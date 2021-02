Blumenautomaten von Flavura: Verkaufsautomaten und Warenautomaten für Blumen und Blumensträuße

Wer kennt das Problem nicht: Man braucht spontan einen einzigartigen und wunderschönen Blumenstrauß, doch der Blumenladen hat schon geschlossen. Die Lösung dafür bieten die neuen Blumenautomaten des Vending-Spezialisten Flavura.

Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken… zumindest irgendwann. Aber vielleicht liegt auch gerade in ihrer Vergänglichkeit der besondere Reiz. Gründe, einen Blumenstraß zu verschenken, gibt es viele: Sei es zum Geburtstag, zur bestandenen Prüfung, als Wiedergutmachung für den vergessenen Hochzeitstag oder einfach nur, um seine Wertschätzung für den oder die Liebste(n) zum Ausdruck zu bringen. Aber wie so oft im Leben passen Bedarf und Verfügbarkeit nicht immer zusammen und der Florist des Vertrauens hat genau dann zu, wenn man gerade dringend einen Blumenstrauß braucht.

Die Flavura Blumenautomaten bieten die ideale Lösung für den Verkauf von Blumen und Blumensträußen unabhängig von Öffnungszeiten. Rund um die Uhr können Blumen und Blumensträuße über Blumenautomaten angeboten werden. Die Blumenautomaten von Flavura lassen sich dabei einfach bedienen und handhaben.

Der Blumenautomat Kristall by Flavura Verkaufsautomat und Warenautomat ist ein hochmoderner und einzigartiger Klappenautomat. Die programmierbare LED-Beleuchtung präsentiert die Blumen perfekt und machen sie in den Augen der Käufer noch attraktiver. Mit der integrierten Bedien- und Bezahleinheit mit einem 19″ Monitor können zudem Produktdetails und eigene Mediainhalte kommuniziert werden. Das moderne Design des Blumenautomat Kristall by Flavura Verkaufsautomaten und Warenautomaten setzt neue Automatenstandards. Die 100%ige Transparenz lenkt den Blick auf das Wesentliche – die Blumen.

– Verkaufsautomaten und Warenautomaten für Blumen, Blumengebinde und Blumensträuße

– Blumen aus dem Blumenautomaten verkaufen: Schnittblumen, Topfblumen

– Gekühlte und ungekühlte Blumenautomaten

– Installation der Flavura Blumenautomaten im Schaufensterrahmen oder im Außenbereich des Geschäftes

– Flavura Blumenautomaten sind bestens geeignet für Fußgängerzonen, außerhalb von Blumenläden, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Friedhöfe, o.ä.

– Verkauf von Blumengebinden, Blumensträußen rund um die Uhr, unabhängig von den Öffnungszeiten des Ladengeschäftes

– Die Blumen können in den Blumenautomaten direkt angesehen und ausgewählt werden

– Flavura Blumenautomaten sind einfach zu bedienen

– rund um die Uhr frische, mit Liebe zusammengestellte, Blumengebinde und Blumensträuße jeder Preisklasse

– Blumen sind in den Flavura Blumenautomaten bei jedem Wetter geschützt. Die Blumen bleiben dadurch haltbar und lange frisch.

https://www.flavura.de/shop/warenautomaten/blumenautomaten/

Über die Flavura GmbH:

Flavura: Guter Geschmack für natürlichen Genuss!

Flavura aus Berlin ( www.flavura.de) ist der spezialisierte Automatenaufsteller, Automatenservice, Automatenvertrieb, Fachhändler und Großhändler von hochwertigen Kaffeeautomaten und Vending Automaten. Zum Sortiment der Kaffeeautomaten und Vending Automaten gehören:

– Getränkeautomaten: Heißgetränkeautomaten & Kaltgetränkeautomaten

– Kaffeeautomaten & Kaffeevollautomaten

– Eisautomaten

– Verpflegungsautomaten: Foodautomaten & Snackautomaten

– Vending Automaten: Verkaufsautomaten & Warenautomaten

– Maskomat: Masken Automaten by Flavura: Atemschutzmasken Automaten, Gesichtsmasken Automaten, Mundschutzmasken Automaten und Schutzmasken Automaten

Automatenaufsteller, Automatenservice, autorisierter Fachhändler und Großhandel

Zum Sortiment von Flavura gehören Kaffeeautomaten und Vending Automaten folgender Automatenhersteller und Marken:

– Flavura Kaffee und Vending

– Necta Kaffeeautomaten und Vending Automaten der Evoca Group

– Sielaff Kaffeeautomaten und Vending Automaten

– Waterlogic Wasserspender & Wasserautomaten

Für Indoor-und Outdoorbereiche mit technischem Service!

Die Flavura Kaffeerösterei ist Produzent und Vertrieb der Kaffeemarke Flavura Kaffee. Flavura bietet Gewerbekunden und Handelsmarken, Firmen, Hotels, Bäckereien, Gastronomiebetrieben & Restaurants den Flavura Kaffee als Kaffee Label und Kaffeemarke zur Nutzung als Private Label und White Label für Kaffee für eigene Kaffeemarken für Kaffeeautomaten und Kaffeevollautomaten im gewerblichen Bereich an. Drinks, Food und Snacks für Vending Automaten runden das Angebot von Flavura ab.

Zu den Kunden von Flavura zählen Autohäuser & Tankstellen, Banken und Versicherungen, Bäckereien, Gastronomiebetriebe & Restaurants, Hotels und Hotelketten, Kantinen und Mensen, Caterer und Catering Dienstleister, Eventveranstalter, Festivals und Veranstaltungen, Fitnessstudios, EMS Training Studios, Kampfsportschulen & Sportzentren, Schwimmbad-, Schwimmhallen und Freibad-Betreiber, Thermen und Thermalbäder, Ferienparks und Freizeitparks, Campingplatz, Golfplatz, Spa & Wellness Einrichtungen, Saunen, Schulen, Kindergarten und Kitas, Krankenhäuser und Kliniken, Altenheime, Pflegeheime, Seniorenheime & Seniorenresidenzen, Kinos & Theater, Immobilienunternehmen, Medien-& Verlagshäuser, Unternehmen der Telekommunikationsbranche, Agenturen, Büros & Firmen, Discounter & Handelsmarken, Wiederverkäufer sowie der B2C-Handel.

https://www.flavura.de

https://www.flavura.de/shop/

