Börsenstar setzt nach 20.900% mit Noram Lithium auf diese Lithium-Aktie. Sensationelle 99,5% Lithium-Anomalie. Neuer 341% Lithium Hot Stock nach 4.860% mit Albemarle ($ALB), 7.973% mit Lithium Americas ($LAC), 8.373% mit Sigma Lithium ($SGML), 20.900% mi

13.07.23

Executive Summary-13.07.2023

Börsenstar setzt nach 20.900% mit Noram Lithium auf diese Lithium-Aktie

Potentielle Weltklasse-Lithium-Lagestätte mit bis 99,5% Lithium-Anomalie

Börsenstar Sandy MacDougall setzt nach Kursgewinnen von bis zu 20.900% mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) jetzt auf die Lithium-Aktien unseres neuen Lithium Aktientips 2023 CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN, OTC Symbol: AXVEF) und das sollten clevere Anleger jetzt auch tun. Sandy MacDougall ist der Gründer und derzeitige Chairman von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF), das eine der größten unerschlossenen Lithiumlagerstätten in Nordamerika vorantreibt. Die Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) sind in den vergangenen Jahren um bis zu 20.900% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,05 CAD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) ein Vermögen von bis zu 2.100.000 EUR. Aktuell wird Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) an der Börse mit rund 38,05 Mio. EUR bewertet. Das ist knapp vier mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips CDN Maverick Capital Corp. Unser Lithium Hot Stock 2023 CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN, OTC Symbol: AXVEF) verfügt mit den Lithium-Projekten Charbinoche und Pocheville mit Lithium-Anomalien von 97% bis 99,5% in Quebec, Kanada über zwei potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätten. Die jetzt beginnenden extensiven Explorationsarbeiten dürften in den kommenden Wochen für reichlich positiven Newsflow sorgen. Zudem haben die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2023 CDN Maverick Capital Corp. den langfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit ein massives Kaufsignal der Chartanalyse generiert. Unser Lithium Hot Stock 2023 CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN, OTC Symbol: AXVEF) hält zudem eine Aktienposition von 1,66 Mio. Aktien an dem erfolgreichen Lithium Explorer Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF). Zwischen 2016 und 2017 finanzierte und betrieb CDN Maverick Capital Corp. (ehemals Alba Minerals Ltd.) die Exploration von der Prospektion bis zur Entdeckung der Tonstein-Lithiumlagerstätte auf dem Grundstück Zeus und erstellte die erste NI 43-101-konforme Ressourcenberechnung für eine Tonstein-Lithiumlagerstätte im Clayton Valley, Nevada, USA. Im Mai 2023 schloss NOA Lithium Brines Inc. (ISIN: CA6293521051, WKN: A3D8GD, Ticker FSE: N7N.F, TSXV:NOAL.V) eine Optionsvereinbarung mit unserem Lithium Aktientip CDN Maverick Capital Corp. ab, gemäß der NOAL das Recht hat, 100 % des Lithiumprojekts Nevasca zu erwerben, das sich zu 100 % im Besitz von Arizaro Salar, Salta, Argentinien, befindet NOA Lithium Brines Inc. (ISIN: CA6293521051, WKN: A3D8GD, Ticker FSE: N7N.F, TSXV:NOAL.V) und CDN Maverick haben eine Transaktion in Höhe von 2 Millionen $ abgeschlossen, wovon 950.000 $ in bar und 1,05 Millionen $ in Aktien an CDN Maverick gezahlt werden sollen. Unser Lithium Hot Stock 2023 CDN Maverick Capital Corp. behält eine Produktionslizenzgebühr von 3 %, die von NOA Lithium Brines Inc. (ISIN: CA6293521051, WKN: A3D8GD, Ticker FSE: N7N.F, TSXV:NOAL.V) innerhalb von 24 Monaten für 1 Million $ zurückgekauft werden kann. Der in der boomenden Lithium-Industrie bestens vernetzte Sandy MacDougall und sein erfahrenes Top-Managementteam wollen die Lithium-Projekte Charbinoche und Pocheville mit Lithium-Anomalien von 97% bis 99,5% in Quebec zur nächsten großen Lithium-Lagerstätte in Nordamerika entwickeln. Clevere Anleger kaufen daher jetzt die Lithium-Aktien unseres neuen Lithium Aktientips 2023 CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN, OTC Symbol: AXVEF). Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 7.008% mit den Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 18.693% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Allkem Ltd. (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, FSE Ticker: 3O10.F, OTC: OROCF, TSX: AKE.TO, #AKE, $AKE), bis zu 20.900% mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF), bis zu 29.455% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) und bis zu 43.233% mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp. (ISIN: CA45568X2059, WKN: A2P359, FSE Ticker: INEN.F, TSXV: IXI.V, OTCQB: IXIXF) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

Mit Lithium-Aktien konnten Aktionäre ein Vermögen verdienen

Aus 10.000 EUR wurden mit Lithium-Aktien bis zu 4.323.300 EUR

Mit Lithium-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.860% von 6,19 USD auf in der Spitze 307,05 USD in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM) kletterten in den vergangenen Jahren um beeindruckende 7.008% von 1,597 USD auf in der Spitze 113,52 USD in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.973% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 44,40 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) schossen in den vergangenen Jahren um beeindruckende 8.373% von 0,60 CAD$ auf in der Spitze 50,84 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Allkem Ltd. (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, FSE Ticker: 3O10.F, OTC: OROCF, TSX: AKE.TO, #AKE, $AKE) schossen in den vergangenen Jahren um unglaubliche 18.693% von 0,058 EUR auf in der Spitze 10,90 EUR in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) sind in den vergangenen Jahren um bis zu 20.900% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,05 CAD in die Höhe geschnellt. Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 29.455% von 0,0045 AUD$ auf in der Spitze 1,33 AUD$ in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 43.233% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 11,18 EUR explodiert.

Im Branchenvergleich günstig bewertet Wettbewerber bis zu 2.560 mal höher bewertet

Unser neuer Lithium Hot Stock 2023 CDN Maverick Capital Corp. erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Lithium Aktientips CDN Maverick Capital Corp. sind bis zu 2.560 mal höher bewertet. Aktuell wird Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) an der Börse mit rund 38,05 Mio. EUR bewertet. Das ist knapp vier mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips CDN Maverick Capital Corp. Derzeit wird Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) an der Börse mit rund 1,08 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 108 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp. Unser Lithium Aktientip AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) wird an der Börse derzeit mit 1,80 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 180 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp. Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) wird an der Börse derzeit mit rund 3,00 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 300 mal soviel als unser Lithium Aktientip Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp. Aktuell wird Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) an der Börse mit 5,45 Mrd. CAD$ bewertet. Das ist rund 374 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp. Zur Zeit wird Allkem Ltd. (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, FSE Ticker: 3O10.F, OTC: OROCF, TSX: AKE.TO, #AKE, $AKE) an der Börse mit 6,31 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 632 mal höher als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp. Aktuell wird Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM) an der Börse mit rund 19,08 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 1.910 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips CDN Maverick Capital Corp. Derzeit wird der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 25,57 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 2.560 mal soviel als unser neuer Lithium Aktientip Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp.

Lithium Hot Stock 2023 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 3,00 EUR – 341% Aktienchance

„Strong Outperformer“ lautet daher unsere Ersteinschätzung für die Lithium-Aktien von unserem Lithium Aktientip 2023 CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN, OTC Symbol: AXVEF). Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2023 CDN Maverick Capital Corp. zunächst auf 2,00 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von 194% für die Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock 2023 CDN Maverick Capital Corp. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 3,00 EUR für die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2023 CDN Maverick Capital Corp. für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 341% für die Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock 2023 CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN, OTC Symbol: AXVEF).

Börsenstar setzt nach 20.900% Kursgewinn mit Noram Lithium auf diese Lithium-Aktie

Clevere Anleger kaufen jetzt diese Lithium-Aktie

Börsenstar Sandy MacDougall setzt nach Kursgewinnen von bis zu 20.900% mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) jetzt auf die Lithium-Aktien unseres neuen Lithium Aktientips 2023 CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN, OTC Symbol: AXVEF) und das sollten clevere Anleger jetzt auch tun. Sandy MacDougall ist der Gründer und derzeitige CEO und Direktor von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF), das eine der größten unerschlossenen Lithiumlagerstätten in Nordamerika vorantreibt. Die Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) sind in den vergangenen Jahren um bis zu 20.900% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,05 CAD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) ein Vermögen von bis zu 2.100.000 EUR. Aktuell wird Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) an der Börse mit rund 38,05 Mio. EUR bewertet. Das ist knapp vier mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips CDN Maverick Capital Corp.

Unser Lithium Hot Stock 2023 CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN, OTC Symbol: AXVEF) verfügt mit den Lithium-Projekten Charbinoche und Pocheville mit Lithium-Anomalien von 97% bis 99,5% in Quebec, Kanada über zwei potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätten.

Unser Lithium Hot Stock 2023 CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN, OTC Symbol: AXVEF) hält eine Aktienposition von 1,66 Mio. Aktien an dem erfolgreichen Lithium Explorer Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF). Zwischen 2016 und 2017 finanzierte und betrieb CDN Maverick Capital Corp. (ehemals Alba Minerals Ltd.) die Exploration von der Prospektion bis zur Entdeckung der Tonstein-Lithiumlagerstätte auf dem Grundstück Zeus und erstellte die erste NI 43-101-konforme Ressourcenberechnung für eine Tonstein-Lithiumlagerstätte im Clayton Valley, Nevada, USA.

Im Mai 2023 schloss NOA Lithium Brines Inc. (ISIN: CA6293521051, WKN: A3D8GD, Ticker FSE: N7N.F, TSXV:NOAL.V) eine Optionsvereinbarung mit unserem Lithium Aktientip CDN Maverick Capital Corp. ab, gemäß der NOAL das Recht hat, 100 % des Lithiumprojekts Nevasca zu erwerben, das sich zu 100 % im Besitz von Arizaro Salar, Salta, Argentinien, befindet NOA Lithium Brines Inc. (ISIN: CA6293521051, WKN: A3D8GD, Ticker FSE: N7N.F, TSXV:NOAL.V) und CDN Maverick haben eine Transaktion in Höhe von 2 Millionen $ abgeschlossen, wovon 950.000 $ in bar und 1,05 Millionen $ in Aktien an CDN Maverick gezahlt werden sollen. Unser Lithium Hot Stock 2023 CDN Maverick Capital Corp. behält eine Produktionslizenzgebühr von 3 %, die von NOA Lithium Brines Inc. (ISIN: CA6293521051, WKN: A3D8GD, Ticker FSE: N7N.F, TSXV:NOAL.V) innerhalb von 24 Monaten für 1 Million $ zurückgekauft werden kann.

Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 7.008% mit den Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 18.693% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Allkem Ltd. (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, FSE Ticker: 3O10.F, OTC: OROCF, TSX: AKE.TO, #AKE, $AKE), bis zu 20.900% mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF), bis zu 29.455% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) und bis zu 43.233% mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp. (ISIN: CA45568X2059, WKN: A2P359, FSE Ticker: INEN.F, TSXV: IXI.V, OTCQB: IXIXF) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

Potentielle Weltklasse Lithium-Lagerstätten Charbinoche und Pocheville

Erstklassige 97% bis 99,5% Lithium-Anomalien

Unser Lithium Hot Stock 2023 CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN, OTC Symbol: AXVEF) verfügt mit den Lithium-Projekten Charbinoche und Pocheville mit Lithium-Anomalien von 97% bis 99,5% in Quebec, Kanada über zwei potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätten.

Die Hartgestein-Lithium-Projekte in Süd-Zentral-Quebec umfassen eine riesige Gesamtfläche von 40.000-Hektar. Untersuchungen von Seesedimentproben auf den Zielgebieten Poncheville und Chabinoche weisen einige der höchsten (97-99,5%)* Lithium-Seesediment-Anomalien in der gesamten Seesediment-Datenbank in Quebec auf. Pegmatite entlang der Seeufer können Lithium enthalten. Die Seesedimente weisen auch hohe Anomalien für andere LCT-Indikatorenelemente wie Cs (95-99 %, 2,2 bis 4,5 ppm) und Rb auf, ebenfalls im Bereich von 95-99 % (40-80 ppm).

Beide Claim-Blöcke erstrecken sich über eine große regionale, von Nordwesten nach Südosten verlaufende Scherungszone, die lokal als Nottaway-Scherungszone bekannt ist, und die Claims weisen zahlreiche lokal quer verlaufende Strukturen auf, wie auf der regionalen magnetischen Neigungsableitungskarte zu sehen ist. Einige der Lithium-Anomalien scheinen im südlichen Teil des Grundstücks damit in Verbindung zu stehen. Über 100 Pegmatit-Gänge wurden vom QGS entlang des Ufers des Poncheville-Sees kartiert.

Börsenstar Sandy MacDougall setzt nach Kursgewinnen von bis zu 20.900% mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) jetzt auf die Lithium-Aktien unseres neuen Lithium Aktientips CDN Maverick Capital Corp. und das sollten clevere Anleger jetzt auch tun. Sandy MacDougall ist der Gründer und derzeitige CEO und Direktor von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF), das eine der größten unerschlossenen Lithiumlagerstätten in Nordamerika vorantreibt. Die Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) sind in den vergangenen Jahren um bis zu 20.900% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,05 CAD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) ein Vermögen von bis zu 2.100.000 EUR.

Aktuell wird Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) an der Börse mit rund 38,05 Mio. EUR bewertet. Das ist knapp vier mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips CDN Maverick Capital Corp.

Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 7.008% mit den Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 18.693% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Allkem Ltd. (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, FSE Ticker: 3O10.F, OTC: OROCF, TSX: AKE.TO, #AKE, $AKE), bis zu 20.900% mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF), bis zu 29.455% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) und bis zu 43.233% mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp. (ISIN: CA45568X2059, WKN: A2P359, FSE Ticker: INEN.F, TSXV: IXI.V, OTCQB: IXIXF) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

CDN Maverick Capital hält 1,66 Mio. Aktien an Noram Lithium Corp.

Optionsvereinbarung mit Noa Lithium Brines Inc.

Unser Lithium Hot Stock 2023 CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN, OTC Symbol: AXVEF) hält eine Aktienposition von 1,66 Mio. Aktien an dem erfolgreichen Lithium Explorer Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF). Zwischen 2016 und 2017 finanzierte und betrieb CDN Maverick Capital Corp. (ehemals Alba Minerals Ltd.) die Exploration von der Prospektion bis zur Entdeckung der Tonstein-Lithiumlagerstätte auf dem Grundstück Zeus und erstellte die erste NI 43-101-konforme Ressourcenberechnung für eine Tonstein-Lithiumlagerstätte im Clayton Valley, Nevada, USA.

Das Lithiumprojekt von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF), das sich in der PEA-Phase befindet, liegt nur eine Meile vom Lithium-Sole-Betrieb und der Verarbeitungsanlage der Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) Silver Peak entfernt, der einzigen seit 1967 genehmigten und produzierenden Lithiummine in den Vereinigten Staaten. Das im PFS-Stadium befindliche Lithiumprojekt Clayton Valley des Nachbarunternehmens Cypress Development ist geologisch ähnlich wie die große Lithiumlagerstätte Zeus.

Die Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) sind in den vergangenen Jahren um bis zu 20.900% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,05 CAD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) ein Vermögen von bis zu 2.100.000 EUR. Aktuell wird Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) an der Börse mit rund 38,05 Mio. EUR bewertet. Das ist knapp vier mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips CDN Maverick Capital Corp.

Nevasca Lithium Optionsvereinbarung

Im Mai 2023 schloss NOA Lithium Brines Inc. (ISIN: CA6293521051, WKN: A3D8GD, Ticker FSE: N7N.F, TSXV:NOAL.V) eine Optionsvereinbarung mit unserem Lithium Aktientip CDN Maverick Capital Corp. ab, gemäß der NOAL das Recht hat, 100 % des Lithiumprojekts Nevasca zu erwerben, das sich zu 100 % im Besitz von Arizaro Salar, Salta, Argentinien, befindet.

Höhepunkte des Abkommens

NOA Lithium Brines Inc. (ISIN: CA6293521051, WKN: A3D8GD, Ticker FSE: N7N.F, TSXV:NOAL.V) und CDN Maverick haben eine Transaktion in Höhe von 2 Millionen $ abgeschlossen, wovon 950.000 $ in bar und 1,05 Millionen $ in Aktien an CDN Maverick gezahlt werden sollen.

CDN Maverick Capital Corp. behält eine Produktionslizenzgebühr von 3 %, die von NOA Lithium Brines Inc. (ISIN: CA6293521051, WKN: A3D8GD, Ticker FSE: N7N.F, TSXV:NOAL.V) innerhalb von 24 Monaten für 1 Million $ zurückgekauft werden kann.

NOA Lithium Brines Inc. (ISIN: CA6293521051, WKN: A3D8GD, Ticker FSE: N7N.F, TSXV:NOAL.V) verpflichtet sich zu einer Mindestinvestition von 500.000 $ in die Exploration innerhalb von 18 Monaten.

Das NEVASCA PROJEKT erstreckt sich über 2.842 Hektar und ist ein genehmigtes, bohrbereites Lithium-in-Sole-Explorationsziel.

CDN Maverick Capital Corp. arbeitet eng mit NOA Lithium Brines Inc. (ISIN: CA6293521051, WKN: A3D8GD, Ticker FSE: N7N.F, TSXV:NOAL.V) zusammen, um den Wert des Lithium-Sole-Projekts Arizaro vollständig zu erschließen. Diese Transaktion wird das Portfolio des Unternehmens stärken und diversifizieren und die derzeitige Cash-Position des Unternehmens verbessern.

Sehr erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record

Börsenstar setzt nach 20.900% mit Noram Lithium Corp. jetzt auf diese Lithium-Aktie

Unser neuer Lithium Aktientip 2023 CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN, OTC Symbol: AXVEF) verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record.

Executive Chairman Sandy MacDougall hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der University of British Columbia und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Investmentbanking und in der Finanzbranche. Sandy MacDougall war früher Anlageberater bei Canaccord Capital Corp. und war an zahlreichen bedeutenden Finanzierungen in Kanada und im Ausland für eine breite Palette von Unternehmen beteiligt. Sandy MacDougall verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Edel- und Basismetallprojekten in ganz Nord- und Südamerika. Herr Sandy MacDougall ist der Gründer und derzeitige Chairman von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF), das eine der größten unerschlossenen Lithiumlagerstätten in Nordamerika vorantreibt.

CEO Adam Cegielski ist Unternehmer und hat einen BSc. in angewandter Biochemie von der University of Guelph. In seiner 25-jährigen Karriere war Herr Adam Cegielski sowohl als leitender Angestellter als auch als Direktor zahlreicher börsennotierter und privater Unternehmen in den Bereichen natürliche Ressourcen und Technologie tätig. Adam Cegielski begann seine Karriere im Junior-Bergbaugeschäft mit der Entwicklung eines industriellen Mineralienprojekts in Uganda, das er später an Rio Tinto verkaufte. Herr Adam Cegielski war Gründungsdirektor von Cayden Resources, das für 205 Millionen Dollar an Agnico Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker FSE: AE9.F, Symbol NYSE:AEM) verkauft wurde.

Direktor Dr. Arias Eguiguren ist Rechtsanwalt in Quito, Ecuador, mit Spezialisierung auf Bergbaurecht und ehemaliger Direktor der ecuadorianischen Bergbaukammer. Dr. Arias Eguiguren hat einen Doktortitel in Rechtswissenschaften und einen Master-Abschluss in internationaler Wirtschaft und Rechtswissenschaften von der Universität Exeter, England. Dr. Arias Eguiguren hat sich aktiv an einer Reihe von Aufsichtsräten öffentlicher Unternehmen in Kanada beteiligt und war dort tätig. Dr. Arias Eguiguren wurde in Madison Who’s Who of the World, Baron’s Who is Who (USA) aufgenommen und erhielt den GDS Excellence Leader Award für seine herausragende juristische Karriere.

Direktor Michael MacDougall hat einen Bachelor of Science und einen Master of Science von der University of Victoria und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Leitung und Verwaltung großer Organisationen, vor allem in der Regierung von British Columbia. Als beigeordneter stellvertretender Minister und Chief Operating Officer (COO) des Gesundheitsministeriums beaufsichtigte Michael MacDougall die jährlichen Betriebs- und Kapitalbudgets des Ministeriums in Höhe von mehreren Milliarden Dollar. Außerdem war Michael MacDougall als CEO von Shared Services BC und als Executive Financial Officer des Umweltministeriums tätig. Herr Michael MacDougall ist derzeit Senior Vice President für Gesundheitsdienste bei Maximus Canada.

Vizepräsident für Exploration Raul Sanabria ist ein erfahrener Bergbau- und Explorationsfachmann mit über 20 Jahren Erfahrung in der Branche. Raul Sanabria kann auf eine Vielzahl von Entdeckungen zurückblicken und hat in mehreren Ländern auf der ganzen Welt gearbeitet, darunter in Europa, Westafrika, Kanada, Mittel- und Südamerika. Raul Sanabria kennt sich besonders gut mit Edelmetallen, Basismetallen und strategischen Metallen aus und ist dafür bekannt, dass er neue Möglichkeiten identifiziert und Bergbaureviere konsolidiert, was ihn als Mitbegründer mehrerer Explorations- und Bergbauunternehmen zu einem Vorreiter in der Branche macht. Raul Sanabria hat einen Master of Science in Geologie von der Universidad Complutense de Madrid und schloss mit einer Arbeit über Fe-REE-Skarn/IOCG-Lagerstätten ab. Raul Sanabria ist auch eine qualifizierte Person gemäß NI43-101 mit der Bezeichnung P.Geo, EurGeol.

Im Branchenvergleich günstig bewertet

Wettbewerber bis zu 2.560 mal höher bewertet

Unser neuer Lithium Hot Stock 2023 CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN, OTC Symbol: AXVEF) erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Lithium Aktientips CDN Maverick Capital Corp. sind bis zu 2.560 mal höher bewertet.

Die Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) sind in den vergangenen Jahren um bis zu 20.900% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,05 CAD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) ein Vermögen von bis zu 2.100.000 EUR. Aktuell wird Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) an der Börse mit rund 38,05 Mio. EUR bewertet. Das ist knapp vier mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips CDN Maverick Capital Corp.

Die Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 43.233% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 11,18 EUR explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) ein stattliches Vermögen von bis zu 4.333.333 EUR. Aktuell wird Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) an der Börse mit rund 1,08 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 108 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp.

Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 29.455% von 0,0045 AUD$ auf in der Spitze 1,33 AUD$ in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) ein stattliches Vermögen von bis zu 2.955.556 EUR. Unser Lithium Aktientip AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) wird an der Börse derzeit mit 1,80 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 180 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp.

Die Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.973% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 44,40 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC, #LAC.TO, $LAC) in der Spitze ein stattlicher Betrag von 807.273 EUR. Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) wird an der Börse derzeit mit rund 3,00 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 300 mal soviel als unser Lithium Aktientip Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp.

Die Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) schossen in den vergangenen Jahren um beeindruckende 8.373% von 0,60 CAD$ auf in der Spitze 50,84 CAD$ in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) ein kleines Vermögen von 847.333 EUR. Aktuell wird Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) an der Börse mit 5,45 Mrd. CAD$ bewertet. Das ist rund 374 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp.

Die Lithium-Aktien von Allkem Ltd. (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, FSE Ticker: 3O10.F, OTC: OROCF, TSX: AKE.TO, #AKE, $AKE) schossen in den vergangenen Jahren um unglaubliche 18.693% von 0,058 EUR auf in der Spitze 10,90 EUR in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Allkem Ltd. (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, FSE Ticker: 3O10.F, OTC: OROCF, TSX: AKE.TO, #AKE, $AKE) stattliches Vermögen von bis zu 1.879.310 EUR. Aktuell wird Allkem Ltd. (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, FSE Ticker: 3O10.F, OTC: OROCF, TSX: AKE.TO, #AKE, $AKE) an der Börse mit 6,31 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 632 mal höher als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp.

Die Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM) kletterten in den vergangenen Jahren um beeindruckende 7.008% von 1,597 USD auf in der Spitze 113,52 USD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM) ein stattlicher Betrag von bis zu 710.833 EUR. Aktuell wird Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM) an der Börse mit rund 19,08 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 1.910 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips CDN Maverick Capital Corp.

Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.860% von 6,19 USD auf in der Spitze 307,05 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien der Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) ein kleines Vermögen von bis zu 496.042 EUR. Aktuell wird der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 25,57 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 2.560 mal soviel als unser neuer Lithium Aktientip Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp.

Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 7.008% mit den Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 18.693% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Allkem Ltd. (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, FSE Ticker: 3O10.F, OTC: OROCF, TSX: AKE.TO, #AKE, $AKE), bis zu 20.900% mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF), bis zu 29.455% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) und bis zu 43.233% mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp. (ISIN: CA45568X2059, WKN: A2P359, FSE Ticker: INEN.F, TSXV: IXI.V, OTCQB: IXIXF) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

Lithium Hot Stock 2023 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 3,00 EUR – 341% Aktienchance

Börsenstar Sandy MacDougall setzt nach Kursgewinnen von bis zu 20.900% mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) jetzt auf die Lithium-Aktien unseres neuen Lithium Aktientips 2023 CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN, OTC Symbol: AXVEF) und das sollten clevere Anleger jetzt auch tun. Sandy MacDougall ist der Gründer und derzeitige Chairman von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF), das eine der größten unerschlossenen Lithiumlagerstätten in Nordamerika vorantreibt. Die Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) sind in den vergangenen Jahren um bis zu 20.900% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,05 CAD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) ein Vermögen von bis zu 2.100.000 EUR. Aktuell wird Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) an der Börse mit rund 38,05 Mio. EUR bewertet. Das ist knapp vier mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips CDN Maverick Capital Corp. Unser Lithium Hot Stock 2023 CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN, OTC Symbol: AXVEF) verfügt mit den Lithium-Projekten Charbinoche und Pocheville mit Lithium-Anomalien von 97% bis 99,5% in Quebec, Kanada über zwei potentielle Weltklasse-Lithium-Lagerstätten. Die jetzt beginnenden extensiven Explorationsarbeiten dürften in den kommenden Wochen für reichlich positiven Newsflow sorgen. Zudem haben die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2023 CDN Maverick Capital Corp. den langfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit ein massives Kaufsignal der Chartanalyse generiert. Unser Lithium Hot Stock 2023 CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN, OTC Symbol: AXVEF) hält zudem eine Aktienposition von 1,66 Mio. Aktien an dem erfolgreichen Lithium Explorer Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF). Zwischen 2016 und 2017 finanzierte und betrieb CDN Maverick Capital Corp. (ehemals Alba Minerals Ltd.) die Exploration von der Prospektion bis zur Entdeckung der Tonstein-Lithiumlagerstätte auf dem Grundstück Zeus und erstellte die erste NI 43-101-konforme Ressourcenberechnung für eine Tonstein-Lithiumlagerstätte im Clayton Valley, Nevada, USA. Im Mai 2023 schloss NOA Lithium Brines Inc. (ISIN: CA6293521051, WKN: A3D8GD, Ticker FSE: N7N.F, TSXV:NOAL.V) eine Optionsvereinbarung mit unserem Lithium Aktientip CDN Maverick Capital Corp. ab, gemäß der NOAL das Recht hat, 100 % des Lithiumprojekts Nevasca zu erwerben, das sich zu 100 % im Besitz von Arizaro Salar, Salta, Argentinien, befindet NOA Lithium Brines Inc. (ISIN: CA6293521051, WKN: A3D8GD, Ticker FSE: N7N.F, TSXV:NOAL.V) und CDN Maverick haben eine Transaktion in Höhe von 2 Millionen $ abgeschlossen, wovon 950.000 $ in bar und 1,05 Millionen $ in Aktien an CDN Maverick gezahlt werden sollen. Unser Lithium Hot Stock 2023 CDN Maverick Capital Corp. behält eine Produktionslizenzgebühr von 3 %, die von NOA Lithium Brines Inc. (ISIN: CA6293521051, WKN: A3D8GD, Ticker FSE: N7N.F, TSXV:NOAL.V) innerhalb von 24 Monaten für 1 Million $ zurückgekauft werden kann. Der in der boomenden Lithium-Industrie bestens vernetzte Sandy MacDougall und sein erfahrenes Top-Managementteam wollen die Lithium-Projekte Charbinoche und Pocheville mit Lithium-Anomalien von 97% bis 99,5% in Quebec zur nächsten großen Lithium-Lagerstätte in Nordamerika entwickeln. Clevere Anleger kaufen daher jetzt die Lithium-Aktien unseres neuen Lithium Aktientips 2023 CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN, OTC Symbol: AXVEF). Nach Kursgewinnen von bis zu 4.860% mit den Lithium-Aktien von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB), bis zu 7.008% mit den Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM), bis zu 7.973% mit den Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC), bis zu 8.373% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML), bis zu 18.693% Kursgewinn mit den Lithium-Aktien von Allkem Ltd. (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, FSE Ticker: 3O10.F, OTC: OROCF, TSX: AKE.TO, #AKE, $AKE), bis zu 20.900% mit den Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF), bis zu 29.455% mit den Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) und bis zu 43.233% mit den Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) bietet Ihnen unser neuer Lithium Hot Stock Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp. (ISIN: CA45568X2059, WKN: A2P359, FSE Ticker: INEN.F, TSXV: IXI.V, OTCQB: IXIXF) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Lithium-Sektor.

Mit Lithium-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die Lithium-Aktien des Lithium-Riesen Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 4.860% von 6,19 USD auf in der Spitze 307,05 USD in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM) kletterten in den vergangenen Jahren um beeindruckende 7.008% von 1,597 USD auf in der Spitze 113,52 USD in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) schossen in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.973% von 0,55 CAD$ auf in der Spitze 44,40 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) schossen in den vergangenen Jahren um beeindruckende 8.373% von 0,60 CAD$ auf in der Spitze 50,84 CAD$ in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Allkem Ltd. (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, FSE Ticker: 3O10.F, OTC: OROCF, TSX: AKE.TO, #AKE, $AKE) schossen in den vergangenen Jahren um unglaubliche 18.693% von 0,058 EUR auf in der Spitze 10,90 EUR in die Höhe. Die Lithium-Aktien von Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) sind in den vergangenen Jahren um bis zu 20.900% von 0,005 CAD auf in der Spitze 1,05 CAD in die Höhe geschnellt. Die Lithium-Aktien unseres vormaligen Lithium Aktientips AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 29.455% von 0,0045 AUD$ auf in der Spitze 1,33 AUD$ in die Höhe geschossen. Die Lithium-Aktien von Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 43.233% von 0,0258 EUR auf in der Spitze 11,18 EUR explodiert.

Unser neuer Lithium Hot Stock 2023 CDN Maverick Capital Corp. erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Lithium Aktientips CDN Maverick Capital Corp. sind bis zu 2.560 mal höher bewertet. Aktuell wird Noram Lithium Corp. (ISIN: CA65542K1030, WKN: A3CWAR, Ticker FSE: N7R.F, Symbol TSXV:NRM.V, OTC: NRVTF) an der Börse mit rund 38,05 Mio. EUR bewertet. Das ist knapp vier mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips CDN Maverick Capital Corp. Derzeit wird Patriot Battery Metals Inc. (ISIN: CA70337R1073, A3CREZ, WKN: TSXV: PMET, OTC: PMETF, FSE Ticker: R9G.F, #PMET, $PMET) an der Börse mit rund 1,08 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 108 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp. Unser Lithium Aktientip AVZ Minerals Ltd. (ISIN: AU000000AVZ6, WKN: A0MXC7, Ticker FSE: 3A2.F, ASX:AVZ, OTC:AZZVF, #AVZ, $AVZ) wird an der Börse derzeit mit 1,80 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 180 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp. Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC, TSX: LAC.TO, #LAC, $LAC) wird an der Börse derzeit mit rund 3,00 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 300 mal soviel als unser Lithium Aktientip Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp. Aktuell wird Sigma Lithium Corp. (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, Ticker FSE: FWY.F, NASDAQ: SGML, #SGML, $SGML) an der Börse mit 5,45 Mrd. CAD$ bewertet. Das ist rund 374 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp. Zur Zeit wird Allkem Ltd. (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, FSE Ticker: 3O10.F, OTC: OROCF, TSX: AKE.TO, #AKE, $AKE) an der Börse mit 6,31 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 632 mal höher als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Lithium Aktientips Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp. Aktuell wird Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, FSE Ticker: QYM, Symbol NYSE: SQM, #SQM, $SQM) an der Börse mit rund 19,08 Mrd. EUR bewertet – das ist rund 1.910 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres Lithium Aktientips CDN Maverick Capital Corp. Derzeit wird der Lithium-Gigant Albemarle Corporation (NYSE:ALB, #ALB, $ALB) an der Börse mit rund 25,57 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 2.560 mal soviel als unser neuer Lithium Aktientip Lithium Hot Stock CDN Maverick Capital Corp.

„Strong Outperformer“ lautet daher unsere Ersteinschätzung für die Lithium-Aktien von unserem Lithium Aktientip 2023 CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN, OTC Symbol: AXVEF). Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2023 CDN Maverick Capital Corp. zunächst auf 2,00 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von 194% für die Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock 2023 CDN Maverick Capital Corp. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 3,00 EUR für die Lithium-Aktien unseres Lithium Aktientips 2023 CDN Maverick Capital Corp. für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 341% für die Lithium-Aktien unseres Lithium Hot Stock 2023 CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN, OTC Symbol: AXVEF).

Ausführliche Hintergrund-Infos zu CDN Maverick Capital Corp.

Ausführliche Informationen zu den Lithium-Aktien von CDN Maverick Capital Corp. (ISIN CA12510R1082 / WKN A2QH96, Ticker: 338B.F, CNSX: CDN.CN) finden Sie auf der offiziellen Unternehmens-Website:

www.cdnmaverick.com

Einschätzung

Strong Outperformer

Kursziele

Kursziel 12M: 2,00 EUR

Kurschance: 194%

Kursziel 24M: 3,00 EUR

Kurschance: 341%

Stammdaten

ISIN: CA12510R1082

WKN: A2QH96

Ticker: 338B.F

CNSX: CDN.CN

Kursdaten

Kurs: 0,680 EUR

52W Hoch: 1,370 EUR

52W Tief: 0,054 EUR

Aktienstruktur

Aktienanzahl: 14,69 Mio.

Market Cap (€): 9,99 Mio.

Chance / Risiko

Interessenkonflikte

Es liegen Interessenskonflikte nach §34 WpHG vor. Bitte lesen Sie dazu unseren Disclaimer.

Allgemeine Angaben

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der aktiencheck.de AG. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

Rechtliche Hinweise/Disclaimer der aktiencheck.de AG

Die aktiencheck.de AG hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher „Finanzanalysen“) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der aktiencheck.de AG regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

Risiken

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/ oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, dass dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächlichen Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, dass er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität, sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in CDN Maverick Capital Corp. dem Totalverlust-Risiko.

Die Aktien unseres Lithium-Aktientips CDN Maverick Capital Corp. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Explorer investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.

Der Lithium Explorer CDN Maverick Capital Corp. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch keine Umsätze. Scheitert das

