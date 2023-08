Business Bay, Dubai – Immobilienprojekte von Deyaar

Clayton Residency und Hamilton Residency

Clayton Residency

Clayton Residency at Business Bay ist ein 19-stöckiger Wohnturm des renommierten Unternehmens Deyaar, der eine erstklassige Kollektion von Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern in Dubai bietet. Die exklusive Wohnanlage ist ein Zeugnis für das bemerkenswerte Wachstum der Stadt. Mit ihren durchdacht gestalteten, offenen Terrassen bieten die Wohnungen ein komfortables und flexibles Wohnerlebnis.

Im Herzen der pulsierenden Business Bay in Dubai gelegen, bietet die Anlage eine exquisite Mischung aus modernem Leben und urbanem Komfort. Von den ikonischen Wolkenkratzern bis hin zu den grünen Wohnsiedlungen bietet die Stadt eine nahtlose Verbindung von Modernität und natürlicher Schönheit. Weltklasse-Einkaufsziele, unberührte Golfplätze und eine Fülle von Unterhaltungsmöglichkeiten sind alle leicht zu erreichen. Die strategische Lage in der Business Bay ermöglicht es den Bewohnern, diese Attraktionen in Reichweite zu haben und bietet ein einzigartiges, ganzheitliches Wohnerlebnis.

An der Schnittstelle zwischen Raffinesse und urbanem Charme liegt diese Premium-Wohnanlage. Die sorgfältig entworfenen Wohnungen bieten eine harmonische Mischung aus Form und Funktion. Durch die Möglichkeit, offene Terrassen zu nutzen, können die Bewohner einen atemberaubenden Blick auf die Stadt genießen und sich gleichzeitig ihre persönliche Oase im Freien schaffen. Die Einbeziehung von Arbeitszimmern und Dienstbotenzimmern unterstreicht die sorgfältige Planung, mit der den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bewohner Rechnung getragen wurde.

Die Siedlung bietet nicht nur luxuriöse Wohnräume, sondern auch ein umfassendes Angebot an Annehmlichkeiten, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bewohner gerecht werden. Ein Swimmingpool lädt zum Erholen ein, während ein gut ausgestatteter Fitnessraum einen aktiven Lebensstil unterstützt. Dampfbäder, Saunen und ein Whirlpool sorgen für Entspannung auf einem neuen Niveau. Um die Sicherheit und den Seelenfrieden der Bewohner zu gewährleisten, sind CCTV und Zugangskontrolle nahtlos integriert und werden durch Sicherheitsdienste rund um die Uhr ergänzt.

Während sich die Stadt weiter entwickelt, steht sie als Symbol für Luxus, Komfort und das Versprechen der Welt von morgen. Das Meisterwerk von Deyaar definiert das urbane Leben neu und lädt Bewohner und Investoren dazu ein, Teil eines außergewöhnlichen Erbes zu werden.

Wichtigste Highlights:

– 19-stöckiger Wohnturm für modernes Wohnen in der Business Bay, Dubai

– Zeitgemäße Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern für eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten

– Im Herzen von Dubai gelegen, mit einfachem Zugang zu den wichtigsten Geschäftsbereichen

– Viele Wohnungen bieten einen atemberaubenden Blick auf den umliegenden See

– Teil des dynamischen Stadtteils Business Bay, einem wachsenden Geschäfts- und Lebenszentrum

– Bietet einen anspruchsvollen Lebensstil mit modernen Wolkenkratzern und grünen Gemeinden

– Unmittelbare Nähe zu Weltklasse-Annehmlichkeiten, Einkaufszentren und Unterhaltungsmöglichkeiten

– Perfekte Wahl sowohl für Bewohner als auch für Investoren auf dem Immobilienmarkt

Die Deyaar Clayton Residency definiert luxuriöses Wohnen durch eine Reihe von erstklassigen Annehmlichkeiten neu. Die Bewohner können sich am Swimmingpool entspannen, sich im gut ausgestatteten Fitnessstudio fit halten und in den Dampf-, Sauna- und Whirlpool-Einrichtungen entspannen. CCTV, Zugangskontrolle und Sicherheitsdienste sorgen rund um die Uhr für ein sicheres Wohnumfeld.

Für diejenigen, die sowohl Komfort als auch Luxus suchen, ist dieser Standort unübertroffen. Ob beim Einkaufsbummel in erstklassigen Geschäften oder beim Genießen exquisiter kulinarischer Erlebnisse – die Bewohner können die feinsten Facetten des Lebensstils in Dubai kennenlernen.

Wichtigste Annehmlichkeiten:

– Schwimmbad

– Einzelhandelsgeschäfte

– Kinderspielplätze

– Gut ausgestattete Turnhalle

– Cafés und Restaurants

– Dampfbad, Sauna und Jacuzzi

– CCTV und Zugangskontrolle

– 24-Stunden-Sicherheitsdienst

Die Clayton Residency liegt strategisch günstig in der dynamischen Business Bay in Dubai an der belebten Sheikh Zayed Road, zwischen der ersten und zweiten Kreuzung. Dieses aufstrebende Viertel wird sich zu einem zentralen Knotenpunkt der Zukunft entwickeln und bietet einfachen Zugang zu erstklassigen Geschäftsbereichen, Einkaufszentren und renommierten Hotels. Die Nähe zu den wichtigsten Zielen macht es zu einer idealen Wahl sowohl für Bewohner als auch für Investoren, die den Inbegriff des Stadtlebens suchen.

Nahegelegene Orte:

– 10 Minuten – Dubai Mall

– 10 Minuten – Burj Khalifa

– 15 Minuten – Burj Al Arab

– 25 Minuten – Dubai Marina

– 20 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 10 Minuten – Jumeirah Beach

– 10 Minuten – Museum der Zukunft

Als Teil des florierenden Business Bay-Masterplans trägt die Clayton Residency by Deyaar zum städtischen Wandel bei, der sich entlang der Erweiterung vollzieht. Dieser gut geplante Bezirk ist bereit, modernes Leben neu zu definieren und bietet eine harmonische Mischung aus Wohn- und Geschäftsräumen. Das Projekt erhebt sich als Symbol für hochmoderne Architektur und fügt sich nahtlos in die Umgebung ein.

Viele der Wohnungen bieten einen herrlichen Blick auf den glitzernden See und verleihen der geschäftigen städtischen Umgebung einen ruhigen Touch. Das Aufwachen mit atemberaubenden Ausblicken ist ein täglicher Genuss, der die Routine in ein sinnliches Erlebnis verwandelt und den Bewohnern das Gefühl gibt, mit der dynamischen Stadt, die sie ihr Zuhause nennen, wirklich verbunden zu sein.

Die durchdacht konzipierten Grundrisse der Clayton Residency bieten Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern für die unterschiedlichsten Bedürfnisse. Die Bewohner können aus gut ausgestatteten Wohnungen wählen, von denen einige über offene Terrassen, Arbeitszimmer oder Angestelltenzimmer verfügen. Die Grundrisse sind so konzipiert, dass sie die Raumnutzung maximieren und einen atemberaubenden Blick auf den malerischen See bieten.

Hamilton Residency

Hamilton Residency at Business Bay ist ein exklusives 16-stöckiges Wohnprojekt, das von Deyaar entwickelt wurde und luxuriöse 1-Schlafzimmer-Apartments mit malerischem Seeblick bietet. Mit einem unerschütterlichen Engagement für Qualität und Raffinesse bietet dieses Projekt den Bewohnern einen unvergleichlichen Lebensstil mit atemberaubenden Aussichten und einer üppigen grünen Umgebung.

Die strategisch günstige Lage mit Blick auf den See und die üppig begrünte Umgebung verspricht eine ruhige Oase inmitten des städtischen Trubels. Dank der beneidenswerten Lage befinden Sie sich in unmittelbarer Nähe zu berühmten Sehenswürdigkeiten wie dem Burj Khalifa, der Dubai Mall und der Al Khail Road, was einen kompromisslosen Komfort gewährleistet.

Diese exklusive Wohnanlage ist nicht nur ein Zuhause, sondern ein Lebensstil, bei dem Arbeit und Freizeit nahtlos ineinander übergehen. Für Berufstätige ist es ein unvergleichlicher Luxus, nur einen Steinwurf von ihrem Zuhause und ihrem Büro entfernt zu sein. Die Zeit, die man früher damit verbracht hat, durch den Verkehr zu navigieren, ist jetzt eine wertvolle Ressource, die man am Pool mit seinen Lieben oder bei einem ruhigen Abendessen zu Hause genießen kann.

Dieser Zufluchtsort bietet Einrichtungen rund um die Uhr, darunter eine Dachterrasse mit Pool, Spa und Grillplatz, einen voll ausgestatteten Fitnessraum, einen Squashplatz, eine Sauna und Dampfbäder. Ein 24-Stunden-Sicherheitssystem, CCTV und eine Zugangskontrolle sorgen für Sicherheit, während eine zentrale Klimaanlage und eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung für Komfort und Konnektivität sorgen.

Entscheiden Sie sich für Ihr Zuhause und genießen Sie ein Leben, in dem Luxus, Lage und Freizeit nahtlos miteinander harmonieren. Erleben Sie Dubais feinstes Wohnen, wo Zeitqualität und beruflicher Erfolg nebeneinander bestehen und Ihren Lebensstil auf ein neues Niveau heben.

Wichtigste Highlights:

– Luxuriöse Kollektion von fachmännisch eingerichteten Apartments mit 1 Schlafzimmer

– Erstklassige und exklusive Lage in der Business Bay, Dubai

– Betonung auf Modernität, Eleganz und Luxus

– Gemeinschaftsorientierte Entwicklung zur Förderung von Verbindungen

– Sichere und gut gewartete Räumlichkeiten für einen sorgenfreien Aufenthalt

– Bequemer Zugang zu Verkehrsmitteln und Hauptrouten

– Gehobenes Wohnerlebnis mit erstklassigen Dienstleistungen

Hamilton Residency bietet einige der besten Einrichtungen und Annehmlichkeiten für seine Bewohner, um einen komfortablen Lebensstil zu genießen. Die Entwicklung ist mit ruhigen Freizeiträume, um die Luxus-Paradies zu erkunden, wo jeder kann genießen und genießen Sie in der Umgebung mit unzähligen Einrichtungen zur Verfügung gesäumt gerühmt. Der Dachgarten auf der Podiumsebene beherbergt einen Swimmingpool, ein Spa und einen Sitzbereich im Freien zur Entspannung. Für Fitnessbegeisterte stehen voll ausgestattete Sporthallen und Squashplätze zur Verfügung, während die Sauna, der Dampfbadbereich und der Außenbereich reichlich Möglichkeiten zum Genießen bieten.

Wichtigste Einrichtungen:

– Schwimmbad

– Sitzgelegenheiten im Freien

– BBQ-Bereiche

– Vollständig ausgestatteter Fitnessraum

– Dampfbad und Sauna

– 24-Stunden-Sicherheitssystem

– Zentrale Klimatisierung

– Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung

Die Hamilton Residency in der Business Bay in Dubai ist eine perfekte Adresse mit allen Annehmlichkeiten, die den Bewohnern zur Verfügung stehen, um den städtischen Rückzugsort zu erkunden. In unmittelbarer Nähe des berühmten Burj Khalifa und der Dubai Mall gelegen und nur einen Steinwurf von der Al Khail Road entfernt, bietet diese Adresse einen einfachen Zugang zu Geschäfts- und Freizeitzentren. Die Bewohner können den atemberaubenden Blick auf den See und die Gelassenheit der Landschaftsentwicklung genießen, die eine Oase inmitten der geschäftigen Stadt schaffen.

Nahegelegene Orte:

– 10 Minuten – Dubai Mall

– 10 Minuten – Burj Khalifa

– 15 Minuten – Burj Al Arab

– 25 Minuten – Dubai Yachthafen

– 20 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 10 Minuten – Jumeirah Beach

– 10 Minuten – Museum der Zukunft

Hamilton Residency at Business Bay ist ein Masterplan von Deyaar, der Eleganz und Funktionalität nahtlos miteinander verbindet. Die 1-Schlafzimmer-Wohnungen, die sich über 16 Etagen erstrecken, bieten den Bewohnern geräumige Wohnbereiche und eine erstklassige Ausstattung. Der Dachgarten mit Swimmingpool, Spa, Sitzgelegenheiten im Freien und Grillplatz ist ein Ort der Entspannung und Freizeitgestaltung.

Die exklusive Gemeinschaft Business Bay bietet ihren Bewohnern und Gästen ein exklusives Zuhause, in dem jeder Tag mit neuen Überraschungen und Attraktionen aufwartet. Der Ort ist gesäumt von erstklassigen Freizeitangeboten und Attraktionen, angefangen von der Attraktion des Burj Khalifa bis hin zum luxuriösen Rückzugsort der Dubai Mall, sowie Zugang zu erstklassigen Restaurants und Einzelhandelsgeschäften mit Service.

Hamilton Residency ist so konzipiert, dass es ein Maximum an Platz und Komfort bietet. Die Grundrisse der 1-Schlafzimmer-Apartments spiegeln eine durchdachte Planung wider. Reichlich natürliches Licht durchflutet die Wohnräume und schafft ein einladendes Ambiente. Jede Wohneinheit wurde mit dem Gedanken an einen modernen Lebensstil konzipiert, um sicherzustellen, dass die Bewohner eine harmonische Mischung aus Luxus und Funktionalität genießen.

