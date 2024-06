Bitpanda ist Premium-Partner der BOSS OPEN 2024 in Stuttgart

– Bitpanda, Europas führender Krypto-Broker, ist Premium-Partner der BOSS OPEN, die vom 8. bis 16. Juni 2024 in Stuttgart stattfinden.

– Mit der neuen Partnerschaft engagiert sich Bitpanda nun auch im deutschen Tennissport. Erst kürzlich verkündete das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit Tennisstar Stanislas Wawrinka.

Wien, 07.06.2024 – Bitpanda, Europas führender Krypto-Broker, gibt seine neue Premium-Partnerschaft mit den BOSS OPEN in Stuttgart bekannt. Neben der Zusammenarbeit mit Tennisstar Stanislas Wawrinka baut Bitpanda sein sportliches Engagement damit weiter aus und unterstützt nun auch den Tennissport in Deutschland.

Die BOSS OPEN bieten den Zuschauern Weltklasse-Tennis mit einer beeindruckenden Auswahl an Spitzenspielern. In diesem Jahr sind unter anderem Alexander Zverev (DE), Taylor Fritz (US), Ben Shelton (US) und Andy Murray (GBR) mit dabei. Bitpanda freut sich, den Zuschauern ein spannendes Tennis-Erlebnis bieten zu können.

Maik Brodowski, Commercial Director Europe bei Bitpanda, kommentiert:

„Wir freuen uns, bei den diesjährigen BOSS OPEN als Premium-Partner dabei zu sein. Mit der Partnerschaft unterstützen wir erstmals ein deutsches Tennisturnier und bauen unser Engagement im Spitzensport weiter aus. Die BOSS OPEN sind eine großartige Umgebung, um Bitpanda zu präsentieren und unsere Leidenschaft für Spitzensport zu unterstreichen.“

Die BOSS OPEN ist ein auf Rasen stattfindendes Traditions-Turnier mit besonderem Premium-Charakter. Als fester Termin auf der Profi-Tour findet es zwischen den French Open und Wimbledon statt und dient vielen Spielern als Vorbereitung auf die Saison. Weitere Premium-Partner neben Bitpanda sind Porsche, Allianz, Interwetten, Waterdrop und Emirates.

Edwin Weindorfer, CEO & Founder der e|motion Group und Turnierdirektor der BOSS OPEN, über die Kooperation:

„Wir freuen uns sehr Bitpanda als neuen Premium-Partner bei den BOSS OPEN begrüßen zu dürfen. Hier treffen zwei starke Marken zusammen, die Maßstäbe setzen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die große Attraktivität des Stuttgarter Turniers, dessen internationale Bedeutung mit der Umstellung auf Rasen im Jahr 2015 einen enormen Aufschwung genommen hat. Der Einstieg von Bitpanda als Premium-Partner ist zudem eine weitere Bestätigung für die erfolgreiche Entwicklung der BOSS OPEN.“

Das Tennisturnier findet vom 8. bis 16. Juni 2024 in Stuttgart statt. Die Spiele werden täglich im Free-TV auf DF1 sowie im Livestream auf ServusTV On und auf www.df1.de übertragen. Zusätzlich sind die Spiele auf Sky Deutschland und dem Tennis Channel International zu sehen.

Die größte Auswahl an digitalen Vermögenswerten in Europa

Bitpanda bietet über seine Investitionsplattform mehr als 3.000 digitale Vermögenswerte an, darunter über 400 Krypto-Assets, zahlreiche Aktien, ETFs, Edelmetalle und Rohstoffe. Damit verfügt Bitpanda über eines der umfangreichsten Angebote an digitalen Vermögenswerten in Europa. Zudem zählt Bitpanda zu den am stärksten regulierten Krypto-Plattformen in Europa, was den Nutzern ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet.

Über die e|motion group:

Als erfolgreicher Event-Veranstalter und Trendsetter im Sport-Marketing stärkt die e|motion group durch die laufende innovative Weiterentwicklung der Veranstaltungen mit Fokus auf Tennis, Padel und Golf ihre Wettbewerbsfähigkeit und damit auch diejenige ihrer Partner sowie Kunden und dies international. Dadurch schafft das Unternehmen wirtschaftlichen Mehrwert für alle Beteiligten.

Die e|motion group veranstaltet im Tennis mit den BOSS OPEN in Stuttgart und den Mallorca Championships in Santa Pona zwei ATP-250-Rasenevents sowie mit den Erste Bank Open ein ATP-500-Turnier in Wien. Auf der Damen-Tennistour organisiert das Unternehmen das WTA-500-Event Berlin Ladies Open presented by ecotrans Group. Im Rahmen der World Padel Tour richtet die e|motion group die BOSS Vienna Padel Open in Wien und die BOSS German Padel Open in Düsseldorf aus. Auf der Ladies European Tour der Golferinnen tritt die e|motion group als Veranstalter der Mallorca Ladies Open in Son Muntaner auf. Das Unternehmen wird von den Gründern und Eigentümern Edwin Weindorfer und Herwig Straka geführt.

Bitpanda Technology Solutions ist eine der skalierbarsten „Investment-as-a-Service“-Infrastrukturen weltweit. Die Plattform ermöglicht es FinTechs, traditionellen Banken und Online-Plattformen, regulierte Trading-, Investment- und Treuhanddienstleistungen für Aktien/ETFs, Kryptowährungen, Edelmetalle und Commodities anzubieten. Partner können ihre eigenen Angebote auf einer ISO 27001-zertifizierten und bewährten Infrastruktur aufbauen. Die vollständig modulare Plattform ermöglicht die Integration über eine hochmoderne API oder direkt als White Label-Lösung.

