CAMBRIDGE AUDIO SX LAUTSPRECHER-SERIE: DER EINSTIEG IN DEN “GREAT BRITISH SOUND” AB SOFORT MIT MATTSCHWARZEM FINISH

Cambridge Audio verpasst der vielfach bewährten SX Lautsprecher-Serie einen neuen, zeitlosen Anstrich. So sind die Schallwandler nun in mattschwarzer Ausführung erhältlich, womit sich die Tonmöbel sehr gut in jeden Raum integrieren lassen. Sowohl die Treiber als auch die Frequenzweichen verbleiben dabei auf dem gewohnt hohen Niveau und unterstreichen das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis der verschiedenen Lautsprecher der SX Serie.

Der Inhalt dieser Pressemeldung

– Perfekte Spielpartner für den Einstieg in den “Great British Sound”

– Unverfälschter Klang in groß und klein

– Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

London, 20. Oktober 2020 – Mit der SX Serie können Stereo- und Heimkino-Enthusiasten auf verlässliche und klangstarke Lautsprecher zählen, die von der langjährigen Erfahrung von Cambridge Audio profitieren. Die mattschwarze Produktlinie beinhaltet die Regallautsprecher SX-50 und SX-60, den Center-Lautsprecher SX-70, die Standlautsprecher SX-80 sowie den Aktiv-Subwoofer SX-120. Vom Stereosystem bis zum vollständigen Heimkino-Setup: Die verschiedenen Lautsprecher der SX Serie erlauben individuelle Konfigurationen und spätere Erweiterungen.

Perfekte Spielpartner für den Einstieg in den “Great British Sound”

Seit über 50 Jahren schreibt sich Cambridge Audio einen unverfälschten, natürlichen Klang auf die Fahnen. Der “Great British Sound” steckt natürlich auch in den SX Lautsprechern, die mit ihren attraktiven Preisen bei gleichzeitig hochwertigen Komponenten perfekt für den Einstieg in die Welt des Stereoklangs sowie des Heimkinos geeignet sind. Zusammen mit den HiFi-Komponenten der AX Reihe, bei denen das Augenmerk ebenfalls auf einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis liegt, ergibt sich zudem eine gelungene Kombination für hochauflösenden Musikgenuss. Doch die mattschwarzen Audioschmuckstücke überzeugen nicht nur mit ihrer technischen Leistung, sondern auch mit einem zeitlosen Design, das sich perfekt im Wohnzimmer oder einem kleinen, dedizierten Heimkino einfügt.

Unverfälschter Klang in klein und groß

Die Lautsprecher der SX Serie sind von Grund auf so konstruiert, dass Gehäusevibrationen möglichst gering gehalten werden. Für den Sound in reinster Form sorgt hierbei ein stabiles, verstärktes MDF-Gehäuse. Ein 135-Millimeter-Tiefmitteltöner im SX-50 Regallautsprecher, zwei 100-Millimeter-Treiber im Center-Speaker SX-70 sowie ein 165-Millimeter-Tiefmitteltontreiber im SX-60 Regallautsprecher und zwei Treiber derselben Größe im SX-80 Standlautsprecher sorgen dabei für eine klangstarke Performance bei der Wiedergabe von Musik und Filmton. Zusammen mit dem 25-Millimeter-Kalottenhochtöner mit einer beschichteten Seidenmembran in allen Mitgliedern der SX Familie können sich Hörer auf eine unverfälschte Klangwiedergabe freuen, die keine Details vermissen lässt. Damit auch zu Hause echtes Kino-Feeling aufkommt, darf der Subwoofer SX-120 nicht im Setup fehlen. Mit seinem 203-Millimeter-Tieftöner sorgt er für kräftige und präzise Töne im Frequenzkeller.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die Standlautsprecher SX-80 der SX Serie sind ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 486,42 Euro verfügbar. Die Regallautsprecher SX-50 sind für eine UVP von 193,99 Euro, die SX-60 für 291,46 Euro, der Centerlautsprecher SX-70 für 174,49 und der Subwoofer SX-120 für einen Preis von 242,72 Euro im Handel erhältlich. Alle Komponenten der SX Serie sind ab sofort im Cambridge Audio Webshop, im Amazon-Webshop von Cambridge Audio sowie im Fachhandel erhältlich (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer).

ÜBER CAMBRIDGE AUDIO

Seit der Markteinführung unseres legendären Verstärkers P40 im Jahre 1968 verfolgen wir ein klares Ziel: Audiogeräte herzustellen, die einen originalgetreuen, reinen und natürlichen Klang erzeugen. Wir bei Cambridge Audio haben uns dem authentischen, unverfälschten “British Sound” verschrieben. Unsere Mission ist die einfachste und reinste Art der Musik-Reproduktion. Dadurch erlebt man Musik genau so, wie Komponisten und Musiker es ursprünglich beabsichtigt haben.

Um dieses Ziel zu erreichen, ermitteln wir zunächst die jeweils bestmöglichen Komponenten, stimmen sie sorgfältig aufeinander ab und setzen sie zusammen. Einfach ausgedrückt: Wir nutzen unsere Expertise und Erfahrung, um die Barrieren zwischen dir und deiner Musik zu entfernen. Nichts wird hinzugefügt, nichts weggelassen.

Wir unterstützen aktiv Presse- und Verbraucherrezensionen all unserer Produkte und wir sind stolz darauf, dass Cambridge Audio Produkte übereinstimmend für ihren herausragenden Klang, Innovation und Hochwertigkeit geschätzt werden.

