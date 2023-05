Binghatti Developers – neuste Projekte in JVC, Dubai

Binghatti House und Binghatti Onyx

Binghatti House

Binghatti House at JVC ist ein neues Hochhaus mit 27 Wohngeschossen, die eine Auswahl an Studios, 1- und 2-Zimmer-Wohnungen sowie Büro- und Einzelhandelsflächen bieten. Dieses aufregende neue Projekt von Binghatti Developers verspricht mit seinem einzigartigen Konzept, seinen luxuriösen Annehmlichkeiten und seiner erstklassigen Lage modernes Wohnen neu zu definieren.

Inspiriert von zeitgenössischen Designprinzipien, besticht die Fassade durch eine architektonische Pracht, die die Sinne fesselt. Die unverwechselbare Fassade spiegelt eine harmonische Mischung aus Eleganz und Innovation wider und hebt sich dadurch von anderen Projekten ab. Die durchdachte Designphilosophie konzentriert sich auf die Maximierung des natürlichen Lichts und die Optimierung des Raums, um den Bewohnern ein bezauberndes Wohnerlebnis zu bieten. Jeder Aspekt strahlt ein Gefühl von Erhabenheit und Liebe zum Detail aus, das einfach unübertroffen ist.

Das Projekt genießt eine erstklassige Lage im Jumeirah Village Circle, einer der begehrtesten Wohngegenden Dubais. Seine strategische Lage ermöglicht es den Bewohnern, das Beste aus beiden Welten zu genießen – eine ruhige Vorstadtumgebung und die Nähe zum pulsierenden Stadtleben. Dank der hervorragenden Anbindung an die wichtigsten Autobahnen und Reiseziele können die Bewohner mühelos die pulsierenden Attraktionen Dubais erkunden, darunter die berühmte Palm Jumeirah, Dubai Marina und Downtown Dubai .

Die Bewohner werden von einer majestätischen Lobby begrüßt, die den Ton für die Opulenz angibt, die im Inneren wartet. Die Anlage bietet einen exquisiten Pool, in dem man bei einem erfrischenden Bad den Panoramablick auf die Skyline der Stadt genießen kann. Ein hochmodernes, mit den neuesten Geräten ausgestattetes Fitnesscenter ist auf die Gesundheits- und Wellnessbedürfnisse der Bewohner ausgerichtet und sorgt für einen aktiven Lebensstil. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören wunderschön angelegte Gärten, eigene Parkplätze und ein 24/7-Sicherheitsdienst, der für ein sicheres und ruhiges Wohnumfeld sorgt:

– Die neueste exklusive Entwicklung bei JVC, Dubai

– Luxuriöse Design-Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern

– 32-stöckiger Hochhausturm mit Büro- und Einzelhandelsflächen

– Attraktive und flexible Zahlungsplanoptionen verfügbar

– Einzelhandel und Freizeitangebote auf Podiumsebene in unmittelbarer Nähe

– Erstklassige Lage und gute Erreichbarkeit der wichtigsten Ziele

Binghatti House bietet ein außergewöhnliches Angebot an Annehmlichkeiten, die das Wohnerlebnis auf ein neues Niveau heben. Den Bewohnern stehen ein hochmodernes, mit den neuesten Geräten ausgestattetes Fitnesscenter, ein Schwimmbad zum Entspannen und Erholen sowie ein Garten zum Genießen einer ruhigen Umgebung zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es in der Siedlung spezielle Spielbereiche für Kinder, so dass diese ausreichend Platz zum Entdecken und Spielen haben. Mit dem Schwerpunkt auf ganzheitlichem Wohnen bietet die Anlage den Bewohnern einen luxuriösen und bereichernden Lebensstil.

Ein Haus im Jumeirah Village Circle (JVC) zu besitzen, ist jetzt im Binghatti House möglich, das flexible Zahlungsoptionen für seine Käufer und Endnutzer bietet. Die Zahlungsoptionen sind so konzipiert, dass sie verschiedenen Budgets und Präferenzen gerecht werden, so dass Wohneigentum für eine Vielzahl von Käufern in Reichweite ist.

Binghatti House befindet sich in begehrter Lage am Jumeirah Village Circle (JVC), einer der begehrtesten Gemeinden Dubais. Im Herzen von Dubai gelegen, bietet es ein perfektes Gleichgewicht zwischen Ruhe und Zugänglichkeit. Die Bewohner können die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie Autobahnen, Einkaufszentren, Schulen und Gesundheitseinrichtungen leicht erreichen. Dank seiner strategischen Lage können die Bewohner das Beste aus beiden Welten genießen – eine ruhige Nachbarschaft und das aufregende Stadtleben.

Nahegelegene Orte:

– 05 Minuten – Circle Mall, JVC

– 10 Minuten – Dubai Butterfly Garden

– 15 Minuten – Mall of Emirates

– 20 Minuten – Dubai Marina

– 28 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 30 Minuten – Internationaler Flughafen Al Maktoum

– 20 Minuten – Stadtzentrum Dubai und Dubai Mall

Binghatti House zeichnet sich durch einen sorgfältig entworfenen Masterplan aus, der zeitgenössische Architektur mit durchdachter Landschaftsgestaltung verbindet. Das Projekt zeichnet sich durch eine auffällige Fassade aus, die ins Auge sticht und sich von den umliegenden Gebäuden abhebt. Der Grundriss des Projekts gewährleistet eine optimale Raumausnutzung, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung eines komfortablen und einladenden Wohnumfelds liegt. Jeder Aspekt des Projekts wurde sorgfältig durchdacht, um den Bewohnern eine harmonische Mischung aus Privatsphäre, Gemeinschaft und Luxus zu bieten.

Binghatti House bietet eine beeindruckende Auswahl an Grundrissen mit einer Reihe von Studios, 1- und 2-Zimmer-Wohnungen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der zukünftigen Bewohner gerecht werden. Die Wohnungen wurden mit Blick auf moderne Ästhetik und Zweckmäßigkeit entworfen und zeichnen sich durch offene Grundrisse, hochwertige Oberflächen und große Fenster aus, die die Innenräume mit natürlichem Licht durchfluten. Jede Einheit ist ein Beweis für das Engagement des Unternehmens, Wohnungen zu schaffen, die Komfort und Eleganz ausstrahlen.

Wohnung Dubai kaufen – Wohnanlage in JVC

Binghatti Onyx

Ein Meisterwerk des Designs und der Ästhetik – Binghatti Onyx bei JVC, Dubai ist ein neues Projekt der Premiumklasse mit brillanten Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern, entwickelt von Binghatti Developers. Es bietet einen einzigartigen Lebensstil, der exklusiven Zugang zu den besten Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants der Wahl bietet. Diese stilvoll gestalteten Wohnungen sorgen für einen perfekten Lebensstil, in dem Ihre Lieben den höchsten Lebensstandard genießen werden.

Sichern Sie sich Ihr Zuhause an einem der berühmtesten Orte der Stadt, wo Sie Hunderte von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen genießen können. Jumeirah Village Circle ist der Inbegriff eines Luxuslebens, das Ihre kühnsten Vorstellungen übertrifft. Sie können die Segnungen und Freuden des Lebens in seiner Umgebung entdecken.

Erleben Sie Eleganz auf höchstem Niveau mit ausgezeichneten Einrichtungen, intelligenten Funktionen, großartigen Innenräumen und ästhetischem Design. Entdecken Sie die Essenz eines wahren Lebensstils in dieser Weltklasse-Gemeinschaft, indem Sie Ihr Traumhaus im Land der Freuden buchen.

Dieser prominente Standort bietet seinen Bewohnern eine breite Palette von Dienstleistungen an. Verschiedene Einzelhandelsgeschäfte, Läden, Restaurants, Cafés, Resorts, Parks und viele weitere wichtige Orte befinden sich in der Nähe. All dies bietet Ihnen einen verbesserten Lebensstil mit außergewöhnlichem Komfort und Bequemlichkeit:

– Erstaunlich gestaltete Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern

– In der Nähe von erstklassigen Malls und Einkaufszentren

– Nur wenige Minuten von Downtown Dubai und Burj Khalifa entfernt

– Zwei internationale Flughäfen sind in wenigen Minuten zu erreichen

– Ein einzigartiger und unvergleichlicher architektonischer Stil

– Der charakteristische Farbton von Binghatti Developers

Die familienfreundliche Welt von Binghatti Onyx bietet Ihnen den wichtigsten Geschäfts- und Berufslebensstil im Zentrum von JVC. Um Ihr Leben mit Spaß und Freude zu ergänzen, befinden sich verschiedene Annehmlichkeiten in unmittelbarer Nähe oder Sie haben einfachen Zugang zu den Gemeinschaftseinrichtungen, die alles in Reichweite bieten.

Binghatti Onyx bietet einen sehr einfachen Prozess, um Ihr Traumhaus zu buchen, die sehr erschwinglichen Zahlungsplan Optionen, die Sie das Haus für Ihre Familie und Lieben zu sichern.

Binghatti Onyx befindet sich in der begehrtesten und berühmtesten Gemeinde Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai. Wo Hunderte von Wohn-, Geschäfts- und Beschäftigungszentren eine ganz eigene Welt zum Leben erwecken. Erleben Sie hier die ikonische Konnektivität und pendeln Sie durch wichtige Straßen und Netzwerke. Zwei internationale Flughäfen befinden sich nur wenige Minuten von der Anlage entfernt.

Diese ideale Wohnanlage mit direktem Zugang zu Downtown Dubai, Burj Khalifa, Burj Al Arab, Mall of the Emirates usw. bringt Ihr Leben auf die nächste Stufe von Spaß und Vergnügen. Die Absicherung Ihres Lebens hier macht den Weg frei für ein komfortables und bequemes Leben. Hier können Sie Ihr Leben zu neuen Ufern erheben und verbessern.

Binghatti Onyx ist ein Masterplan-Projekt in JVC, Dubai, das einen außergewöhnlichen Lebensstil jenseits Ihrer Träume bietet. Mit seinen exklusiven Annehmlichkeiten, brillanten Dienstleistungen und Machbarkeit an der Spitze des Luxus. Die bewundernswerte Gemeinschaft bietet Ihnen Zugang zu verschiedenen Annehmlichkeiten, Einrichtungen, Spielplätzen, Einzelhandelsgeschäften, akademischen Einrichtungen und mehr für das Wesentliche und die notwendige Arbeit.

Die Siedlung ermöglicht Ihnen einen freizeitorientierten Lebensstil und den Zugang zu großen Einkaufszentren wie der Mall of the Emirates, The Circle Mall, etc. und einigen prominenten Orten wie Downtown Dubai, Burj Khalifa, Burj Al Arab, und mehr. Hier zu wohnen bedeutet, Ihr Traumleben mit den besten Dienstleistungen und Annehmlichkeiten zu leben.

Binghatti Onyx presents one-of-a-kind floor plans of its extraordinary 1 & 2 bedroom apartments. Explore the spacious configuration of elegant design residences laced with modern amenities. This excellent lifestyle with the community benchmark, lets you immerse yourself in the pleasures of the world behind your dreams.

