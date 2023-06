Bildungsrevolution durch EDU Effective: Flexible Online-MBA jetzt in Deutschland

Suchen Sie nach einer effektiven und flexiblen Möglichkeit, Ihr Wissen und Ihren Wert für sich und Ihren Arbeitgeber zu steigern? Die Online-Programme von EDU Effective sind speziell für Sie, nämlich den erwachsenen, berufstätigen Studenten, konzipiert. Edueffective.de startet nun in Deutschland und bietet eine breite Palette an Online-Kursen und -Programmen für Ihren Bildungserfolg an. Wir freuen uns sehr, dass Dutzende von Studenten aus Deutschland bereits mit den englischsprachigen Programmen von EDU Effective studieren, sodass wir sie endlich auch auf Deutsch zur Verfügung stellen, um sie für Studenten in ihrer Muttersprache noch effektiver und nützlicher zu machen. Als günstiges Online-Studium und mit Microlearning-Einheiten von nur 15 Minuten am Tag, stellt unser Angebot eine passende Alternative zum Mini MBA dar.

Unsere Programme bieten eine Reihe von entscheidenden Vorteilen, die den Lernprozess revolutionieren. Hier sind die Hauptmerkmale, die unsere Kursangebote besonders attraktiv machen:

– Zeiteffizienz: Durch den gezielten Einsatz von Mikrolernen besteht die Möglichkeit, den Lernaufwand um 20-30% zu reduzieren.

– Flexibilität: Über 80% der Lernenden betonen den Wert der Verfügbarkeit von Microlearning-Inhalten, die zu jeder Zeit und von jedem Ort aus zugänglich sind.

– Individuelles Lernen: Mehr als 70% der Lernenden bevorzugen Mikrolernen, weil es ihnen erlaubt, ihre Lernprozesse individuell zu gestalten.

„Unsere Programme sind für erwachsene Studierende konzipiert, die flexibel mit ihrer Zeit umgehen können und motiviert sind zu lernen. Normalerweise besteht bei ihnen auch ein spezifischer Bedarf an einem MBA, sei es, dass sie sich auf eine Beförderung am Arbeitsplatz vorbereiten oder sich einfach persönlich weiterentwickeln möchten“, betont Dr. Pavel Makovský, Gründer von EDU Effective.

Unser Fokus liegt auf personalisiertem Lernen und Flexibilität, da wir verstehen, dass Erwachsene oft berufliche und familiäre Verpflichtungen haben, die das Lernen erschweren können. Deshalb bieten wir eine Online-Lernplattform, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Kurse in Ihrem eigenen Tempo und nach Ihrem eigenen Zeitplan zu absolvieren. Mit unserem Online-Format, und den effektiven Microlearning-Einheiten von nur 15 Minuten pro Tag, können Sie von überall aus auf unsere Kurse zugreifen und müssen nicht an einem bestimmten Ort oder zu einer bestimmten Zeit bei langwierigen Vorlesungen anwesend sein.

„Unsere MBA-Studenten verbringen nur 15 Minuten pro Tag mit dem Studium der Videolektionen, was die optimale Zeit für die Aufnahme der notwendigen Informationen ist. Die meisten von ihnen schätzen zudem die Möglichkeit, sich zu jeder Stunde und an jedem Tag dem Studium zu widmen, da der gesamte Unterricht ausschließlich online stattfindet,“ fügt Dr. Makovský hinzu.

EDU Effective hat sich dazu verpflichtet, gemeinnützige Organisationen zu unterstützen und damit den gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Unsere Mission geht über Bildung hinaus, indem wir helfen, Ressourcen für diejenigen bereitzustellen, die sie am dringendsten benötigen. Unser Beitrag zur Wohltätigkeitsarbeit ist ein Beweis dafür, dass wir nicht nur danach streben, exzellente Bildungsmöglichkeiten zu bieten, sondern auch ein nachhaltiger und sozial verantwortlicher Partner in der Gemeinschaft sein wollen.

Edueffective.de zeichnet sich durch ein engagiertes Team von erfahrenen Dozenten aus. Diese stammen aus den Bereichen der Praxis sowie der Wissenschaft, und bereiten die Bildungsprogramme vor und aktualisieren diese ständig, um die besten und nützlichsten Wissensquellen und praktischen Informationen zu finden, damit Sie das nicht tun müssen, was Ihnen wertvolle Zeit spart. Unser Team von persönlichen Beratern steht Ihnen bei allen Fragen und Problemen zur Seite und sorgt dafür, dass Sie das Beste aus Ihrem Kurs herausholen.

Unser Angebot umfasst eine breite Palette an Kursen und Programmen in verschiedenen Bereichen, darunter Betriebswirtschaft, Informatik, Immobilienwirtschaft und mehr. Alle unsere Kurse sind auf die Bedürfnisse von Erwachsenen zugeschnitten und bieten eine Mischung aus theoretischem Wissen und praktischer Anwendung, um sicherzustellen, dass Sie das Gelernte auch in der realen Welt anwenden können.

Edueffective.de bietet auch ein engagiertes und freundliches Kundenservice-Team, das Ihnen bei jedem Schritt auf Ihrem Lernweg zur Seite steht. Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen zu Kursinhalten, technischen Schwierigkeiten oder anderen Problemen.

Besuchen Sie unsere Website, um mehr über unser Angebot zu erfahren und den nächsten Schritt in Ihrer akademischen oder beruflichen Karriere zu machen. Wir freuen uns auf Ihren Lernerfolg!

Wir sind ein professionelles, sehr praktisches und aktuelles Online-Studienportal, bei dem Sie in flexiblen 15-minütigen Kursen von den besten Führungskräften der Branche lernen und ein klares Geschäftsverständnis erlangen können, um Ihre berufliche Karriere voranzutreiben oder Ihr eigenes Unternehmen zu gründen oder zu vergrößern.

Kontakt

EDU EFFECTIVE

Pavel Makovsky

Antala Staška 1859/34

14000 Praha Krč

+49 (0) 123 44 55 66



https://edueffective.de/

