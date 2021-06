Blue Prism gibt die Gewinner seiner Customer Excellence Awards bekannt

München – 21. Juni 2021 – Blue Prism gab kürzlich die Gewinner seiner jährlichen Customer Excellence Awards bekannt. Prämiert wurden die besten Anwendungen intelligenter Automatisierung. Jedes teilnehmende Unternehmen reichte eine Einsendung mit ausführlicher Dokumentation ein, und die Gewinner wurden von einer Jury aus renommierten Branchenanalysten, Beratern und Journalisten ausgewählt.

CEO und Chairman von Blue Prism, Jason Kingdon, sagte dazu: “Bei der Umsetzung der digitalen Transformation ist das Engagement unserer Kunden wirklich bemerkenswert. Das Skalierungspotenzial ist einer der wichtigsten Faktoren für sie, wenn es darum geht, den höchstmöglichen ROI zu erzielen. Wir sehen nicht nur, wie sich diese Unternehmen in der jüngsten Vergangenheit das transformative Potenzial der Digital Workforce von Blue Prism zunutze gemacht haben, sondern auch, wie sie dank intelligenter Automatisierung rasche Skalierbarkeit umsetzen und Mehrwert schaffen konnten. Ich möchte allen unseren Kunden zu ihrem Erfolg herzlich gratulieren und freue mich schon darauf, im Laufe des Jahres die nächsten bahnbrechenden Innovationen zu sehen.”

ROM Excellence und Business Value Driver Excellence: Lloyds Banking Group

Die mit zwei Preisen ausgezeichnete Lloyds Banking Group setzt ein Transformationsprogramm ein, mit dem durch die Automatisierung von über 200 Prozessen über alle Geschäftsbereiche hinweg eine “Bank der Zukunft” geschaffen werden soll. Ein skalierbares, vernetztes Robotic Operating Model (ROM) und eine robuste, erweiterbare IT-Infrastruktur haben innerhalb von drei Jahren zu einer beachtlichen Wertschöpfung geführt, da zwei Millionen Stunden an freien Kapazitäten sowie mehr Konsistenz und Präzision geschaffen wurden.

Strategische Transformation: Invesco

Invesco, ein unabhängiges Investitionsmanagement-Unternehmen, nutzt die intelligente Automatisierung von Blue Prism, um die Datenüberwachung und die Digitalisierung eingehender Daten zu automatisieren und den täglichen Betrieb zu beschleunigen, sodass Kundenportfolios noch besser verwaltet werden können. Im Laufe von drei Jahren hat das Unternehmen über 150 Prozesse in drei Regionen in die Produktion gebracht. Dies hat zu jährlichen Einsparungen in Höhe von schätzungsweise 2 Millionen US-Dollar und einer 90-prozentigen Verbesserung der Zeiteffizienz in den beteiligten Geschäftsprozessen geführt.

Innovation Excellence: Prosegur

Neue Initiativen wie “Probot”, ein Projekt, mit dem die intelligente Automatisierung von Blue Prism um zusätzliche Funktionen erweitert wird, sorgen für Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit in den Automatisierungsprozessen des Unternehmens Prosegur; dies führt zu kürzeren Betriebszeiten, höherer Geschwindigkeit und Präzision, besserer Compliance und einem positiven Kundenerlebnis. Die Sicherheit der RPA-Plattform wurde mit dem RPA-Sicherheitsmodul von Prosegur ebenfalls erhöht.

Best Newcomer: Ohio”s Hospice

Ohio”s Hospice, ein Verband diverser Non-Profit-Hospizeinrichtungen, schloss sich mit Blue Prism zusammen, um die Qualität seiner Pflegeeinrichtungen zu optimieren und deren Zugänglichkeit zu verbessern. Trotz der Herausforderungen im Zuge der Pandemie war man bei Ohio”s Hospice in der Lage, eine Reihe von Automatisierungen umzusetzen, die für mehr Qualität und Compliance, Schadensvermeidung, Kostendeckung und eine verbesserte Pflege sorgen, da nun die erforderlichen Kostengenehmigungen mit den verschiedenen Versicherungsunternehmen schneller abgewickelt werden können und auch der Aufnahmeprozess rascher vonstatten geht und genauere Daten für Ärzte und Pfleger vorhanden sind. In kürzester Zeit konnten Ohio”s Hospice und seine Partner drastische Verbesserungen in ihren Abläufen verbuchen, die es ihnen nunmehr ermöglichen, sich auf die bestmögliche Patientenversorgung zu konzentrieren.

Pinnacle Award: CEO”s Choice

Jason Kingdon, Chairman und CEO von Blue Prism, wählte höchstpersönlich die Gewinner des Pinnacle Awards aus, die höchste Auszeichnung, die von Blue Prism verliehen wird. Diese Vorzeigekunden sind Paradebeispiele dafür, wie der Weg der digitalen Transformation im Idealfall verlaufen sollte.

– Pinnacle Award; APAC-Region – HKEX – Für absolute Sicherheit und Robustheit sowie die Einführung einiger der innovativsten Automatisierungslösungen, die es je gab. HKEX setzt intelligente Automatisierung als echten strategischen Impulsgeber ein und hat die Software bislang in über zehn verschiedenen Funktionsbereichen eingeführt.

– Pinnacle Award; EMEA – Old Mutual – Für die Umsetzung von intelligenter Automatisierung auf einer komplett neuen Ebene, mit dem besonderen Schwerpunkt auf individuellem Service und Service Excellence.

– Pinnacle Award; Amerika – Bell Canada – Für seine ehrgeizigen Bemühungen im Bereich Center of Excellence, wobei der Kundenservice als strategischer Schwerpunkt im Zentrum steht. Während der COVID-19-Pandemie kurbelte Bell Canada seine Automatisierungsaktivitäten an und war in der Lage, 20 % mehr Transaktionen mit einem starken Fokus auf operative Exzellenz abzuschließen.

