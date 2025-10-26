Bis zum 15. November 2025 anmeldet und 10 % Frühbucherrabatt erhalten

Der Sachkundelehrgang für Berufsbetreuer der HELP Akademie

Der Sachkundelehrgang für Berufsbetreuer der HELP Akademie zählt zu den führenden und angesehensten Qualifizierungsprogrammen für angehende Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer in Deutschland.

Mit höchstem Qualitätsanspruch, umfassendem Fachwissen und praxisnaher Vermittlung erfüllt dieser Lehrgang die Anforderungen des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) und bereitet die Teilnehmenden optimal auf ihre verantwortungsvolle Tätigkeit vor.

Die HELP Akademie, bekannt für ihre exzellente pädagogische Kompetenz, bietet einen Lehrgang, der weit über reine Wissensvermittlung hinausgeht. Er kombiniert juristische, soziale, psychologische und betriebswirtschaftliche Inhalte zu einem ganzheitlichen Ausbildungskonzept. Die Teilnehmenden erwerben fundierte Kenntnisse in Betreuungsrecht, Vermögensverwaltung, Gesundheitsfürsorge, Kommunikation, Ethik, Sozialrecht, Schuldrecht sowie im Umgang mit Behörden und Gerichten. Durch praxisnahe Fallbeispiele und interaktive Lernmethoden werden komplexe Themen verständlich und anwendungsorientiert vermittelt.

Ein besonderer Vorteil ist die flexible Lernstruktur: Der Sachkundelehrgang kann berufsbegleitend absolviert werden – teilweise mit kleinen Präsenzanteilen, zu 90 % vollständig online. Dadurch ist er ideal für Menschen, die sich neu orientieren, ihre Kompetenzen erweitern oder ihre bisherige Erfahrung im sozialen oder juristischen Bereich professionalisieren möchten. Die erfahrenen Dozentinnen und Dozenten der HELP Akademie – Fachanwälte, Psychologen, Pädagogen und erfahrene Berufsbetreuer – garantieren eine Ausbildung auf höchstem Niveau.

Der Abschluss des HELP Sachkundelehrgangs ist bundesweit zugelassen, anerkannt und bildet die Voraussetzung zur Zulassung als selbstständige Berufsbetreuerin oder Berufsbetreuer. Absolventinnen und Absolventen profitieren von einem hervorragenden Ruf und genießen großes Vertrauen bei Betreuungsgerichten und Behörden. Zudem bietet die HELP Akademie ein starkes Netzwerk, das den Einstieg in die Praxis erleichtert und langfristige Unterstützung garantiert.

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für den Start in eine sinnvolle und zukunftssichere Karriere: Wer sich bis zum 15. November 2025 anmeldet, erhält 10 % Frühbucherrabatt auf die Lehrgangsgebühr.

Damit wird der Weg in einen verantwortungsvollen Beruf, der rechtliche Kompetenz mit sozialem Engagement verbindet, noch attraktiver.

Der Sachkundelehrgang der HELP Akademie steht für Professionalität, Menschlichkeit und Perspektive – eine Ausbildung mit echtem Mehrwert für Herz, Kopf und Karriere.

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

81377 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21



https://www.help-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.