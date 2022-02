Bundesweit unabhängige IHK Mitgliederbefragung gestartet

Wie zufrieden sind Unternehmen mit der Industrie- und Handelskammer?

Ab sofort haben Unternehmen die Mitglied einer Industrie- und Handelskammer (IHK) sind, die Gelegenheit sich an der bundesweiten Befragung von IHK Mitgliedern zu beteiligen. Die Befragung ist unabhängig von den Industrie- und Handelskammern und wird vom Marktforschungsunternehmen SQC-QualityCert durchgeführt. SQC-QualityCert möchte mit der IHK Mitgliederbefragung klären, wie zufrieden die Unternehmen in Deutschland mit den Industrie- und Handelskammern sind.

Die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Deutschland sind regional organisierte, Verbände in der Form von Körperschaften des öffentlichen Rechts. Unternehmen gehören jeweils einer der 79 Industrie- und Handelskammern in Deutschland durch das Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern an. Ausnahmen von der Pflicht zur Mitgliedschaft in einer IHK gelten zum Beispiel für Freiberufler.

In der Befragung wird unter anderem danach gefragt, wie wichtig den Unternehmen bestimmte Angebote und Leistungen der IHK sind, aber auch wie die die allgemeine Zufriedenheit mit der Arbeit der IHK bewertet wird. Außerdem werden die Mitgliedsunternehmen der IHK unteranderem darum gebeten sich zu äußern, ob man sich angemessen vertreten fühlt und man kann einen persönlichen Kommentar bzw. Hinweis abzugeben.

Die Befragung dauert ca. zwei Minuten und das Umfrageergebnis wird nach der abschließenden Auswertung im Internet veröffentlicht. Die Teilnahme kann unter diesem Link erfolgen: https://www.sqc-cert.de/ihk-mitgliederbefragung/

Der Geschäftsführer von SQC-QualityCert, Oliver Scharfenberg sagt: “Wir haben die Befragung vor einigen Tagen gestartet und haben nicht mit einem so großen Interesse an der Befragung gerechnet. Wir gehen davon aus, dass unsere Erhebung neue Maßstäbe in Bezug auf deren Aussagekraft und Repräsentativität setzen wir. Wir wurden bereits von einer IHK auf unsere Befragung angesprochen und hatten dazu ein sehr positives Gespräch.”

Um ein repräsentatives Abbild der Unternehmerschaft zu gewährleisten hat SQC-QualityCert umfangreiche Maßnahmen ergriffen. So wurden über 75 Industrie- und Handelskammern und der DIHK als deren Dachverband über die Durchführung der unabhängigen Befragung informiert und den IHK´s damit die Gelegenheit gegeben, ebenfalls IHK Mitglieder zu der von Verbänden unabhängigen IHK-Mitgliederbefragung 2022 einzuladen.

Außerdem wurde eine große Anzahl an Verbänden und Organisationen aus ganz Deutschland über die Befragung informiert. Zudem erfolgt die Direktansprache von repräsentativ ausgewählten Unternehmen und es findet eine Social Media Kampagne statt. Unter anderem durch die Erfassung der Unternehmensgröße im Rahmen der Befragung, kann SQC-QualityCert im Nachgang die Datenqualität evaluieren.

Die Befragung ist von jeglichen Verbänden und den IHK´s unabhängig und soll einen objektiven Einblick in die Zufriedenheit der IHK Mitglieder liefern. Die Befragung wurden eigenständig von SQC-QualityCert initiiert. Im Nachgang der Befragung werden die Ergebnisse zur Zufriedenheit von SQC-QualityCert veröffentlicht.

SQC-QualityCert ist im Bereich Marktforschung tätig und zertifiziert Unternehmen nach Standards des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. Das Unternehmen ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP).

Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen wie auch zahlreiche Arbeitgebersiegel wurden von Label-online.de als “besonders empfehlenswert” deklariert.

Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren.

Das Unternehmen engagiert sich gesellschaftlich in den Bereichen Umweltschutz und Bildung und arbeitet als klimaneutrales Unternehmen.

Kontakt

SQC-QualityCert GmbH

Oliver Scharfenberg

Bessemerstraße 82

12103 Berlin

033708355050

anfrage@sqc-cert.de

https://www.sqc-cert.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.