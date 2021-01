Caseking feiert seinen 18. Geburtstag mit Gewinnspiel

Berlin, 15.01.2021

Caseking wird 18 und das muss gebührend gefeiert werden! Denn schon seit 2003 teilen wir unsere Leidenschaft mit Kunden, die mehr wollen als einen PC von der Stange. Und deswegen gibt es zum Start der Feierlichkeiten statt Kuchen etwas zu gewinnen, das nicht deine Tastatur verkrümelt: ein komplettes Gaming-Setup, das keine Wünsche offen lässt.

Gemeinsam mit unseren Partnern Nitro Concepts, noblechairs, Endgame Gear, Glorious PCGR, AOC Gaming, AMD, NVIDIA, Phanteks, Crucial, Alpenföhn und Cablemod verlosen wir einen topaktuellen Gaming-PC mit mächtig Performance und schönen Details in der Ausführung.

Und das ist noch nicht alles: Um zu feiern, wie vielfältig unser Angebot über die Jahre geworden ist, packen wir alles dazu, was ein wirklich gutes Gaming-Setup noch so braucht!

Ein glücklicher Gewinner unter euch erhält nicht nur den PC, als Sahnehäubchen vervollständigen wir das Bundle mit erstklassigen Eingabegeräten von Glorious und Endgame Gear, einem stylischen Gaming-Desk von Nitro Concepts, einem komfortablen Gaming-Stuhl von noblechairs sowie einem großen Gaming-Monitor von AOC.

Und das ist nur der Startschuss! Weil man schließlich nur einmal volljährig wird, warten das Jahr über weitere Geburtstags-Events auf euch. Behaltet unsere Social-Media-Kanäle im Auge, um ja nichts zu verpassen.

Die Highlights unseres riesigen Jubiläums-Bundles im Überblick:

-PHANTEKS P500A D-RGB Gehäuse mit Laser-graviertem Geburtstagslogo

-Gigabyte RTX 3070 Vision OC 8G Grafikkarte

-AMD Ryzen 7 5800X Prozessor

-PHANTEKS Glacier One 360 MP AiO-Kühlung

-Gigabyte X570 Aorus Elite Mainboard

-32 GB Crucial Ballistix RGB DDR4-3200 RAM

-Crucial P5 NVMe-SSD mit 500 GB und MX500 SATA-SSD mit 2 TB

-PHANTEKS Revolt-Pro 850 Watt Netzteil

-CableMod PRO ModMesh Kabelsatz

-Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB PWM-Lüfter

-Endgame Gear XM1 RGB Gaming-Maus

-AOC C27G2U 165Hz Full-HD Monitor

-Nitro Concepts D16M Gaming-Tisch

-Noblechairs EPIC Gaming Stuhl in passendem Weiß mit schwarzen Akzenten

-Glorious GMMK White Ice Edition mit mechanischen Gateron-Brown-Switches

Alles begann im Jahr 2003, als die meisten PCs noch in grauen und beigen Kästen zuhause waren und viele bei farbenfroher Beleuchtung eher noch an getunte Autos gedacht hätten.

Ein Computer-Gehäuse konnte damals schon Aufsehen erregen, sobald es auch nur in einer Vielzahl von Farbvarianten erhältlich war. Der Wunsch der Hardware-Enthusiasten, dem eigenen PC einen individuelleren Look zu verpassen, war unverkennbar. Und dieser Wunsch steht bis heute im Mittelpunkt unseres kompletten Angebots.

Genau wie die Auswahl an schicken Cases (die uns den Namen gegeben haben) seitdem stetig gewachsen ist, hat auch unser Portfolio an Waren und Dienstleistungen enorm zugelegt. Waren es am 15. Januar 2003 noch überschaubare 250 Produkte, bieten wir heute mit über 11.000 Artikeln wirklich alles, was man braucht, um maßgeschneiderte Gaming-Setups zu realisieren.

Dabei unterstützen unsere Experten vom King Mod Service PC-Begeisterte bei der Verwirklichung ihrer individuellen Traum-Setups mit Fachwissen, handwerklichem Können und langjähriger Praxiserfahrung. Vom Umbau der Grafikkarte bis zur Planung und Umsetzung hochkomplexer Custom-Loops.

Denn HIER ist NICHTS Standard!

Den Blog-Post mit allen Infos zum Gewinnspiel findet ihr hier:

https://www.caseking.de/blog/endlich-erwachsen-caseking-feiert-seinen-18-geburtstag/

