendig.

Zu den Hauptmerkmalen der Besuchermanagement-Software visitortool gehören:

Effiziente Besucherregistrierung: Vereinfachte Online-Registrierung für Besucher vor ihrem Besuch, um den Check-in-Prozess zu beschleunigen.

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen: Automatisierte Benachrichtigungen per E-Mail oder SMS an Besucher und Gastgeber, um eine reibungslose Koordination zu gewährleisten.

QR-Code-Integration: Schnelles Ein- und Auschecken durch die Verwendung von QR-Codes, wodurch die Notwendigkeit manueller Dateneingaben minimiert wird.

Datenanalyse und Berichterstattung: Umfassende Analyse- und Berichtsfunktionen, um Einblicke in Besucherströme und -daten zu erhalten.

„Mit visitortool möchten wir die Herausforderungen im digitalen Besuchermanagement angehen, denen Unternehmen täglich gegenüberstehen“, sagt Andreas Pörtner, Inhaber von pörtner consulting. „Unser Ziel ist es, eine intuitive und effektive Besuchermanagement-Lösung anzubieten, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Besucherprozesse zu optimieren und gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.“

visitortool ist ab sofort verfügbar und bietet eine flexible und skalierbare Lösung für Unternehmen jeder Größe und Branche. Die Software ist komplett DSGVO-konform. Zusätzlich können individuelle Anpassungen der Software vorgenommen werden. Die Besuchermanagement-Experten von pörtner consulting bieten darüber hinaus individuelle Software-Schulungen, Inbetriebnahme vor Ort und optimierte Hardware und Digitaldisplays für das digitale Besuchermanagement an.

Für weitere Informationen oder um visitortool noch heute zu testen, besuchen Sie bitte https://www.visitortool.net.

visitortool ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Besuchermanagement und bietet innovative Tools an, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Besucherprozesse zu optimieren und zu vereinfachen. Mit einem engagierten Team von Experten entwickelt pörtner consulting maßgeschneiderte Lösungen, die auf die individuellen Anforderungen seiner Kunden zugeschnitten im Umfeld digitales Besuchermanagement sind.

Firmenkontakt

visitortool Besuchermanagementsoftware

Andreas Pörtner

Im Bruch 31

56414 Hundsangen

064355480251



https://www.visitortool.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.