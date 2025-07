Brandneu: Der offizielle NFL Quizkalender 2026

Neuer NFL Quizkalender 2026 mit GRATIS NFL Quizkalender 2025 als Zugabe

Fast 6 Monate doppelte NFL-Quizpower für echte Fans

Amfoo.de startet mit einem außergewöhnlichen Angebot in die neue NFL-Saison: Beim Kauf des brandneuen NFL Quizkalenders 2026 erhalten Kundinnen und Kunden den beliebten NFL Quizkalender 2025 kostenlos dazu. Damit sichern sich American-Football-Begeisterte fast sechs Monate lang täglich spannende Quizfragen, faszinierende Fakten und beeindruckende Fotos rund um die NFL.

Der NFL Quizkalender 2026 bietet auf 640 Seiten täglich eine neue, fesselnde Frage aus der Welt des American Football. Ob eingefleischte Fans oder Gelegenheitsinteressierte – der Kalender spricht alle an, die ihr Wissen testen und erweitern möchten. Highlights sind Fragen wie: Welche Position gehört zur Defense? Welcher Spieler erzielte trotz einer durchzechten Nacht im Super Bowl 138 Yards und zwei Touchdowns? Oder welcher Schleuderpreis wurde für Quarterback-Legende Johnny Unitas von den Baltimore Colts gezahlt?

Der kostenlose Kalender 2025 verlängert das Quizvergnügen um weitere fast sechs Monate mit ebenso hochwertigen Inhalten, sodass Fans von Oktober bis März täglich mit NFL-Wissen versorgt werden – perfekt, um die Wartezeit bis zur neuen Saison zu überbrücken.

Beide Kalender sind als kompakte Tischkalender im Format 16 x 11 Zentimeter gestaltet, verfügen über praktische Aufstellvorrichtungen und perforierte Seiten zum einfachen Abreißen. Farblich markierte Sonn- und Feiertage sorgen für Übersichtlichkeit. Hochwertige Fotos fangen die Emotionen und den Geist des Spiels ein und machen jeden Tag zu einem besonderen American-Football-Erlebnis.

Produktdetails:

Seitenzahl: 640

Format: 160 mm x 110 mm

Gratis NFL Quizkalender 2025 beim Kauf des Kalenders 2026

Der NFL Quizkalender 2026 inklusive kostenlosem Kalender 2025 ist ab sofort bei Amfoo.de/kombi erhältlich. Nutzen Sie dieses exklusive Angebot und starten Sie mit doppeltem NFL-Quizspaß in die neue Saison.

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden sich auf Amfoo-Shop.de

Der Amfoo-Shop.de ist das neueste Projekt der Ankerwerke GmbH von Holger Weishaupt. Im Amfoo Shop auf Print on Demand Basis (PoD) bieten wir eine breite Palette an Produkten, die jedem Geschmack und jeder Vorliebe gerecht werden. Von historischen Teams über Fantasy-Designs bis hin zu Cheerleader- und Tailgating-Artikeln. Auch aktuelle Themen wie Hawk Tuah und Calcio Classico haben wir aufgegriffen – so ist hier ist für jede und jeden etwas dabei.

