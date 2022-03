Buchempfehlung: Mia und Kiki – Zwei Traumgeschichten

Heidi Gabrielski veröffentlicht Kinderbuch

Es ist spannend, zu träumen, zu reisen, fremde Menschen kennenzulernen, Freunde zu finden. Mia hat viele Träume … Und vor allem liebt sie Abenteuer. Zusammen mit Kiki reist sie zum Mond und lernt mit Jascha die komischen Bewohner des Stadtwaldes kennen.

Frau Gabrielski stammt aus einer künstlerischen Familie und lebt mit ihrem Mann umgeben von Kunst und Büchern in ihrem Haus in Greven, in dem Kinderlachen für Trubel und Kreativität sorgen. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass die Autorin diese Eindrücke in ihrem Erstlingswerk verarbeitet und ihre Geschichte mit wundervollen Zeichnungen zum Leben erweckt werden. Nach ihrer Ausbildung an der Werkkunstschule Münster stemmte Frau Gabrielski wie damals üblich Haus und Kinder – blieb ihrer Liebe zur Kunst aber immer treu – Prospekte, Layouts für Werbung, Illustrationen und klassische Malerei; als Freiberuflerin in den Beruf zurückgekommen, gab es wenig, dass sie nicht konnte.

Ihre Enkelkinder haben sie dazu inspiriert für und mit ihnen ein Kinderbuch zu gestalten – und als endlich mehr Zeit da war, entstand Mia und Kiki; ein fantastisches Werk über Träume, Freundschaft, Akzeptanz und Toleranz, das in keinem Bücherregal fehlen sollte.

Mia und Kiki – Zwei Traumgeschichten, Heidi Gabrielski, erschienen im Paramon-Verlag

ISBN: 978-3-03830-773-0, gebunden, 46 Seiten, 15EUR, 16,20CHF

Das Angebot des Paramon-Verlags richtet sich an Autoren, die Ihr Buch teilweise in Eigenleistung publizieren möchten, aber auf das Know-how eines Verlages nicht verzichten möchten. Zwölf verschiedene Verlagsprogramme stellen sicher, dass jeder Autor sein Buch in dem passenden Umfeld veröffentlicht und die richtigen Hilfestellungen vom Verlag erhält.

