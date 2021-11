BLACK FRIDAY ” BEI DEN IHG HOTELS & RESORTS – nur für kurze Zeit

Bis zu 25 % auf die Best Flexible Rate in allen IHG Hotels in Europa und Großbritannien

München/ London, 26. November 2021. Die besten Geschenke lassen sich bekanntlich nicht einpacken. Erlebnisse, Reisen und persönliche Kontakte sind es was wir uns in diesen Tagen wünschen. Diesen Black Friday veranstaltet IHG Hotels & Resorts aus diesem Grund das größte “Mitglieder-Event” des Jahres mit einem zeitlich begrenzten Angebot von bis zu 25 % Rabatt auf die Best Flexible Rate IHG-Rate bei Buchung der “Frühbucherrate” – erhältlich in über 700 teilnehmenden Hotels in ganz Europa von InterContinental, Kimpton, voco, Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn, Holiday Inn Express oder Staybridge Suites. Da sich Reisepläne gerade in diesen Zeiten ändern können, bietet IHG Hotels & Resorts zudem flexible Stornierungsmöglichkeiten an, so dass der Aufenthalt bis zu sieben Tage vor Ankunft kostenlos stornieren werden kann.

Das Angebot ist buchbar Sie vom 26. November bis zum 3. Dezember 2021, für Aufenthalte vom 29. November 2021 bis zum 4. September 2022

DIE DETAILS:

-Der Verkauf ist live vom 26. November bis 3. Dezember 2021

-Gültig für Hotelaufenthalte vom 29. November 2021 bis 4. September 2022

-Bis zu 25% Rabatt auf den Best Flexible Tarif bei Buchung der “Frühbucherrate” oder

“Frühbucherrate – IHG® Rewards-Mitgliederrate”

-Stornierungen bis zu sieben Tage vor dem Aufenthalt – vollständige AGBs greifen

-Mindestanzahlung von einer Nacht bei kostenloser Stornierung mit voller Rückerstattung bis zu sieben Tage im Voraus

-Mitglieder sichern sich zusätzlich Punkte.

-Jetzt buchen unter: ihg.com/cybersale-germany

Einige Beispiele teilnehmender Hotels:

-Barcelona: Kimpton Vividora

Barcelonas neues Hotel im Gotischen Viertel verbindet zeitgenössischen Luxus mit der dynamischen Kultur und dem künstlerischen Geist dieses geschichtsträchtigen Viertels im Stadtzentrum. Das Boutique-Hotel ist ein entspannender Zufluchtsort und ein pulsierendes Zentrum für Einheimische und anspruchsvolle Reisende gleichermaßen.

-Berlin: Hotel Indigo Berlin East Side Gallery

Im hippen Friedrichshain-Kreuzberg gelegen, bietet das stylische Boutique-Hotel Zimmer mit Blick auf die East Side Gallery, einen berühmten Rest der Berliner Mauer, den heute politische Kunstwerke zieren. Der ganze Bezirk pulsiert mit Kreativität, von Künstlercafes und Design-Studios bis hin zu erstklassigen Bühnen wie der Mercedes-Benz Arena.

-Cote d”Azur: Hotel Indigo Cagnes-sur-Mer

Das frisch eröffnete Hotel Indigo Cagnes-sur-Mer an der sonnigen französischen Riviera verfügt über 87 Gästezimmer, die alle in Anlehnung an den Standort in Blau und Weiß gestaltet sind. Der spektakuläre Pool auf dem Dach mit Panoramablick auf das Schloss Grimaldi ist ein großartiger Ort, um sich zurückzulehnen und die Aussicht mit einem Drink in der Hand zu genießen.

-Den Haag: voco The Hague

Das neue voco The Hague befindet sich in einem ehemaligen Bankgebäude mitten im Königsviertel in der Nähe von Geschäften, Museen und Kulturdenkmälern Den Haags. Das Design des Hotels ist von der Natur inspiriert und erinnert an eine grüne Oase inmitten der Stadt.Beim Eintreten werden die Gäste von einem geräumigen, luftigen Atrium voller Pflanzen begrüßt, ein Designelement welches den Ton für das gesamte Konzept angibt.

-Paris: Crowne Plaza Paris Republique

Das historische Gebäude aus dem Jahr 1863 verfügt über einen der größten Innenhöfe unter den Hotels im Pariser Zentrum, der den Gästen einen entspannenden Rückzugsort bietet. Die schönen Zimmer sind friedliche Oasen mit stilvollen Badezimmern und Blick auf den friedlichen Innenhof. Ein elegantes Hotel zentral an der Place de la Republique und in der Nähe des lebhaften Marais-Viertels gelegen.

-Rom: Crowne Plaza Rome – St Peter”s

Das Crowne Plaza Rome – St. Peter’s Hotel bietet einen ruhigen Garten mit Pool. Weltberühmte Attraktionen wie die Vatikanischen Museen und die Sixtinische Kapelle mit den spektakulären Fresken von Michelangelo sind von hier aus leicht zu erreichen. Das Hotel ist nur wenige Schritte vom Stadtpark Villa Pamphili und nur wenige Minuten vom alten Viertel Trastevere entfernt.

AGBs:

Die Aktion “Black Friday” gilt für ausgewählte Buchungen, die zwischen dem 26. November 2021 und dem 03. Dezember 2021 (jeweils einschließlich) (“Buchungszeitraum”) für Aufenthalte in teilnehmenden IHG® Hotels in Großbritannien und Europa zwischen dem 29. November 2021 und dem 04. September 2022 (“Aufenthaltszeitraum”) während des Buchungszeitraums über die “Frühbucherrate” oder die “Frühbucherrate – IHG® Rewards-Mitgliederrate” getätigt werden.

Die Aktion bietet einen Rabatt von 25 % auf die beste flexible Zimmerrate, eine nicht-qualifizierende Standard-Rate ohne Einschränkungen. Die Zimmerraten verstehen sich pro Zimmer und Nacht und gelten vorbehaltlich Verfügbarkeit während der Aufenthaltsdaten.

Mindestaufenthalt von einer Übernachtung erforderlich. Buchungen müssen mindestens drei (3) Tage vor der Anreise erfolgen. Es gelten Richtlinien für Stornierungen oder Nichterscheinen. Buchungen können bis zu sieben (7) Tage vor Check-in kostenlos storniert werden. Bei Nichterscheinen oder Stornierungen, die weniger als sieben (7) Tage vor dem Check-in vorgenommen werden, wird die erste Nacht des Aufenthalts in Rechnung gestellt.

Zimmerservice, Minibar, private Mittag- oder Abendessen oder andere Gebühren, die im Hotel anfallen, sind von dem Rabatt ausgenommen. In einigen Städten kann eine Kurtaxe anfallen. Für Ihre Buchung benötigen Sie als Garantie eine Kreditkarte. Die Aktion ist nicht für Gruppenbuchungen verfügbar. Nicht in Anspruch genommene Bestandteile haben keinen Barwert und werden nicht zurückerstattet. Die Aktion kann nicht in Verbindung mit anderen Angeboten, Ermäßigungen oder Sonderaktionen genutzt werden. Zimmerraten gelten vorbehaltlich Verfügbarkeit, da es nur eine begrenzte Anzahl von Zimmern in teilnehmenden Hotels gibt, die für die Aktion zur Verfügung stehen. Bestimmte Zimmertypen können von der Aktion ausgeschlossen sein. In manchen der teilnehmenden Hotels gelten Ausschlusszeiten (Tage, an denen diese Angebote nicht verfügbar sind). Die Schlussrechnung erfolgt in der Landeswährung des Hotels.

Bildquelle: (c) IHG Hotels & Resorts, KIMPTON VIVDORA LIBRARY