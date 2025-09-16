Burgess Pet Care expandiert mit seiner Premium Tiernahrung für Kleintiere nun auch nach Deutschland

Die führende Marke für Kleintiernahrung bringt sein preisgekröntes Sortiment Burgess Excel nach Deutschland

München, Deutschland, 16. September 2025 – Burgess Pet Care, ein führender britischer Tierfutterhersteller mit ausgewiesener Expertise in der Ernährung von Hunden, Katzen und Kleintieren, gibt stolz die Einführung seines preisgekrönten Burgess Excel-Sortiments auf dem deutschen Markt bekannt.

Burgess, Großbritanniens führender Anbieter von Eigenmarken-Tiernahrung und anerkannter Name im Tierschutz, macht seine hochwertigen Ernährungslösungen jetzt auch in Deutschland verfügbar. Besitzer von Kaninchen, Meerschweinchen und anderen Kleintieren können die Produkte ab sofort bequem bei zooplus erhalten.

Hervorzuheben ist der von Tierärzten empfohlene „Burgess Excel 5-Stufen-Fütterungsplan“, den Tierhaltern eine klare Orientierung für eine gesunde Ernährung ihrer Tiere gibt:

– Heu und frisches Gras: 85-90 % der täglichen Nahrung

– Excel Nuggets: kleine Mengen hochwertiger, ballaststoffreicher Nuggets zur Ergänzung von Vitaminen und Mineralstoffen und zur Vermeidung selektiven Fressens

– Excel Nature Snacks: natürliche Snacks in kleinen Mengen zur Förderung von Futtersuche und Bindung

– Frisches Gemüse und Kräuter: abwechslungsreiche Ergänzung des Speiseplans

– Frisches Wasser: jederzeit unbegrenzt verfügbar

Das Konzept stellt sicher, dass Kaninchen und Meerschweinchen optimal ernährt werden und langfristig gesund bleiben.

Burgess Excel ist seit 1998 auf dem Markt und gilt heute als die führende Marke für Kleintiernahrung im Vereinigten Königreich. Sie ist die erste Marke, die ein einzelnes, extrudiertes Nugget für Kaninchen entwickelt hat und seit 2014 ein konsequent müsli-freies Sortiment anbietet. Basierend auf wissenschaftlichen Studien der Universität Edinburgh, die die Risiken von Müslifutter für Kleintiere aufgezeigt haben.

„Mit der Burgess Excel-Produktreihe haben wir uns dazu verpflichtet, höchste Standards in der Ernährung und im Wohlbefinden von Kleintieren zu setzen – geleitet von Mitgefühl für Kleintiere und jahrzehntelanger Erfahrung“, sagt Dr. Suzanne Moyes, Deputy Managing Director bei Burgess Pet Care. „Wir verstehen die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Kleintieren wie Kaninchen und Meerschweinchen. Unsere Excel-Produktreihe wurde entwickelt, um ihre Gesundheit in jeder Lebensphase zu unterstützen. Sie enthält hochwertige Zutaten und die richtige Balance aus Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien, die zur optimalen Entwicklung beitragen.“

Burgess Excel auf einen Blick:

– 92 % der Tierärzte im Vereinigten Königreich empfehlen bereits Excel

– Umfassender Excel Feeding Plan – entwickelt, um Kleintiere optimal zu versorgen

– Gesundes, britisch angebautes Heu als Basis

– Passende Nuggets für Kaninchen und Meerschweinchen zu jeder Lebensphase

– Natürliche Snacks zur Förderung von Futtersuche und Bindung

– DualCare, ein spezielles Produkt zur kritischen Versorgung von Kaninchen und Meerschweinchen bei akuten Notfällen, in Krankheit oder nach Operation

– Starke Bildungs- und Aufklärungskampagnen wie Rabbit Awareness Week ( RAW) und Guinea Pig Awareness Week ( GPAW) im Vereinigten Königreich

Burgess Excel vereint die Säulen Empfehlung, Forschung und Aufklärung, ein starkes Kulturerbe und Gesundheit an erster Stelle und wird so zum Referenzpunkt für Tierhalter, Tierärzte und den Fachhandel.

Burgess Pet Care gehört zu den führenden Tierfutterherstellern in Großbritannien. Als unabhängiges Familienunternehmen mit über 300 Jahren Geschichte steht für Burgess das Wohlbefinden und die Gesundheit von Tieren an erster Stelle. Mit seiner fundierten Expertise in der Tierernährung gelingt es dem Unternehmen, dieses Ziel konsequent zu verfolgen.

Burgess Pet Care setzt sich zudem für verantwortungsvolle Tierhaltung ein, unterstützt Aufklärung und Bildung und stellt gesunde, nahrhafte Tiernahrung her. Gemeinsam mit führenden Tierschutzorganisationen engagiert sich Burgess aktiv für mehr Bewusstsein rund um die Bedürfnisse von Heimtieren. Das Unternehmen ist zudem Hauptinitiator der Rabbit Awareness Week, der größten und bedeutendsten Kaninchen-Schutzkampagne in Großbritannien, sowie der Guinea Pig Awareness Week, zum Schutz der Meerschweinchen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://burgesspetcare.de/

