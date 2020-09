carron® Autopflege mit Autopflegemitteln made in germany

carron® ist spezialisiert auf Autopflege mit Oberflächenversiegelungen wie Autopolitur, Lackversiegelungen sowie Nanoversiegelungen für Autoscheiben.

carron® ist spezialisiert auf Autopflege mit Oberflächenversiegelungen wie Autopolitur, Lackversiegelungen sowie Nanoversiegelungen für Autoscheiben. Alle Autopflegemittel werden bis auf die durch DFI patentierte Scheibenpolitur von carron® in Deutschland hergestellt.

Für die Lackpflege bietet carron 5 Produkte an. Neu im September 2020 ist die Qualität Speed Polish, eine Autopolitur für die einfache und schnelle Verarbeitung. Auch carron® Turbo Glanz – eine Lackversiegelung aus verschiedenen hochwertigen Wachspflegemitteln in der Spraydose ist für einfache Verarbeitung und schnellen Hochglanz entwickelt worden. Der Fachmann bezeichnet ein solches Produkt auch als Deatailer. Die Pflege des Autolackes stellt vielfältige Anforderungen an das Autopflegemittel. Sie soll das Auto schützen, einen schönen Hochglanz erzeugen und lange halten. Für eine lange Haltbarkeit empfiehlt carron® seine Lackversiegelungen mit Polyterafluorethylen, kurz PTFE. Die schmutzabweisende Wirkung dieses Additives spart Zeit und Geld, da Waschanlagen-Besuche seltener notwendig sind.

In der kommenden dunklen Jahreszeit sind die Frontscheiben Polituren bzw. Nanoversiegelungen von carron® interessant. Die echten Nanoversiegelungen für die Autoscheibe bzw. Frontscheibe füllt die Glasoberfläche mit kurzkettigen amorphen Glasmolekülen auf. Die Moleküle gehen eine kovalente, dauerhaft chemische Bindung ein und befreien die Frontscheibe von lichtreflektierenden Microkratzern. Durch diese extreme Glättung der Frontscheibe entsteht ein starker Abperleffekt, Lotuseffekt genannt. Die Regentropfen perlen stark ab, dass bei höheren Geschwindigkeiten kein Scheibenwischer benötigt wird. Der Fahrtwind drückt das Wasser in kleinen Perlen von der Frontscheibe und die Sicht bleibt erhalten. Besonders in der Nacht und bei Regen erhöht der Abperleffekt die Sicherheit beim Autofahren. Brillantere Sicht führt zu kürzen Reaktionszeiten. Hindernisse werden im Dunklen gerade bei Gegenlicht besser wahrgenommen.

carron® überzeugt mit Qualitätsprodukten made in germany und Kundenservice gleichermaßen. Produktleistung und Kundenzufriedenheit stehen im Mittelpunkt des Herstellers. Für alle seine Produkte gewährt carron® die 100-prozentige Zufriedenheitsgarantie. Wenn der Kunde mit der Produktleistung der Autopflegemittel nicht zufrieden ist, erhält er sein Geld zurück. Empfohlen wird die Produktberatung. Nicht jede Oberfläche bietet die gleichen Voraussetzungen. Das richtige Produkt auszuwählen und es korrekt anzuwenden, ist für das Ergebnis einer guten Oberflächenversiegelung entscheidend. carron® Autopolitur und Scheibenpolituren sind auf allen großen Handelsplattformen im Internet verfügbar. Im Shop des Herstellers gibt es Preisaktionen und Tester-Pakete zu reduzierten Preisen. Der Besuch auf carron.de lohnt sich.

carron® ist die Marke für Autopflege und Nanoversiegelung für Auto Frontscheiben und PTFE Autopolitur Oberflächenversiegelung mit Lotus-Effekt made in Germany. Die Philosophie von carron® ist es, Produkte anzubieten, die das Leben einfacher machen und die für Gesundheit und Umwelt unbedenklich sind. carron® wurde im Jahr 2010 gegründet und ist damit eine Produktmarke der neuesten Generation, die sich jedoch der Tradition verpflichtet fühlt. Carron® bietet Qualitätsprodukte wie zum Beispiel Oberfächenversiegelungen für verschiedenste Oberflächen oder Scheibenpolitur, die nach neuestem wissenschaftlichem Stand in Deutschland hergestellt werden. Diese Produkte durchlaufen die strengen Zulassungstests der Europäischen Union. Carron® vertreibt nicht die in Großproduktion hergestellten Chemieprodukte großer Konzerne, sondern die durch findige Köpfe entwickelte, und mit hochwertigen Materialien hergestellten Ergebnisse intensiver Forschungsarbeiten. Besondere Kompetenz bietet carron® seinen Kunden bei der Versiegelung zu wasserabweisenden und schmutzabweisenden Oberflächen.

Kontakt

carron® Deutschland – delüks service ug h.b.

Ralf Lieder

Waldstraße 6

16792 Zehdenick

015253391750

shop@carron.de

http://carron.de/versiegelung-gegen-kalk-dusche-wand-lotuseffekt.html

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.