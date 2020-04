CAMBRIDGE AUDIO AZUR 851N AB SOFORT ROON READY: FIRMWARE-UPDATE STEHT ZUM DOWNLOAD BEREIT

London, 14. April 2020 – Cambridge Audio bringt mit einem aktuellen Firmware-Update die beliebte Hi-Res-Streaming- und Musikverwaltungs-Technologie Roon Ready auf seinen vielfach ausgezeichneten Netzwerk-Player Azur 851N.

Cambridge Audio und Roon: Perfekte Streaming-Partner

Cambridge Audio blickt auf über 50 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung von hochwertigen Audio-Produkten zurück. In all diesen Jahren hat das britische Unternehmen besonders großen Wert darauf gelegt, seinen Kunden vielfältigen Hörgenuss zu ermöglichen. Cambridge Audio erweitert die bereits zuvor große Bandbreite an Wiedergabequellen des Netzwerk-Players Azur 851N nun um die “Roon Ready” Unterstützung der beliebten Streaming-Plattform Roon. Durch ein neues Firmware-Update ist der preisgekrönte Netzwerk-Player Azur 851N ab sofort Roon Ready. Roon erkennt den Player nach Abschluss des Updates automatisch im Netzwerk und ermöglicht daraufhin Musikwiedergabe in höchster Klangqualität sowie die Lautstärkeregelung über die Roon Benutzeroberfläche. Dank der “Roon Ready” Zertifizierung verbindet sich der Azur 851N direkt ohne weitere Konfigurationsschritte mit Roon.

Azur 851N: Streaming-Allrounder ab sofort Roon Ready zertifiziert

Der 851N Netzwerk-Player aus der von Fachpresse wie Kunden angesehenen 851 Serie von Cambridge Audio erfüllt alle Anforderungen an anspruchsvollen digitalen Musikgenuss mit Bravour und vereint die ganze Welt des Streamings in einem Gerät. Ob Streaming-Anbieter wie Spotify oder TIDAL, Lossless-Musikdateien aus dem lokalen Netzwerk, von einem angeschlossenen USB-Datenträger oder weiteren digitalen Zuspielern: Der 851N akzeptiert Wiedergabematerial von nahezu jeder Quelle – und versieht dieses mit echtem Mehrwert! Dank der firmeneigenen Adaptive Time Filtering Technologie werden alle Signale auf 24 Bit/384 kHz und somit auf echte Hi-Res-Qualität hochgerechnet.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Der Cambridge Audio Azur 851N ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.449,00 Euro im Fachhandel sowie im Web-Shop von Cambridge Audio erhältlich.

ÜBER ROON

Roon ist eine hochauflösende, Multiroom-fähige Musikverwaltungsplattform, die das Durchstöbern der eigenen Musiksammlung zu einem ganz neuen Erlebnis macht. Ob Bilder, Biographien, Credits, Rezensionen, Songtexte oder weitere Hintergrundinformationen zu den Künstlern: Roon bietet als digitales, interaktives Begleitheft einen echten Mehrwert für jede Musikbibliothek. Roon verknüpft lokale Musikdateien mit den Millionen Titel umfassenden Bibliotheken von TIDAL und Qobuz. Hörer können so ihre Musiksammlung besser kennen lernen und entdecken bisher unbekannte Titel aus aller Welt.Roon wird auf den meisten Apple Macs, Windows oder Linux PCs als Server sowie auf Android oder Apple iOS Smartphones und Tablets als Bedieneinheit unterstützt.

Weitere Informationen unter: www.roonlabs.com

ÜBER CAMBRIDGE AUDIO

Seit der Markteinführung unseres legendären Verstärkers P40 im Jahre 1968 verfolgen wir ein klares Ziel: Audiogeräte herzustellen, die einen originalgetreuen, reinen und natürlichen Klang erzeugen. Wir bei Cambridge Audio haben uns dem authentischen, unverfälschten “British Sound” verschrieben. Unsere Mission ist die einfachste und reinste Art der Musik-Reproduktion. Dadurch erlebt man Musik genau so, wie Komponisten und Musiker es ursprünglich beabsichtigt haben.

Um dieses Ziel zu erreichen, ermitteln wir zunächst die jeweils bestmöglichen Komponenten, stimmen sie sorgfältig aufeinander ab und setzen sie zusammen. Einfach ausgedrückt: Wir nutzen unsere Expertise und Erfahrung, um die Barrieren zwischen dir und deiner Musik zu entfernen. Nichts wird hinzugefügt, nichts weggelassen.

Wir unterstützen aktiv Presse- und Verbraucherrezensionen all unserer Produkte und wir sind stolz darauf, dass Cambridge Audio Produkte übereinstimmend für ihren herausragenden Klang, Innovation und Hochwertigkeit geschätzt werden.

