Black Week: Fair schenken mit refurbished IT von AfB

Ökologisch, sozial, günstig: AfB bietet in der Black Week ausgewählte IT-Geräte mit 23 Prozent Rabatt an

Auch das Fairphone 4 ist Teil der Aktion

Ettlingen, im November 2023 – Den Shopping-Event des Jahres mit Klimaschutz und sozialem Engagement verbinden? Das geht in der Black Week bei Europas größtem gemeinnützigen IT-Unternehmen AfB social & green IT, denn der Refurbisher gewährt auf einen Großteil seines Sortiments 23 Prozent Rabatt. Neben wiederaufbereiteten IT-Geräten von Herstellern wie Apple, Dell, HP, Fujitsu und Samsung sind diesmal auch Neugeräte Teil der Aktion: So ist das Fairphone 4 mit 5G vom 17. bis 27. November ebenfalls zum reduzierten Preis erhältlich.

„Einerseits startet Ende November der große Kaufrausch, andererseits möchten sich gerade in der Adventszeit viele Menschen ökologisch und sozial engagieren,“ weiß Dominik Gomer, Head of E-Commerce von AfB social & green IT. „Mit unserer Rabattaktion verbinden wir beides: Schnäppchenjäger finden online und in unseren sieben stationären Shops sinnvolle, qualitativ hochwertige Geschenkideen, die erheblich günstiger und nachhaltiger sind als vergleichbare Neuware. Zugleich fördert jeder Kauf soziale Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt, da sich unsere Belegschaft gleichermaßen aus Menschen mit und ohne Behinderung zusammensetzt.“

Hochwertige Business-Notebooks, PCs, Tablets, Smartphones und Accessoires, die zuvor in einem der über 1.600 Partnerunternehmen genutzt wurden, werden sorgfältig überarbeitet, bevor die Geräte mit neuem Betriebssystem versehen wieder in den Wirtschaftskreislauf kommen. Der Zustand der Produkte wird transparent ausgewiesen: Sind sie „wie neu“, lassen sie sich auch optisch kaum von Neuware unterscheiden. Das Prädikat „sehr gut“ kennzeichnet Neuwertiges, mit „gut“ bewertete Geräte sind technisch einwandfrei, tragen aber Gebrauchsspuren – und sind daher besonders preisgünstig.

Durch die Verlängerung der Laufzeit von IT-Geräten werden – verglichen mit der Neuproduktion – nachweislich Tonnen an Elektroschrott vermieden, schädliche Emissionen wie der CO2-Ausstoß reduziert und wertvolle Ressourcen geschont. Die genauen Zahlen weist AfB jährlich in einer Wirkungsanalyse aus.

Zum ökologischen und sozialen Konzept der gemeinnützigen GmbH passt das fair produzierte, modular aufgebaute Fairphone, das auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt ist. AfB hat das umweltfreundliche Smartphone daher in sein Portfolio integriert und bietet das Fairphone 4 im Aktionszeitraum ebenfalls mit 23% Rabatt an.

Die Black Week findet in diesem Jahr vom 17. bis 27. November statt. AfB gewährt in dieser Zeit auf ausgewählte Produkte 23 Prozent Rabatt im Onlineshop sowie in den Stores in Nürnberg, Ettlingen, Berlin, Köln, Hannover, Düren und Essen.

Die Aktionen sind unter folgendem Link zu finden: https://www.afbshop.de/black-week/

Im Pressebereich von AfB sind weitere Informationen sowie Bildmaterial hinterlegt: https://www.afb-group.de/service/presse/

Über AfB social & green IT

AfB gGmbH ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen. Durch zertifiziertes IT-Remarketing trägt AfB dazu bei, Umweltressourcen einzusparen. An 20 Standorten in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und der Slowakei beschäftigt AfB 650 Mitarbeitende, davon 50% mit Behinderung.

Das Geschäftsmodell des IT-Refurbishers basiert auf langfristigen Partnerschaften mit ca. 1.600 Unternehmen, Banken, Versicherungen und öffentlichen Einrichtungen. AfB übernimmt seit 2004 deren nicht mehr benötigte IT- und Mobilgeräte, löscht unwiderruflich die enthaltenen Daten, rüstet die Geräte auf, installiert neue Software und verkauft sie mit mindestens 12 Monaten Garantie hauptsächlich an Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen und Schulen.

Für dieses Green-IT-Konzept wurde AfB unter anderem mit dem dem IT Distri Award Refurbishing & Remarketing (2023), dem German SDG-Award (2022), dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (2021) ausgezeichnet. AfB ist geprüft und zertifiziert vom TÜV Süd (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001), als Entsorgungsfachbetrieb und als Microsoft Authorized Refurbisher.