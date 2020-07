Brydge schreibt deutsch: Die neuen iPad-Tastaturen im QWERTZ-Layout sind ab sofort erhältlich

PARK CITY, UTAH (July 13, 2020) – Brydge, Marktführer für hochwertige, designorientierte Peripheriegeräte, kündigt die deutschlandweite Verfügbarkeit seiner kabellosen Bluetooth-Tastaturen 10.5, 10.2 und 7.9 im QWERTZ-Layout an – sowohl im Einzelhandel als auch in Online-Shops.

Mit ihrem eleganten Aluminiumgehäuse, dedizierten iOS-Tasten und der perfekt auf das iPad abgestimmten Farbe schaffen Brydge-Produkte einen nahtlosen Übergang vom Tablet zum Laptop.

„Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung einzigartiger Produkte, die das iPad in jeder Hinsicht perfekt ergänzen”, sagt Toby Mander-Jones, Co-CEO und Gründer von Brydge. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Tastaturen jetzt neben dem iPad im deutschen Einzelhandel ausliegen werden.”

Die Features der Tastaturen 10.2, 10.5 und 7.9 von Brydge

Anwender können ihr iPad mit der passenden Tastatur von Brydge produktiv wie einen Laptop nutzen. Dabei ermöglichen die patentierten Scharniere ein leichtes Einsetzen und einen Betrachtungswinkel von 0 bis 180°. Die dreistufigen LED-Hintergrundbeleuchtung der Tasten erleichtert das Schreiben auch bei geringem Umgebungslicht. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu zwölf Monate. Grund dafür ist das integrierte iOS-Batteriemanagement sowie ein extrem geringerer Stromverbrauch. Dank der iOS-Shortcut-Tasten in der oberen Reihe sind gängige Funktionen immer griffbereit. Die branchenführende Konnektivität von Brydge bietet Bluetooth 4.0 und 4.1 für schnelles Pairing und verzögerungsfreies Tippen.

Für einen einheitlichen Stil sorgen auch die genau abgestimmten Farben: Brydge 10.2 für Apples neues iPad (7. Generation) und Brydge 10.5 für das iPad Air (3. Generation) sind in Silber, Space Gray und Gold erhältlich. Brydge 7.9 für das iPad mini (5. Generation) ist in Silber oder Space Gray verfügbar.

Mit den QWERTZ-Tastaturen bietet Brydge seinem schnell wachsenden deutschen Kundenstamm preisgekrönte Bluetooth-Keyboards mit sprachlich angepasster Tastaturbelegung. Die hochwertigen Tastaturen aus Aluminium sind in allen Apple Stores in Deutschland, online bei Apple und auf der EU-Website von Brydge erhältlich. Ausgewählte Produkte von Brydge sind auch bei folgenden Händlern erhältlich: Amazon, MediaMarkt, Comspot und Cyberport.

Über Brydge

Brydge hat sich auf die Entwicklung innovativer drahtloser Tastaturen für die iPad-Reihe von Apple spezialisiert. Das Angebot von Brydge-Produkten an Kunden in einem globalen Einzelhandelsumfeld bestätigt die unübertroffene Erfahrung, die diese Produkte den iPad-Nutzern bieten.

Kontaktinformation

April de Haan. Head of Marketing | Brydge

media@brydge.com

iPad is a trademark of Apple Inc.

Andrea Weinholz

Weinholz Kommunikation

Plinganserstr. 59

81369 München

Telefon: 089 24 24 16 95

E-Mail: andrea@weinholz.org