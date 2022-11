Black Week Deals bei AquaSoft

Eine Woche lang 33 Prozent Rabatt auf AquaSoft DiaShow, Stages, YouDesign Photo Book und YouDesign Calendar

Potsdam, im November 2022 – Der Black Friday steht vor der Tür und bei den Software-Experten von AquaSoft ist Schnäppchenzeit. Auf alle Programme im Onlineshop gibt es eine Woche lang satte 33 Prozent Rabatt. Die beliebte Präsentations-Software AquaSoft Photo Vision, Video Vision und Stages 13 gibt es ebenso wie die Layout-Programme YouDesign Calendar und YouDesign Photo Book ein Drittel billiger. Schnell sein lohnt sich: Die Rabatt-Aktion läuft nur vom 21. bis zum 28. November.

Egal ob Fotos aus dem letzten Urlaub, von der Feier zum runden Geburtstag oder von der Abschlussfeier der Enkelin – Bilder von besonderen Momenten verdienen es, besonders in Szene gesetzt zu werden. Mit einer eindrucksvollen Foto- und Video-Präsentation lassen sich Erinnerungen dauerhaft festhalten. Und ein Fotobuch oder ein liebevoll gestalteter Fotokalender sind wunderbare Geschenke, um diese Erinnerungen mit den Lieben zu teilen. Mit seinen Softwareprodukten gibt AquaSoft jedem die besten Werkzeuge an die Hand, um der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen.

AquaSoft Photo Vision, Video Vision und Stages 13

Die Software der Vision-Familie bringt jede Menge spannende Gestaltungsmöglichkeiten mit, um das Beste aus den eigenen Fotos und Videos herauszuholen. AquaSoft Photo Vision ist die richtige Wahl für Einsteiger und Preisbewusste, um Bilder in perfekter Qualität zu zeigen. Dynamische Galerien und Collagen sorgen für Abwechslung, Überblendungen und Effekte für Spannung. Für einen besonderen Wow-Effekt sorgt zum Beispiel die Routenanimation, mit der sich Reisewege zu Lande, zu Wasser oder in der Luft visualisieren lassen.

Noch mehr Möglichkeiten bietet AquaSoft Video Vision. Ob Videoschnitt, Animation, Soundbearbeitung oder Postprocessing – Video Vision lässt keine Wünsche offen, um Bilder und Videos in ein faszinierendes Foto- und Filmerlebnis zu verwandeln. Und für Profis und Anwender mit höchsten Ansprüchen bietet Stages von AquaSoft alles, um ihre Visionen zu verwirklichen, dank eines umfangreichen 3D-Editors sogar in der dritten Dimension. Bei allen Vision-Programmen haben die AquaSoft-Entwickler nicht nur großen Wert auf einen reichlich gefüllten Werkzeugkoffer, sondern insbesondere auch auf Benutzerfreundlichkeit gelegt. Dank der Plugin-Funktion können Animationen, die mit Vision oder Stages erstellt werden, direkt in andere Anwendungen wie DaVinci und Adobe Premiere integriert werden – ohne Wartezeiten, Konvertierung oder Qualitätsverlust. Mitglieder im AquaSoft VIP-Club erhalten zudem exklusive Vorteile und Inhalte. Der 33-Prozent-Rabatt in der Black Week gilt auch dafür sowie für die Abo-Version von Stages 13 und das Stages-Abo inkl. VIP-Club (jeweils auf die erste Rate).

AquaSoft YouDesign Photo Book 6 und Calendar 6

Mit einem liebevoll gestalteten Fotobuch oder Fotokalender lassen sich besondere Momente teilen und verschenken. YouDesign Photo Book und YouDesign Calendar von AquaSoft machen jeden zum Designer mit jeder Menge praktischer Funktionen und Werkzeuge. Insgesamt 390 verschiedene Layouts bringen die Programme mit, um Bilder auf einer Seite oder einem Kalenderblatt anzuordnen. Zahlreiche Deko-Elemente, Hintergründe, Vorlagen und Bild-Effekte helfen dabei, die Seiten außergewöhnlich zu gestalten. Das Besondere dabei: Die Software ist nicht an einen Anbieter oder eine Druckerei gebunden, sondern Sie entscheiden selbst, wo Sie drucken lassen. Damit lassen sich nicht nur über 80% Kosten sparen, sondern auch Papier, Auflage oder Druckqualität können frei gewählt werden. Die Pro-Versionen bieten zusätzliche Funktionen wie z.B. exklusive Design-Einstellungen und unbeschränkte Ausgabegröße.

Preise und Verfügbarkeit

Im Aktionszeitraum vom 21. bis zum 28. November 2022 gelten im AquaSoft-Onlineshop folgende Preise (inkl. Mehrwertsteuer):

Photo Vision 13: 40,13 Euro (statt 59,90 Euro)

Video Vision 13: 66,93 Euro (statt 99,90 Euro)

Stages 13: 166,83 Euro (statt 249 Euro)

Stages-Abonnement: 119,80 Euro für das 1. Jahr (statt 178,80 Euro)

AquaSoft VIP-Club: 79,60 Euro für das 1. Jahr (statt 118,80 Euro)

Stages- Abonnement inkl. VIP-Club: 160 Euro für das 1. Jahr (statt 238,80 Euro)

YouDesign Photo Book 6: 31,49 Euro (statt 47 Euro)

YouDesign Photo Book Pro: 64,99 Euro (statt 97 Euro)

YouDesign Calendar 6: 31,49 Euro (statt 47 Euro)

YouDesign Calendar 6 Pro: 64,99 Euro (statt 97 Euro)

Alle Programme können 30 Tage lang kostenlos getestet werden.

Weiterführende Informationen unter: https://www.aquasoft.de/

Bildmaterial steht hier zur Verfügung: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/NqRxrTywcnTqPR2

Über AquaSoft

Die Kernkompetenz der AquaSoft GmbH liegt in Tools zur Bearbeitung und Komposition digitaler Fotos. Kernprodukt ist die Präsentationssoftware DiaShow. In den Versionen Premium für Einsteiger und Ultimate für Fortgeschrittene ermöglicht DiaShow PC-Anwendern effektvolle Bilder- und Videokreationen. Die Profi-Version Stages wendet sich an Fotografen und Medienschaffende. Mit der YouDesign-Produktlinie von AquaSoft lassen sich eigene Buchlayouts und Kalender erstellen. Am Unternehmenssitz in Potsdam beschäftigen sich die Mitarbeiter mit der Programmierung von DiaShow-Erweiterungen, -Updates, -Upgrades sowie neuen Software-Produkten rund um die Fotowelt und leisten persönlich Kundensupport. Mehr Informationen auf www.aquasoft.de

