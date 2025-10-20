Buch: „Liebe ist berechenbar“ – Frankfurter Buchmesse

Johanna Maghsoudi, Anja und Philipp Thom begeistern auf der Frankfurter Buchmesse mit ihrem Buch „Vergiss alles, was du über Liebe gelernt hast“

Frankfurt am Main. Einer der inspirierendsten Momente der diesjährigen Frankfurter Buchmesse war die Präsentation des Buches „Vergiss alles, was du über Liebe gelernt hast“, erschienen im Gold Verlag. Die Autorin Johanna Maghsoudi stellte das Werk gemeinsam mit ihren Co-Autoren Anja und Philipp Thom vor, den drei Gründern von Akasha Gold, einer Plattform, die sich der bewussten Erforschung und Gestaltung von Liebe, Seelenverbindungen und Partnerschaft verschrieben hat.

Das Buch erschien pünktlich zur Messe und wurde im Rahmen eines Live-Podcasts vorgestellt, in dem das Trio über die zentrale Botschaft sprach: Liebe ist berechenbar.

Mit dieser These sorgten die Autoren für Aufsehen und berührten zugleich viele Herzen. Denn sie zeigt, dass Liebe kein Zufall ist, sondern auf erkennbaren energetischen Mustern beruht, die jeder verstehen und aktiv gestalten kann.

Ein besonderer Höhepunkt war die Anwesenheit von Erfolgsmentor und Verlagsgründer Hermann Scherer, der den drei persönlich zur Veröffentlichung ihres Buches gratulierte. Als Gründer des Gold Verlags und langjähriger Wegbegleiter würdigte er die Vision des Autorenteams, Liebe als bewussten, nachvollziehbaren Prozess neu zu definieren. Seine Worte und die starke Resonanz des Publikums machten die Präsentation zu einem unvergesslichen Erlebnis auf der Messe.

Inhaltlich öffnet das Buch neue Perspektiven auf Partnerschaft, Selbstliebe und seelische Verbindung. Es vereint Erkenntnisse aus Psychologie, Numerologie und Bewusstseinsforschung zu einem praktischen Leitfaden für ein erfülltes Miteinander. Wer bereit ist, alte Glaubenssätze zu hinterfragen, entdeckt in diesem Buch einen Schlüssel zu wahrer, stabiler und harmonischer Liebe.

Ein besonderes Geschenk für alle Leserinnen und Leser: Ein 500-Euro-Gutschein, der im Buch enthalten ist und auf der Akasha Gold Academy eingelöst werden kann. Dort führen Johanna Maghsoudi und Anja Thom das Wissen des Buches in drei einzigartigen Online-Kursen weiter:

Berater/in Beziehungspsychologie – die Ausbildung, um andere in ihrer Beziehungsentwicklung professionell zu begleiten.

Nie wieder Liebeskummer – der Kurs zur emotionalen Befreiung und Heilung nach Trennung oder Verlust.

Couple Coaching – ein intensives Programm für Paare, die ihre Liebe bewusst vertiefen und stärken möchten.

Doch Akasha Gold ist weit mehr als eine Akademie.

Die Plattform steht für eine neue Generation von Beziehungskultur, sie vereint Wissen, Bewusstsein und Begegnung. Mit ihrer Premium-Partnervermittlung auf Seelenebene hilft Akasha Gold Menschen, ihren wahren Herzenspartner zu finden – nicht durch Zufall, sondern durch ein wissenschaftlich fundiertes Matching-System, das auf dem CU-Zahlenring basiert und die energetische Harmonie zwischen zwei Menschen messbar macht.

Alle Informationen zu den Kursen, zur Premium-Partnervermittlung und zur Philosophie hinter Akasha Gold finden Interessierte unter

akasha-gold.de und academy.akasha-gold.de

Das Buch „Vergiss alles, was du über Liebe gelernt hast“ ist erhältlich bei Thalia, auf Amazon sowie direkt über die Homepage der Akasha Gold Academy.

Fazit: Dieses Buch ist mehr als ein Ratgeber, es ist eine Bewegung. Eine Einladung, Liebe neu zu verstehen, sie bewusst zu leben und dabei sich selbst zu begegnen.

