Bionova Scientific eröffnet neue Plasmid DNA Anlage in Texas

Düsseldorf und Novi, Michigan – 12. August 2025 – Bionova Scientific, ein Full-Service-Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) für Biologika und Tochtergesellschaft des japanischen Technologieunternehmens Asahi Kasei, hat die Eröffnung einer hochmodernen Anlage zur Entwicklung und Produktion von Plasmid-DNA (pDNA) in The Woodlands, Texas, bekannt gegeben.

Die neue Anlage befindet sich weniger als 50 Kilometer nördlich von Houston, Texas, und befasst sich mit der Konzeption, Entwicklung und Herstellung von pDNA-Materialien in Forschungsqualität zur Unterstützung von Zell- und Gentherapien. Prognosen sagen dem weltweiten Pharmamarkt bis 2033 ein Volumen von fast 3 Billionen US-Dollar voraus. Dank der neuen Anlage in Texas wird das Unternehmen sein Angebot über die Produktion von Säugetierproteinen hinaus erweitern und bis zum vierten Quartal 2025 die klinische bis kommerzielle CGMP (Current Good Manufacturing Practice)-Produktion von pDNA anbieten.

Plasmid-DNA ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für fortschrittliche Therapeutika, darunter mRNA- und virale vektorbasierte Zell- und Gentherapien (CGTs). Durch die Erweiterung um Dienstleistungen zur Entwicklung und Herstellung von pDNA baut Bionova Scientific seine etablierte Expertise im Bereich der CDMO-Dienstleistungen für Antikörper und Proteine weiter aus. Mit diesen zusätzlichen Dienstleistungen erweitert Bionova sein Portfolio im Bereich der biotherapeutischen Modalitäten, um mehr Kunden bedienen zu können.

„Bionova hat diese begehrten pDNA-Produktionskapazitäten als Reaktion auf einen anhaltenden ungedeckten Bedarf in der Biopharma-Branche für Zell- und Gentherapie ausgeweitet. Die termingerechte Fertigstellung dieser Spezialanlage ist nicht nur ein Meilenstein für unser Team, sondern auch ein entscheidender Schritt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die zuverlässige und zeitnahe Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um ihre eigenen Fristen einzuhalten“, kommentierte Darren Head, Präsident und Vorsitzender von Bionova. „Wir haben uns für The Woodlands entschieden, weil es in der Nähe einer wachsenden Zahl von CGT-Unternehmen liegt und Bionova von dort aus Zugang zum schnell wachsenden CGT-Ökosystem hier in den USA hat. Indem wir unsere Fähigkeiten auf die Bedürfnisse des CGT-Sektors abstimmen, freuen wir uns darauf, dauerhafte Partnerschaften aufzubauen, die die Branche voranbringen.“

Als zentraler Wachstumsmotor innerhalb der Life Science-Gruppe von Asahi Kasei baut Bionova seine Präsenz weiter aus, um den sich wandelnden Anforderungen der biopharmazeutischen Industrie gerecht zu werden. Gestützt auf den aktuellen Managementplan von Asahi Kasei, der Asahi Kasei Life Science mit den Geschäftsbereichen Virusfiltration, CRO-Tests und CDMO als Wachstumstreiber positioniert, ist Bionova gut aufgestellt, um hochwirksame Lösungen für Therapien der nächsten Generation anzubieten. Die kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in spezialisierte Kompetenzen unterstreichen seine führende Rolle in der Strategie von Asahi Kasei Life Science.

Über Bionova Scientific

Bionova Scientific wurde 2014 gegründet und 2022 von der Asahi Kasei Gruppe übernommen. Das Unternehmen bietet erstklassige CDMO-Dienstleistungen im Bereich Biologika an, die auf einer soliden Prozessentwicklung und analytischen Wissenschaft beruhen und deren Mitarbeiter über jahrzehntelange Erfahrung verfügen. Mit seinen hochwertigen, maßgeschneiderten Biomanufacturing-Dienstleistungen, seiner hochmodernen Expertise in der Prozessentwicklung und seinen datengesteuerten Strategien zur Risikominimierung ist das Unternehmen dafür bekannt, Kunden-projekte schnell vom Konzept zur robusten GMP-Produktion zu führen. Der Betrieb von Bionova Scientific ist für die Herstellung mehrerer Produkte von monoklonalen Antikörpern und anderen rekombinanten Proteinen optimiert. Weitere Informationen finden Sie unter bionovascientific.com/.

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

