Durch BIONIK gehören MHD-, Kosten- und Nachhaltigkeitsprobleme in der Lebensmittelherstellung der Vergangenheit an

Bormia.de baut Technologie-Vorsprung i. d. Wasseraufbereitung aus

Bormia.de ist ein „richtungsweisendes“ und wachstumsorientiertes deutsches F&E-Unternehmen im Bereich der Wasseraufbereitung am Bodensee. Es beschäftigt sich mit BIONIK, d. h. einer ausschließlich naturkonformen Wasseraufbereitung und unterscheidet sich in allen Ansätzen deutlich von seinen Wettbewerbern. Vitales Wasser ist das neue Stichwort, das Entwickler Nadeen Althoff inhaltlich mit „Struktur erzeugt Stabilität“ zusammenfasst. Sprunghafte Nachhaltigkeit in der Lebensmittelproduktion, Verdoppelung der Haltbarkeit von mit Bormia produzierten und verarbeiteten Lebensmitteln und eine deutliche Kostenreduzierung, sind in der heutigen Zeit gewichtige Argumente. Die bionische Wasseraufbereitung bei Bormia.de zeichnet sich durch stromlose Anwendung, Wartungsfreiheit und ohne Kollateralschäden am Produkt aus – eine bedeutende zukunftsweisende Innovation. Bormia.de hat die 3. und 4. Zertifizierung zur Reduzierung von MHD-Problemen für die gesamte Lebensmittelbranche erhalten. Zertifizierungen in der Wasseraufbereitung klären die Frage „Was ist gut für das Produkt und in der Folge für den menschlichen Körper“? Bormia.de, als Anbieter eines natürlichen Wasseraufbereitungsverfahrens und stromlosen Kolloid-Homogenisierers, baut seinen wissenschaftlichen Vorsprung mit zwei zusätzlichen Zertifizierungen weiter aus, d. h. zwei aussagekräftige wissenschaftlich reproduzierbare Testverfahren zur Frage „Was bewirkt Vitalität im Wasser?“. Bisher waren die Zellbiologie (Bioverfügbarkeit und Reaktion der Körperzellen) und die Biophysik (Wirkung auf das gesamte Drüsensystem) für die natürliche Wasseraufbereitung bereits richtungsweisend. Bormia erweitert seine Zertifizierungen um die traditionelle Methode der Spagyrik und um wissenschaftliche Erkenntnisse im aktuellen Buch von Prof. Gerald Pollack (USA) „Wasser ist mehr als H²O“ Seite 108. Die Untersuchung der Spagyrik wurde mit der Abkürzung „Zukunftsweisend“ kommentiert! Sie zeigt Bilder mit „hoch-lebendiger“ Strukturierung (siehe Bild). Im Buch von Prof. Pollack, einem weltbekannten Wasserforscher, gab es eine 1:1 Entsprechung und Übereinstimmung. Bei der Frage nach dem „maximalen Energieeintrag im Trinkwasser“ misst Prof. G. Pollack eine „3.000 nm Nanometer-Wellenlänge – ein tiefes Infrarot“. Diese Größe wurde 2006 in einer Qualitätsstudie bei Bormia.de gemessen – damals noch eine handgefertigte Wasseraufbereitungsanlage (Testgerät). Die bisherigen Erkenntnisse über die Qualitätseigenschaften der natürlichen Wasseraufbereitung von Bormia.de, d. h. des Bio-Kolloid-Quellwassergenerators und Bio-Kolloid-Homogenierers (MIXXER) sind auf die einfache Formel zu bringen: „Natürliche Strukturen durch natürliche Wasseraufbereitung verdoppeln die Stabilität (Haltbarkeit) in allen damit hergestellten Lebensmitteln“! „Eine rein technisch orientierte Wasseraufbereitung bzw. technische Wasserkonzepte werden nicht annähernd eine so aussagekräftige Zertifizierungsdichte und Qualität erreichen wie Bormia.de, denn die Natur lässt sich in ihren Maximen nicht außer Kraft setzen“, so der Forschungsleiter Nadeen Althoff bei Bormia.de

„Studieren Sie die Bormia.de Funktionsprinzipien mit diesem Link: https://youtu.be/nZYDFsihlLM

Bormia.de setzt Natur-Prinzipien in anwendbare Techniken für die Lebensmittelherstellung und Privathaushalte um (BIONIK = Naturtechnologie)

WIN-WIN für:

Hersteller (Kosten runter),

Händler (MHD verdoppeln)

Kunden (höchste Bioverfügbarkeit, höchster Geschmack, ohne Kollateralschäden…)

Zwei Produkte sind im Angebot:

1) Bormia Bio-Kolloid-Quellwassergenerator

2) Bormia Bio-KOLLOID-Homogenisierer

Zielkunden: Lebendiges Wasser für Privathaushalte, Lebensmittelgewerbe (Milch, Milchalternativen, Bier, Wein, Softdrinks etc.), Gastronomie, Reinigungsgewerbe, Pool, Aquakultur u.v.a.m.

Infos zu: N. K. Althoff und Bormia.de unter https://www.bormia.de, Tel: 0049/7551 9472111. Weitreichende Infos auf Google unter

>Nadeen Althoff<

>Bio-Kolloid-Quellwassergenerator<

>Bio-KOLLOID-Homogenisierer

Firmenkontakt

Bormia.de

Nadeen Althoff

zwischen den Wegen 27

88696 Owingen

075519472111

075519472112



https://www.bormia.de

