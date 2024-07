Bilderwettbewerb „Unser Damper Hafen“

Beim Bilderwettbewerb des Tourismus Damp e. V. mit den schönsten Damper Hafenbildern attraktive Preise gewinnen

Die Sturmflut im vergangenen Jahr hat den Damper Hafen stark beschädigt. Deshalb steht der Hafen in dieser Saison nur eingeschränkt zur Verfügung. Bis alle Reparaturen abgeschlossen sind, werden voraussichtlich noch ein bis zwei Jahre vergehen. Damit fehlt aktuell einer der zentralen Anlaufpunkte in Damp. „Wir vermissen unser Wahrzeichen von Damp sehr“, sagt Ragna Thiesen, Vorstand des Vereins Tourismus Damp e. V. und Betriebsleiterin vom Reiterhof Tramm und fügt hinzu: „Deshalb rufen wir unseren ersten Bilderwettbewerb aus und das Motiv soll der Damper Hafen sein.“ Prämiert werden die besten drei Bilder in drei Kategorien. Diese lauten: 1. Bestes Foto des Hafens vor der Sturmflut, 2. Bestes selbstgemaltes Kinderbild, 3. Bestes mit künstlicher Intelligenz generiertes Bild oder Collage des Hafens der Zukunft.

Die Preise für die insgesamt neun Gewinner werden von den Mitgliedern des Vereins Tourismus Damp e. V. gestiftet. Zu gewinnen gibt es für die drei ersten Plätze jeweils einen Übernachtungsgutschein für vier Personen und drei Nächte in einem der Mitgliedsbetriebe. Auf die Gewinner der zweiten und dritten Plätze warten attraktive Gutscheine im Wert von 30 bis 50 Euro, unter anderem von den Mitgliedern Nyform, Damprad, Wikingergolf, Vins Diner und dem Reiterhof Tramm. Neben den Preisen werden die Gewinnerbilder auf der Social Media Seite des Vereins veröffentlicht und im Rahmen einer Wanderausstellung vor Ort in Damp ausgestellt.

Die Teilnahme läuft über die Internetseite bilderwettbewerb.tourismus-damp.de. Einfach die Seite aufrufen, die Teilnahmebedingungen ausfüllen und das Bild hochladen. Bei Bildern mit Minderjährigen wird die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten benötigt. Voraussetzung zur Teilnahme ist, dass dem Verein Tourismus Damp e. V. die Genehmigung zur Veröffentlichung der Bilder erteilt wird. Der Wettbewerb startet am 16.07.24 und endet am 01.08.24. Bewertet werden die eingesendeten Bilder durch eine Jury, die sich wie folgt zusammensetzt: Ragna Thiesen, Reiterhof Tramm und Vorstand Tourismus Damp e.V., Raidum Rodde, Stellv. Bürgermeister der Gemeinde Damp, Bernd Kanitz, Fotograf, Thomas Herbig, Fotograf.

Für Interviews steht Sebastian Pfläging, 1. Vorsitzender des Vereins Tourismus Damp e. V., und Ragna Thiesen, Vorstand des Vereins Tourismus Damp e.V. gerne zur Verfügung.

Die 62 Ferienhäuser des BALTIC VILLAGE im Ostseebad Damp werden von der Solis Travel GmbH betrieben. Die Häuser bieten auf zwei Etagen eine Wohnfläche von rund 83 Quadratmetern, die sich auf ein Wohn- und Esszimmer, zwei Schlafzimmer, zwei Bäder sowie eine Sauna verteilen. Die Nutzung der Räume variiert je nach Kategorie. Während für Familien zwei Schlafzimmer zur Verfügung stehen, genießen Paare ein Schlafzimmer sowie ein großes Wellnessbad mit Jacuzzi. Je nach Ausstattung werden die Häuser in den Varianten Comfort, Premium, VIP, Ostseevilla und Boho Beachhouse angeboten. Das gesamte Konzept der Gästebetreuung basiert auf einer zukunftsorientierten Ausrichtung der digitalen Kommunikation. Dies umfasst eine digitale „Customer-Journey“ von der Buchung bis zur Abreise mit digitaler Gästemappe, kontaktlosem Check-In und Check-Out sowie auf diverse Dienstleistungen, die online abgerufen werden können. Die Philosophie des BALTIC VILLAGE-Teams setzt dabei auf einen einfachen Grundgedanken: Die Beschäftigten empfangen und betreuen die Gäste, als wäre das BALTIC VILLAGE ihr eigenes Zuhause.

