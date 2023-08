Boston Micro Fabrication will ultradünne kosmetische Zahnverblendungen auf den Markt bringen

Neue 3D-gedruckte Veneers sind dreimal dünner und dabei haltbarer als herkömmliche Produkte

Boston/München. Boston Micro Fabrication (BMF) ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen Fertigungslösungen für Anwendungen, die ultrahohe Präzision erfordern. Nun kündigt BMF UltraThineerTM Zahnverblendungen an und tritt damit in den Dentalmarkt ein. Die kosmetischen Zahnverblendungen werden mit der Projektionsmikro-Stereolithographie (PµSL) von BMF nach Kundenwunsch 3D-gedruckt. Sie sind dreimal dünner als herkömmliche Veneers und verursachen deutlich weniger Präparationsaufwand für Zahnärzte. Der natürliche Zahnschmelz von Patienten wird weniger beschliffen, wodurch mehr erhalten bleibt. Die UltraThineer Zahnverblendungen sollen, nach Prüfung durch die Food and Drug Administration (FDA), in den Vereinigten Staaten voraussichtlich im Frühjahr 2024 verfügbar sein.

BMF entwickelt neben 3D-Druckern eigene Innovationen, die durch die neuartige, hochpräzise Drucktechnologie im Mikromaßstab ermöglicht – zumindest aber erheblich schneller und kostengünstiger hergestellt werden. Die UltraThineer Zahnverblendungen wurden in Zusammenarbeit mit der Universität Peking entwickelt. Sie zeichnen sich durch ein fortschrittliches Material, einen Produktionsablauf und ein Finishing-Verfahren aus, die zusammen dünnere, komfortablere und weniger invasive Veneers ergeben. Additive Fertigung und 3D-Druck haben sich bereits in zahlreichen zahnmedizinischen Anwendungen bewährt, wo Bedarf an individuellen oder personalisierten Lösungen besteht. Dazu zählen etwa kieferorthopädische Aligner, Mundschutz, Bohrschablonen und Zahnersatz.

„Es wird revolutionär wirken, Keramik in minimaler Stärke drucken zu können. Unsere heutigen Veneers, die minimale Präparationszeiten an den Zähnen erfordern, verursachen verglichen mit gefrästen, vollflächigen Kronen hohen Arbeitsaufwand im Labor. Der Zahnschmelz von Patienten sollte, wo immer möglich, weitgehend erhalten bleiben. Ich freue mich auf diese neue Technologie, die filigrane, hauchdünne Veneers drucken kann. Die Fortschritte und Innovationen von BMF werden auch weiterhin die Grenzen der Zahnmedizin verschieben und weltweit Innovationen inspirieren“, erklärt Jessica Love von Capture Dental Arts, einem führenden, nordamerikanischen Anbieter von kosmetischen Zahndienstleistungen.

Derzeit werden Veneers in einer Dicke von mindestens 0,5 Millimetern hergestellt und bedingen eine extreme Vorarbeit an den vorhandenen Zähnen. Das hochinvasive, für Patienten unangenehme Verfahren lässt sich nicht rückgängig machen. Die ultradünnen Veneers messen nur 100 µm und erlauben ästhetische Restaurationen ohne oder mit nur minimaler Zahnpräparation. So wird der Zahnschmelz weitgehend erhalten. Mit einer Palette ultradünner Veneers aus Zirkoniumdioxid lassen sich Zähne in einem einfachen, schmerzfreien und minimalinvasiven Verfahren ausrichten, neu formen oder aufhellen.

„Die Anwendung ultradünner und stabiler, 3D-gedruckter Zirkoniumdioxid-Veneers kann schnell und schmerzlos die Oberfläche der Zähne stärken und schützen, Kältesäurestimulation und Abnutzung verhindern und das Aussehen deutlich verbessern. Noch wichtiger ist, dass im Vergleich zur herkömmlichen Keramikverblendtechnik der gesamte Prozess der Zahnreduktion entfällt“, sagt Professor Sun Yuchun von der Fakultät für Stomatologie der Universität Peking.

BMF entwickelt neben Maschinen, Werkstoffen und Software für die Herstellung von Prototypen und Serienteilen der Industrie auch Endprodukte, die erst durch das PµSL-Verfahren möglich werden.

„Mit unserer einzigartigen Technologie können Unternehmen aus allen Branchen, von der Elektronik bis zur Medizintechnik, mit der zunehmenden Miniaturisierung schritthalten. Wir arbeiten gerne mit unseren Kunden an ihren eigenen Innovationen zusammen. Wir freuen uns aber auch, eine der ersten eigenentwickelten Anwendungen unserer Technologie vorzustellen“, sagt John Kawola, CEO-Global, BMF. „Wir wissen, dass Patienten und Zahnärzte gleichermaßen von dünneren Veneers profitieren können und freuen uns darauf, der kosmetischen Dentalindustrie ein höheres Maß an Präzision zu bieten.“

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ultrathineer.com

Über BMF – Boston Micro Fabrication

Boston Micro Fabrication (BMF) hat sich auf 3D-Druck mit Mikropräzision spezialisiert. Das microArch-System des Unternehmens beruht auf einer 3D-Drucktchnologie namens PμSL (Projection Micro Stereolithography). Diese Technologie, ermöglicht eine schnelle Photopolymerisation einer Schicht flüssigen Polymers mittels eines UV-Lichtblitzes in mikroskaliger Auflösung. Durch anpassbare Optiken, eine hochwertige Bewegungsplattform und eine kontrollierte Verarbeitungstechnologie, entstehen genaue, hochauflösende 3D-Drucke für die Produktentwicklung, Forschung und industrielle Kleinserienproduktion. Dieser Durchbruch der Branche verschafft Herstellern die Vorteile des 3D-Drucks ohne Abstriche an Qualität oder Skalierbarkeit.

BMF wurde 2016 gegründet und unterhält Niederlassungen in Singapur, Boston, Shenzhen und Tokio. Für weitere Informationen über BMF besuchen Sie bitte www.bmf3d.de

