Betriebliche Krankenversicherung – Alle Vorteile auf den Punkt gebracht

Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) ist ein Tausendsassa unter den Zusatzleistungen die eine Unternehmen anbieten kann. Durch die erweiterten Gesundheitsleistungen, spezifische Vorsorgeprogramme und den schnellen Zugang zu einem Netzwerk von Ärzten und Spezialisten, leistet die bKV einen wichtigen Beitrag für eine gesunde Belegschaft und verändert darüber hinaus das Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeiter*innen. Wie sich eine betriebliche Krankenversicherung auf die Lebensweise und das Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen und den Benefit für Unternehmen auswirken kann, bringen wir kurz und prägnant auf den Punkt.

1.Zugang zu erweiterten Gesundheitsleistungen

Eine bKV eröffnet den Mitarbeitenden die Möglichkeit, von erweiterten Gesundheitsleistungen zu profitieren. Dies kann beispielsweise die Übernahme von Kosten für Vorsorgeuntersuchungen, Zahnbehandlungen oder alternative Heilmethoden umfassen. Durch den einfachen und kostengünstigen oder kostenlosen Zugang zu diesen Leistungen ermutigt die bKV die Mitarbeiter*innen, präventive Maßnahmen zu ergreifen und ihre Gesundheit proaktiv zu fördern.

Die Kostenübernahme für Zahnbehandlungen ermöglicht es ihnen, ihre Zahngesundheit zu erhalten und Zahnproblemen vorzubeugen. Zudem können alternative Heilmethoden wie Akupunktur oder Homöopathie genutzt werden, um verschiedene Krankheitssymptome neben herkömmlichen Methoden zu behandeln. Durch den erweiterten Zugang zu diesen Gesundheitsleistungen fühlen sich die Mitarbeiter*innen unterstützt und ermutigt, aktiv für ihre Gesundheit zu sorgen.

2.Optimalen Vorsorge und umfangreichen Gesundheitsprogramme

Durch eine betriebliche Krankenversicherung können Mitarbeiter*innen regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitschecks durchführen lassen. Dadurch werden gesundheitliche Probleme frühzeitig ernannt und Risiken minimiert. Die Vorsorgeuntersuchungen in der bKV sind altersunabhängig und fördern gerade bei jungen Menschen die Prävention. In vielen Fällen werden die Vorsorgeuntersuchungen in Unternehmen während der Arbeitszeit angeboten – dies steigert die Teilnahme und zeigt die soziale Verantwortung der Unternehmen.

Zudem können Mitarbeiter*innen von Gesundheitsprogrammen profitieren, da diese ihnen helfen, einen gesünderen Lebensstil zu führen. Die bKV bieten vielseitige Programme an, die Mitarbeitern dabei helfen, ihre Fitnessziele zu erreichen, mehr zu entspannen, Stress zu bewältigen, Gewicht zu kontrollieren oder mit dem Rauchen aufzuhören. Dadurch werden die Mitarbeiter*innen ermutigt, aktiver zu sein und gesündere Entscheidungen zu treffen.

In großen Firmen finden die Kurse häufig während oder nach der Arbeitszeit statt. Dabei gibt es unterschiedliche zeitliche Regelungen. Wir halten eine 50/50-Regel (50% Arbeitszeit / 50% Freizeit der Mitarbeiter*innen) als sinnvoll, da von beiden Seiten ein klares Statement zur Beteiligung getroffen wird. Durch die Teilnahme an diesen Angeboten werden die Mitarbeiter*innen ermutigt, bewusste Entscheidungen für ihre Gesundheit zu treffen und langfristig gesunde Gewohnheiten zu entwickeln.

3.Frühzeitige Behandlungen und schnellere Genesung

Mit einer besseren Profilaxe können Krankheiten oder gesundheitliche Probleme schneller erkannt und behandelt werden. Dies führt zu einer verbesserten Gesundheit und schnelleren Genesung. Durch das verbesserte Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen wird die Produktivität positiv beeinflusst.

Durch eine bKV haben Mitarbeiter*innen einen schnellen Zugang zu einem breiten Netzwerk von Ärzten und Spezialisten und können frühzeitig medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Sie können schneller Termine vereinbaren und erhalten in der Regel eine prioritäre Behandlung. Dadurch werden Wartezeiten reduziert und die Mitarbeiter*innen erhalten eine frühzeitige Diagnose und Behandlung. Dies ist besonders wichtig bei akuten gesundheitlichen Problemen oder bei der Prävention von schweren Erkrankungen.

Eine schnelle Behandlung und Genesung ermöglicht es den Mitarbeitern, schneller wieder in den Arbeitsalltag zurückzukehren. Sie fühlen sich unterstützt und geschätzt, da ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden ernst genommen werden. Dies trägt zu einer positiven Arbeitsatmosphäre bei und stärkt das Vertrauen zwischen Arbeitgeber*in und Mitarbeiter*in.

4.Gesunder Lebensstil und Reduzierung von Stress

Durch die vielseitigen Maßnahmen der BKV wird ein Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil geschaffen und die Mitarbeiter*innen werden ermutigt, positive Veränderungen in ihrem Alltag umzusetzen. Dies kann langfristig zu einer verbesserten Gesundheit, einem gesteigerten Energielevel und einer höheren Lebensqualität führen.

Eine bKV kann dazu beitragen, dass sich Mitarbeiter*innen weniger gestresst und besorgt um ihre Gesundheit fühlen. Durch den umfassenden Versicherungsschutz werden finanzielle Sorgen im Falle von Krankheit oder Verletzung gemildert. Die Gewissheit, dass sie im Krankheitsfall angemessen versorgt werden, kann zu einer Reduzierung von Stress führen. Dies ermöglicht den Mitarbeitern, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren und ihre Aufgaben effektiv zu erledigen.

5.Verbesserung des Arbeitsklimas und des Teamgeistes

Eine bKV kann auch zu einem verbesserten Arbeitsklima und einem stärkeren Teamgeist beitragen. Indem sich das Unternehmen um das Wohlergehen der Mitarbeiter*innen kümmert und ihnen zusätzliche Gesundheitsleistungen anbietet, fühlen sich die Mitarbeiter*innen wertgeschätzt. Dies schafft eine positive Arbeitsumgebung, in der sich die Mitarbeiter*innen gegenseitig unterstützen und motivieren. Ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl kann auch zu einer höheren Mitarbeiterbindung und einer geringeren Fluktuation im Unternehmen führen.

6.Stärkung der Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung

Eine bKV kann die Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung erhöhen. Mitarbeiter*innen fühlen sich durch die zusätzlichen Leistungen und den verbesserten Zugang zur Gesundheitsversorgung besser versorgt und geschützt. Dies kann zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit führen, da sie das Gefühl haben, dass ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden. Zufriedene Mitarbeiter*innen sind in der Regel motivierter und engagierter bei der Arbeit. Zudem trägt eine bessere Mitarbeiterbindung dazu bei, dass qualifizierte Mitarbeiter*innen dem Unternehmen längerfristig erhalten bleiben.

7.Positive Auswirkungen auf das Unternehmensimage

Eine bKV hat positive Auswirkungen auf das Image des Unternehmens. Unternehmen, die sich um das Wohlbefinden und die Gesundheit ihrer Mitarbeiter*innen kümmern, werden als attraktivere Arbeitgeber wahrgenommen. Dies kann dazu führen, dass das Unternehmen talentierte Fachkräfte anzieht und sich von der Konkurrenz abhebt. Ein positives Unternehmensimage kann sich langfristig auf den Erfolg und das Wachstum des Unternehmens auswirken.

8.Mehr Gesundheitsbewusstsein durch eine professionelle bKV

Zusammenfassend kann eine betriebliche Krankenversicherung (bKV) das Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeiter*innen maßgeblich verändern. Durch den Zugang zu erweiterten Gesundheitsleistungen, die Förderung eines gesunden Lebensstils und die Möglichkeit zur frühzeitigen Behandlung können Mitarbeiter*innen ihre Gesundheit proaktiv angehen. Eine bKV kann somit zu einer Kultur des Gesundheitsbewusstseins im Unternehmen beitragen, die sowohl den Mitarbeitenden als auch dem Unternehmen zugutekommt. Mitarbeiter*innen fühlen sich unterstützt und ermutigt, für ihre Gesundheit zu sorgen. In unseren FAQs können Sie alle weiteren Informationen zur betrieblichen Krankenversicherung abrufen

Unsere Vision – Mit einer bKV wegweisende Standards für eine gesunde Unternehmenskultur setzen

Unsere Vision ist die Förderung von vitalen und zufriedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen – die einen dauerhaften Erfolg sicherstellen. Unser Ziel ist es, mit Hilfe einer maßgeschneiderten betrieblichen Krankenversicherung, heute und in Zukunft für eine herausragende Reputation Ihres Unternehmens zu sorgen, damit Sie sich einen entscheidenden Vorteil im Mitarbeiter-Recruiting sichern können. Denn eine soziale Unternehmenskultur ist für uns die Basis, um zukünftig die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter*innen zu erfüllen. Mit viel positiver Energie, Stil, Empathie und Herzblut würden wir gerne gemeinsam mit Ihnen an der Zukunft Ihres Unternehmens arbeiten.

Firmenkontakt

LORTH GmbH & Co. KG

Andreas Lorth

Bühler Straße 26-28

66130 Saarbrücken

0681-30982627



https://www.bkvital.de/

Pressekontakt

pro-acct Consulting & Communication

Dieter Schrohe

Im Schloß 4

55278 Dexheim

0176-31311368



https://www.pro-acct.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.