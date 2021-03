Cambridge Audio Edge M: 20% Treue-Rabatt Für Edge Besitzer

London, 01. März 2021 – Pure Leistung für den “Great British Sound”: Stolze Besitzer der High-End-Serie Edge von Cambridge Audio, die sich nicht nur ein Mehr an Leistung, sondern auch noch besseren Klang wünschen, können beim Kauf der Mono-Endstufen Edge M für begrenzte Zeit ordentlich sparen. Bis einschließlich 31. März gewähren teilnehmende Edge Fachhändler beim Kauf der Mono-Endstufen 20 Prozent Treue-Rabatt für bestehende Edge Kunden.

Edge M: die Referenz des “Great British Sound”

Cambridge Audio hebt das Erlebnis Edge mit seinen Mono-Endstufen Edge M auf ein neues Referenzniveau: Mit einem Duo aus Edge M kann doppelte Leistung eines bestehenden Edge Systems abgerufen werden. Die Endstufen sind von Eingang bis Ausgang vollständig symmetrisch aufgebaut und greifen auf die einzigartige Class XA-Verstärkungstechnologie zurück. Zusammen mit möglichst wenig Bauteilen im Signalweg entsteht so ein originalgetreuer, dynamischer Klang mit noch weniger Verzerrungen, der natürlich auch auf die Trennung der Verstärkung für rechten und linken Kanal in jeweils einem eigenen Gerät zurückzuführen ist. Die Ausgangsleistung von 200 Watt an 8 Ohm je Kanal bietet dabei ausreichend Reserven, um auch die anspruchsvollsten Lautsprecher anzutreiben. Im Zusammenspiel mit dem Edge NQ Vorverstärker mit integriertem Netzwerkplayer bietet Cambridge Audio ein klangstarkes High-End-Ensemble für Musikgenuss auf höchstem Niveau.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die Treueaktion von Cambridge Audio ist ab 01.03.2021 bis einschließlich 31.03.2021 gültig. Im Aktionszeitraum gewähren Cambridge Audio Edge M Fachhändler 20 Prozent Preisnachlass auf die Mono-Endstufe, wenn Bestandskunden die Seriennummer ihrer Edge Geräte vorzeigen (nicht kombinierbar mit anderen Aktionen). Vor Abzug des Treuebonus liegt die unverbindliche Preisempfehlung für Edge M bei 4.499 Euro (inklusive Mehrwertsteuer). Der nächstgelegene Edge Fachhändler lässt sich über die Fachhändler-Suche auf der Website des britischen Unternehmens finden.

Cambridge Audio Fachhändler:

https://www.cambridgeaudio.com/deu/de/retailers

