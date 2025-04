Campus der Akademie der Gesundheit in Wildau eröffnet

Notfallsanitäter-Ausbildung mit modernem Konzept in denkmalgeschütztem Ambiente

Wildau, April 2025 – Die Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V. hat ihren traditionsreichen Standort für die Ausbildung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern erfolgreich von Bad Saarow nach Wildau verlegt. Mit Beginn des Monats April wurde der Lehrbetrieb am neuen Campus aufgenommen. Die frisch renovierten Räumlichkeiten in einem charmanten, denkmalgeschützten Backsteingebäude bieten eine hochmoderne Lernumgebung, die den Anforderungen an eine exzellente notfallmedizinische Ausbildung mehr als gerecht wird.

Seit der Gründung der Schule für Notfallsanitäter in Bad Saarow im Jahr 1992 durch Doz. Dr. med. habil. Siegfried Lederer war der Standort über Jahrzehnte hinweg eine feste Größe in der notfallmedizinischen Bildung in Brandenburg. Nach dem Umzug 2005 auf das Klinikgelände in Bad Saarow und der Übernahme durch die Akademie der Gesundheit im Jahr 2015 wurde dort mit modernster Simulationstechnik und praxisnaher Ausbildung in der San-Arena gearbeitet. Nun beginnt mit dem Umzug nach Wildau ein neues Kapitel in der Notfallsanitäterausbildung.

„Der neue Campus Wildau vereint Tradition und Moderne auf ideale Weise“, betont Schulleiter Rene Wabnik. „In einem historischen Gebäude, das liebevoll saniert wurde, bieten wir unseren Lernenden nicht nur technisch hervorragend ausgestattete Praxisräume und moderne Lernplätze im Sinne des New Learning-Konzepts, sondern auch ein inspirierendes Umfeld, das den Grundstein für eine erfolgreiche berufliche Zukunft legt.“

Der neue Standort ist nicht nur architektonisch ein Highlight – auch inhaltlich setzt die Akademie mit ihrem umfassenden Fort- und Weiterbildungsangebot für ärztliches und nichtärztliches Personal weiterhin Maßstäbe. Die Kombination aus langjähriger Erfahrung in der notfallmedizinischen Aus-, Fort- und Weiterbildung und den neuen räumlichen Möglichkeiten schafft ideale Bedingungen für zukunftsorientiertes Lernen.

Mit dem neuen Campus bleibt die Akademie der Gesundheit ein starker Bildungspartner in der Region und sichert zusammen mit den Praxispartnern die Ausbildung dringend benötigter Fachkräfte im Rettungsdienst auf gewohnt hohem Niveau.

Die Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V. (AdG) ist eine der größten freigemeinnützigen, staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen für Gesundheitsfachberufe in Deutschland. Neben der beruflichen Ausbildung in vielen Gesundheitsfachberufen zählt die berufliche Fort- und Weiterbildung und die Qualifizierung internationaler Fachkräfte für das deutsche Gesundheitswesen zu den Kernaufgaben der Akademie. Rund 4.650 Bildungsteilnehmende und 180 Mitarbeitende der AdG begleiten die Bildungsteilnehmenden während der beruflichen und hochschulischen Ausbildung an den vier Standorten: Campus Berlin-Buch, Campus Bad Saarow, Campus Eberswalde und Campus Brieskow-Finkenheerd. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Akademie der Gesundheit bilden die drei Institute: das Institut für digitale Lehre und Medien, das Institut für soziales Lehren und Lernen sowie das Institut für Simulation, Training und Transfer.

