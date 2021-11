Black Friday: Tag der Herausforderungen

Mit KI und Robotik das Inventar-Chaos vermeiden

Black Friday hat Händler nie vor eine so große Herausforderung gestellt wie 2021. Seit Jahren steigt die Nachfrage an diesem Tag in neue Höhen und sorgt für maximale Auslastung im gesamten Fulfillment. Dieses Jahr kommt ein explosiver Cocktail verschiedener Belastungen hinzu: Von Warenknappheit aufgrund überlasteter Lieferketten über gestiegene Arbeitskosten bis hin zu mehr Online-Bestellungen, die in der Abwicklung komplexer sind.

Trotz allem: Fulfillment-Zentren können wie geölte Maschinen laufen

Ein Faktor, um Aktionen wie den Black Friday dennoch ohne Reibungen ablaufen zu lassen, ist die Modernisierung des Inventarmanagements. Die existierenden Prozesse und Werkzeuge sind nicht für die gegenwärtige Situation konzipiert. Sie verfügen nicht über ausreichend Flexibilität und Reaktionszeit, um mit der unplanbaren Liefersituation und dem Ausschlag der Nachfrage umzugehen.

Die Lösung ist die Automatisierung von Fulfillment und Inventarverwaltung mittels KI-Software und Robotik, wie GreyOrange sie anbietet. Durch den Einsatz von untereinander verbundener Künstlicher Intelligenz an jeder Stelle der Lieferkette kann der Kunde sich auf die im Shop gezeigte Produktverfügbarkeit verlassen und ist vor nachträglichen Enttäuschungen auch hinsichtlich der angegebenen Lieferzeiten gefeit. Waren im Lager können schneller zwischen einzelnen Stationen bewegt werden und dies 24/7, ohne Pause. Zudem werden alle Entscheidungen und Abläufe in Echtzeit gesteuert, auf Basis von Millionen an Datenpunkten. Die Koordination aller Prozesse erfolgt so deutlich agiler als dies bei menschlicher Beteilung möglich ist.

Das Aufrüsten lohnt sich in vielerlei Hinsicht

Optimieren Händler ihr Inventarmanagement durch Robotik und KI-Software, können sie weiterhin zuverlässig reagieren. Gegebene Lieferversprechen können sie auch im Hinblick auf die Geschwindigkeit halten – ein Wettbewerbsfaktor von höchster Bedeutung. Nicht zuletzt entlasten solche Automatisierungslösungen im Lager beschäftigte Mitarbeiter spürbar.

Je höher die operative Effizienz, umso höher auch Kundenbindung und -zufriedenheit. Nicht nur mit dem Blick auf die bevorstehenden saisonalen Highlights sollte der Handel das Thema jetzt angehen.

Für weitere Details und Experteneinblicke organisieren wir Ihnen gerne einen ausführlichen Artikel oder ein Gespräch mit den Expertinnen und Experten von GreyOrange.

GreyOrange ist ein globaler Software- und Mobile-Robotics-Anbieter, der mithilfe von Künstlicher Intelligenz die Auftragsabwicklung in Warenlagern modernisiert und den Lagerbetrieb in Echtzeit optimiert. Das GreyOrange Fulfillment Operating System ist die einzige vollständig integrierte Software- und Robotics-Lösung, die mittels neuester Erkenntnisse aus dem Bereich Fulfillment in Echtzeit Auftragsdaten auswertet und dadurch die Zusammenarbeit von Mitarbeitern und Robotern effizient orchestriert. Das Ergebnis sind schnelle, flexible und präzise abgestimmte Prozesse, die den Kundenerwartungen im modernen Handel kontinuierlich gerecht werden.

Die Experten von GreyOrange unterstützten Unternehmen dabei, Fulfillment-Prozesse zu optimieren, Umsätze zu steigern, Abwicklungskosten zu sparen und dabei die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter zu verbessern. GreyOrange hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und unterhält Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa, Indien und Japan. Zu den Kunden von GreyOrange zählen unter anderem IKEA und H&M. Weitere Informationen unter: www.greyorange.com und auf YouTube.

