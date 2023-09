BISSELL® präsentiert den CrossWave® Pet Mehrflächenreiniger mit einzigartiger HydroSteamTM Technologie

Der BISSELL CrossWave HydroSteam Pet ist ein vielseitiger Bodenreiniger mit wegweisender Technologie, der selbst hartnäckige klebrige Verschmutzungen wirkungsvoll entfernt.

BISSELL, ein führender Hersteller von Haushaltsreinigungsgeräten, stellt den neuen BISSELL CrossWave HydroSteam Pet Mehrflächenreiniger vor. Dieses einzigartige 3-in-1-Gerät vereint Staubsauger, Mopp und Dampfreiniger in einem. Der CrossWave HydroSteam Pet wurde gezielt entwickelt, um hartnäckige Verschmutzungen zu beseitigen und den gesamten Raum zu reinigen – mit einem Ergebnis, das man sehen, fühlen und riechen kann.

Tief in der Liebe zu Haustieren verwurzelt, setzt BISSELL sich dafür ein, glückliche und gesunde Wohnräume zu schaffen. Hierfür entwickelt das Unternehmen Produkte, die selbst mit den hartnäckigsten Verschmutzungen durch Menschen und Tiere mühelos fertigwerden. Der aktuelle CrossWave-Reiniger erfüllt dieses innovative Versprechen durch seine hauseigene HydroSteam-Technologie. Diese nutzt die Kraft des Dampfes, um eine besonders gründliche Reinigungsleistung zu erzielen – gerade bei klebrigen und hartnäckigen Verschmutzungen wie beispielsweise Ahornsirup, mit einer Steigerung um bis zu 20 Prozent. Das Resultat ist eine wahrhaft gründliche Sauberkeit.

„Bei BISSELL haben wir uns zum Ziel gesetzt, innovative Produkte zu entwickeln, die einen positiven Einfluss auf die Reinigungsgewohnheiten der Menschen haben. Dadurch können sie mehr Zeit mit ihren Liebsten, inklusive ihren Haustieren, verbringen und all die wunderbaren chaotischen Momente erleben“, erklärte Meghan Johnston, Senior Brand Managerin für Reinigungsprodukte bei BISSELL. „Die Integration unserer HydroSteam-Technologie in die vielseitige CrossWave-Produktfamilie durch den neuen CrossWave HydroSteam Pet Mehrflächenreiniger wird die Art und Weise, wie Menschen ihre Böden reinigen, revolutionieren und ihre Definition von wahrer Sauberkeit verändern.“

Die wichtigsten Merkmale des CrossWave HydroSteam Pet im Überblick:

LED-Leuchten, die Tierhaare und Verunreinigungen in schwer einsehbaren oder schwer zugänglichen Bereichen beleuchten

Ein Desinfektionsmittel für harte Böden, das 99,9 % der Bakterien abtötet*

Eine verhedderungsfreie Bürstenrolle, um Verwicklungen von Haaren zu vermeiden

Sichere und wirkungsvolle Reinigung von Fliesen, versiegelten Holzböden, Laminat, Linoleum, Gummimatten, gepressten Holzböden und Teppichen – somit perfekt für den Einsatz im gesamten Haus

Die Zwei-Tank-Technologie trennt sauberes Wasser und Reinigungsmittel von Schmutzwasser, Tierhaaren und Ablagerungen

Ein Selbstreinigungszyklus, der die Wartung erleichtert und die Reinigungsleistung des Geräts optimiert

* Tötet 99,9 % von Enterobacter aerogenes (ATCC 13408) und Staphylococcus aureus (ATCC 6538) – wird mit Pet Clean + Natural Formula angeboten, wenn HF Sanitize nicht verwendet werden kann

Der BISSELL CrossWave HydroSteam Pet ist im Handel zu einem UVP von €479 erhältlich.

Über BISSELL®

Im Jahre 1876 führten Melville und Anna Bissell ein Geschäft für Haushaltswaren, wo Staub und Bruch an der Tagesordnung waren. Um den Laden sauber und ordentlich zu halten, entwickelte Melville eine Teppichkehrmaschine. Diese erwies sich als so effektiv, dass ihr Ruf sich rasch verbreitete, die Nachfrage stieg und schon bald verkaufte BISSELL mehr Teppichkehrer als Tassen und Untertassen. Nach dem Tod von Melville Bissell im Jahr 1889 übernahm seine Frau Anna die Geschäftsleitung und wurde somit eine der ersten weiblichen Geschäftsführerinnen in den USA. Mit großem Engagement verteidigte sie die Patente des Unternehmens und konnte die Kehrmaschinen erfolgreich in ganz Nordamerika und Europa vermarkten. In den späten 1890er Jahren erlangte BISSELL Anerkennung vom britischen Königshaus, nachdem es Kehrmaschinen an Königin Victoria geliefert hatte. Bis heute befindet sich BISSELL in Familienbesitz und setzt seine Tätigkeit mit einer Kombination aus Tradition, Innovation und Leidenschaft fort. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bissell.de/.

