CAPANOVA ist klimaneutral.

Ein Versprechen aus voller Überzeugung.

Nachhaltig zu handeln und die Umwelt zu schützen wird in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger. Mit CAPANOVA hat Benjamin Koch Haarstyling- und Pflegeprodukte für Männer geschaffen, die komplett aus natürlichen Inhaltsstoffen zusammengesetzt sind, frei von Chemie.

Doch nicht nur die Herstellung der Produkte spielt eine Rolle. Es ist darüber hinaus entscheidend, einen Beitrag für unseren Planeten zu leisten. Deshalb hat sich CAPANOVA entschieden zusammen mit ClimatePartner klimaneutral zu werden. Aber wie funktioniert das genau?

Durch das Waldschutzprojekt “Madre de Dios” werden jährlich 660.000 t CO2 ausgeglichen und CAPANOVA trägt seinen Teil dazu bei. Denn unsere Wälder sind die wichtigsten CO2-Speicher, beherbergen außerdem eine enorme Artenvielfalt und sind Lebensgrundlage für uns alle.

Die Region Madre de Dios liegt im peruanischen Amazonasgebiet an der südöstlichen Landesgrenze zu Brasilien. Also genau dort, wo die Entstehungsgeschichte von CAPANOVA beginnt. Durch die zunehmende Zuwanderung, Straßenbau, Waldrodung und Viehzucht werden ökologisch sensible Gebiete und somit einer der wichtigsten CO2-Speicher der Welt zerstört. CAPANOVA unterstützt mit dem Waldschutz-Projekt “Madre de Dios” nachhaltig den Schutz der lokalen Bevölkerung und bedrohter Tierarten wie den Jaguar, Puma, Brüllaffen, Aras oder die Boa.

Über allem steht das Ziel, ein Bewusstsein zu schaffen für die Umwelt und unsere Mitmenschen. Wer klimaneutrale Produkte kauft, leistet einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz. CAPANOVA ist stolz darauf, dies zu ermöglichen.

Weitere Infos unter: www.capanova.com

