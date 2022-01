BMW Chiptuning – sicher mehr PS für ihren BMW

Chiptuning für nahezu alle BMW-Modelle von bhp motorsport. Professionelles Tuning mit hauseigenem Leistungsprüfstand (Rotronics X4 Plus).

Weilheim and der Teck, 30.12.2021: BMW Chiptuning von bhp motorsport, das bedeutet Leistungssteigerung mittels einer professionellen Kennfeldoptimierung statt mit einer zusätzlichen, für jeden sichtbaren, Tuning-Box. Das Chiptuning durch die Optimierung der Kennfelder des Motorsteuergeräts ist in Fachkreisen als die effektivste und sauberste Tuning-Lösung zur Leistungssteigerung bekannt. Das Chiptuning für ihren BMW wird von bhp motorsport für nahezu alle Modelle angeboten – mit Garantie. Als Experten für Chiptuning und Tuning (Stage 2) verfügen wir u.a. über einen hauseigenem Leistungsprüfstand, Rotronics X4 Plus, der zu den modernsten und genauesten am Markt befindlichen Systemen zählt und sowohl Front-, Heck- und Allrad angetriebene Fahrzeuge messen kann. Das Chiptuning wird somit, besonders in den wichtigen Bereichen, wie PS-Steigerung, V-Max und Drehmoment, exakt nachvollzogen.

BMW Tuning – Beispiel Chiptuning BMW 3er – E90 320 d 110 kw

Bei der Leistungssteigerung mittels Chiptuning (Kennfeldoptimierung) sind viele BMW-Modelle regelmäßig Gast in unserem Hause; bei dem Tuning des BMW BMW 3er – E90 320 d 110 kw wurde z.B. vom Kunden, ganz klassisch, mehr Effizienz gewünscht. Das bhp Motortuning sorgte für eine sichere Leistungssteigerung von 48 PS (von 150 auf 198 PS) und eine Optimierung des Drehmoments um 60 Nm – und damit für ein neues, sportlicheres Fahrerlebnis, das den BMW-Fahrer restlos begeisterte.

Lieber direkt zum Experten – bhp motorsport

bhp motorsport ist als Experte für BMW Chiptuning und im Bereich Motortuning (fast) aller Hersteller und Modelle bekannt – von Alfa Romeo über Mercedes bis hin zu Roadstern von Wiesmann sind es aktuell über 80 Fahrzeughersteller, bei denen wir eine professionelle Softwareoptimierung durchführen. Viele Mitbewerber können Ihre Entwicklungen dabei nur auf der Straße testen, und das ist die mit Abstand suboptimalere Lösung. Dank der so genannten Scheitel-Rollen Technik gehören übrigens Reifenverschleiß und hohe Reifentemperaturen bei modernen Leistungsprüfständen schon lange der Vergangenheit an. Selbst bei extrem schnellen Fahrzeugen lässt sich einfach und sicher testen, ob die Höchstgeschwindigkeits-Begrenzung (V-max Begrenzung) entfernt wurde. Unser Frischluft-Gebläse ist einzigartig und ermöglicht durchweg ausreichende Motor- und Ladeluftkühlung.

Der Prüfstand ist zudem so konstruiert, dass auch maximal tiefergelegte Sportwagen und Formel-Fahrzeuge bei uns zuverlässig gemessen werden können. Das bedeutet für Sie: Chiptuning auf dem neuesten Stand der Technik.

Zu wenig Leistung? Lust auf ein Chiptuning für ihren BMW?

Besuchen Sie unsere Website: bhp-chiptuning , kommen Sie vorbei oder rufen Sie uns gerne einfach an, damit wir Ihnen schon am Telefon eine professionelle, und natürlich kostenfreie Beratung, geben können. Über 21 Jahre Erfahrung im Bereich Chiptuning, Stage 2-Tuning und ECO-Tuning, speziell bei der Optimierung von BMW-Motoren, sprechen für sich.

bhp motorsport realisiert Chiptuning, Motortuning und Tuning auf höchstem Niveau. Eigene Software-Entwicklung auf einem Allrad-Leistungsprüfstand, mehrere interne Programmierer und ein eigenes Kompetenz-Entwicklungszentrum machen es der bhp motorsport GmbH möglich, hochwertige Tuning-Software und Chiptuning für nahezu alle Fahrzeuge des Weltmarkts anzubieten.

Kontakt

bhp motorsport GmbH

Carlo Renz

Eisenbahnstrasse 20

73235 Weilheim an der Teck

07023742211

info@bhp-motorsport.de

https://www.bhp-chiptuning.com/

