Brauenlifting Do it yourself von Luxuslashes

Mit dem Brauen Lifting Kit von LUXUSLASHES bringen Sie Ihre Augenbrauen besser zur Geltung. Formen und Fixieren Sie wie es Ihnen beliebt.

Widerspenstige, ungeformte Brauen bändigen – Eine neue einzigartige Behandlung:

LUXUSLASHES® Brauen Lifting

glättet widerspenstige Augenbrauen und gibt der Braue eine neue Form

lässt schmale Brauen deutlich üppiger aussehen

füllt Augenbrauen mit Keratin, Proteinen und stärkt somit das Haar

hält 4-6 Wochen

Vorbei ist die Zeit der unnatürlichen, dicht nachgezeichneten und übertriebenen Augenbrauen. Die angesagten “Feather Brows” zeichnen sich durch genau das aus.- die Sichtbarkeit der einzelnen Härchen. Die Augenbrauen wirken dichter, üppiger und sind in der Form.

Keine nach unten wachsenden Augenbrauen sondern schöne ausgerichtete Brauen. Diese kann man danach perfekt färben und stylen.

Inhalt: 1x Kleber, 3x Liftit, 3x Fixit, 3x Keratin, 6x Mascara Bürstchen, 6x Reinigungsapplikatoren, 6x Mikrobrushes, 1x Pinsel

Aus einer Idee wurde eine Marke.

Als einer der Marktführer im Bereich Wimpern Verkauft und vermarktet die GmbH Ihre entwickelten Produkte an B2B und B2C Kunden und stellt ein ausführliches Schulungskonzept sowie ein breites, exklusives Produktsortiment zur Verfügung. Durch gutes Marketing wurde daraus eine Marke, welche die Kunden kennen und auch gezielt suchen.

Qualität made in Austria

Bereits vor über 10 Jahren starteten Regina und Henryk Foltynek mit der Idee Wimpernverlängerungen auf höchstem Niveau in deren Salons anzubieten. Neben der Leitung von 3 Friseursalons mit über 40 Mitarbeitern, entwickelten Regina und Henryk Foltynek nebenbei ein paar Produkte wie Kleber, Wimpern oder Kosmetikprodukte da es damals am Markt keine geeigneten Produkte gab. Nach anfänglichen Fehleinkäufen wurde klar Produkte die wirklich halten gibt es nicht und eigene Produkte mussten her.

Eigentlich nur für deren eigene Salons gedacht , wurde schnell klar das diese Produkte auch andere wollen und die Marke Luxuslashes wurde geboren. Schulungen wurden erstellt, Kunden wurden durch Messen auf Luxuslashes aufmerksam und so wurde auch der deutsche Markt eröffnet. Immer auf den Focus der Top Qualität wurden mittlerweile schon über 3000 Schüler geschult und mehr als 200 Produkte entwickelt.

Mehr als 5000 Studios zählen in Ö und D zu den Kunden .

Jetzt ist ein Team von 10 Leuten, 8 Trainern und mehreren Distributern , auf fast 800m2 nur für Luxuslashes da und betreut und beliefert Kunden in der ganzen Welt.

Heutzutage sucht die Wimpernverlängerungs-Kundin nicht einfach ein x-beliebiges Studio. Sie will Qualität und Professionalität, der sie vertrauen kann. Dies ist unsere Aufgabe .

Kontakt

LUXUSLASHES

Regina Foltynek

Hauptstrasse 148 148

1140 Wien

+4966488454392

office@luxuslashes.com

http://www.luxuslashes.com

