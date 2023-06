Brokermovie – Frank Wilstermann erklärt die Kosten eines personalisierten Videos.

Die Personalisierung von Videos hat sich zu einem der bedeutendsten Trends in der Marketingbranche entwickelt.

Unternehmen weltweit nutzen personalisierte Videos, um ihre Zielgruppe gezielt anzusprechen und ihre Botschaften effektiver zu vermitteln. Einer der innovativsten Anbieter von personalisierten Videos hat nun einen detaillierten Blick auf die Kosten eines solchen Videos geworfen und liefert interessante Einblicke aus der Praxis.

Die Kosten eines personalisierten Videos hängen von mehreren Faktoren ab.

Die Videoplattform Brokermovie beleuchtet dabei Faktoren, die die Kosten eines personalisierten Videos beeinflussen. Die Produktionsqualität spielt dabei eine entscheidende Rolle. Ein hochwertiges Video mit professioneller Kameraarbeit, gutem Licht und Ton kann teurer sein als ein einfacheres, selbstgedrehtes Video. Auch die Länge des Videos beeinflusst die Kosten, da längere Videos mehr Zeit und Ressourcen erfordern.

Ein weiterer entscheidender Faktor sind die Personalisierungselemente im Video. Brokermovie stellt fest, dass die Einbindung individueller Elemente wie Namen, Bilder oder spezifischer Daten zu zusätzlichen Kosten führt. Zudem können Skript und Storyboard des Videos die Kosten erhöhen, insbesondere wenn umfangreiche Anpassungen notwendig sind, um die Personalisierungselemente zu integrieren.

Die Auswahl der Musik und Soundeffekte kann ebenfalls zu den Kosten beitragen, da lizenzierte Musikstücke oder maßgeschneiderte Musik in das Budget einfließen müssen. Ein professioneller Sprecher verleiht dem Video zwar Qualität, aber auch die Honorare für Sprecher variieren je nach Erfahrung und Bekanntheitsgrad.

Die Postproduktion, einschließlich Bearbeitung, Farbkorrektur und Animationen, ist ein weiterer Faktor, der die Kosten beeinflusst. Hier sind spezielles Know-how und Zeit gefragt, um ein hochwertiges Ergebnis zu erzielen.

Personalisierte Videos in hoher Qualität gibt es auch günstig.

Die Kosten eines personalisierten Videos können stark variieren. Während einfachere Videos mit geringer Produktionsqualität bereits ab einigen Hundert Euro erhältlich sind, können hochwertige Videos mit umfangreichen Anpassungen und professioneller Produktion schnell mehrere tausend Euro kosten.

„Unsere Absicht ist es, Unternehmen einen detaillierten Überblick über die Kosten eines personalisierten Videos zu geben und ihnen bei der Planung und Budgetierung ihrer Marketingkampagnen eine erste Orientierung zu geben.“, sagt Frank Wilstermann, Europa-Sprecher von Brokermovie.

„Es ist wichtig, die verschiedenen Faktoren zu berücksichtigen und realistische Erwartungen zu haben, um ein qualitativ hochwertiges und effektives personalisiertes Video zu erhalten.“

Doch auch für kleinere Budgets hat Frank Wilstermann eine gute Nachricht: „Wir haben mit Brokermovie eine einzigartige Videoplattform entwickelt, mit der jeder personalisierte Videos erstellen kann. Das geht ganz ohne technische Vorkenntnisse und liefert professionelle Ergebnisse mit bis zu 98% geringerem Kapitaleinsatz.“

Den vollständigen Überblick über die Kosten für ein personalisiertes Video und weitere Informationen zu personalisierten Videos finden Sie im Artikel

„Das sind die Kosten eines personalisierten Videos“

https://www.brokermovie.com/kosten-personalisiertes-video/

Brokermovie is an innovative software producer for all-in-one-solutions in performance marketing. The company is based in Singapore, even though specialized employees operate from all over the world for the customers success.

No matter if you are working in e-commerce, finance or consulting, Brokermovie will deliver a solution that suits you perfectly. From a single video to a full scale whitelabel videostudio – everything you ask for, will be ready for you in a short time.

If you are operating in the EU Frank Wilstermann is our head manager and will be glad to answer all of your questions. Feel free to contact him to get a unique solution for your business.

