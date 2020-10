Buchveröffentlichung! BUCK WARS!

US-Dollar! Unser Geld, aber euer Problem!

Ein Enthüllungs,- (investigativer) Roman aus dem Genre Politik/Wirtschaft!

240 Seiten 29 Multimedia-Links/QR-Codes102 Bilder

Das Buch behandelt die Geschichte des Derivatenhandels, vom 2ten Jahrtausend v. Chr. bis zum heutigen Finanz,- und Bankensektor, sowie des europäischen Binnenhandels für Strom und Energien. Damit verbunden die Spekulationsblasen, die bereits1595 mit der Tulpenmanie, den ersten Börsencrash auslösten, bis hin zu den Crashs der Neuzeit! Eingehend beschrieben wird darin die Finanzkrise die 2007 ihren Anfang nahm und mit der EURO-Krise 2012 ihren absoluten Höhepunkt erreichte! Intensiv beleuchtet werden die Umstände die zwangsläufig und gewollt zur Krise führen mussten. Ich lege eindeutige Beweise vor, die zweifelsfrei belegen, dass die Lehman Brothers Pleite am 15.09.2008 nur inszeniert war und der Chapter 11 vorsätzlich herbeigeführt wurde, ebenso lege ich Beweise vor, das sämtliche Tranchen von Credit Swaps, rückversichert durch einen großen Versicherungskonzern illegal und damit wertlos waren!

Wirklich interessantes Detail am Rande ist die Tatsache, dass ich mich auf Grundsatz-Urteile des US-Suprime Courts berufen kann, dass beide Vorfälle, keinerlei Verjährungs-fristen unterliegen und somit von den geprellten Gläubigern in Europa und weltweit, einzufordern und einklagbar sind! Hiermit eröffnet mein Buch die Möglichkeit von US-amerikanischen Sammelklagen mit Streitsummen in Milliardenhöhen!

Die unzähligen Dokumentationen und Reporte zum Thema zeigen, wie nach wie vor brennendes Interesse an den wahren Hintergründen besteht. Mit Hunderttausenden geprellten Kleinanlegern, vorwiegend in Europa und die USA, die Mitarbeiter unzähliger Banken und Bad Banks, sowie Millionen Betroffener, erreiche ich sicherlich eine große interessierte Zielgruppe mit den Enthüllungen meines Buches!

Ist eine weitere Finanzkrise möglich)? Ja sie steht unmittelbar bevor, in den letzten drei Kapiteln beschreibt das Buch eingehend die Vorzeichen eines zu erwartenden Crash, das zwilichtige Treiben der Schatten-Banken und der FED! Wieso wir den US-Dollar als Weltleitwährung ablösen und durch eine neue Welthandelswährung, abseits der Spekulation, ersetzen müssen, wollen wir zukünftige Währungs,- und Finanzkrisen vermeiden! Von der Währungsspekulation mit Derivaten, eines reinen Geldhandels wieder zurück zum Wertehandel der auf Assets beruht!

Das Buch ist erschienen bei Bookmundo als gebundenes Buch und als Taschenbuch, https://publish.bookmundo.de/shop/index.php/catalogsearch/result/?q=buck+wars

bei Amazon auch als e-Book! https://www.amazon.de/BUCK-WARS-US-Dollar-Unser-Problem-ebook/dp/B08D8LVM5C/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=buck+wars&qid=1602532311&s=digital-text&sr=1-2

Leseprobe: https://1drv.ms/b/s!AnrZQnGQl_qVgqJtjlD2Le82IfSHIA?e=aGAQ0T

Firmenkontakt

Buck Wars

Roman Martinu

Schönhauser Allee 181

10119 Berlin

017660725773

rfmartinu@buckwars.eu

https://www.buckwars.eu/

