Casekings Summer of Gaming

Sommer, Sonne, Frames!

Die Sommerferien sind da, endlich Zeit zum Zocken! Und damit ihr für die Gaming-Hits der heißesten Zeit des Jahres bestens vorbereitet seid und eure Hardware nicht den Temperaturen zum Opfer fällt, haben wir genau die richtigen Deals parat. Vom 24.6. bis zum 17.7. gibt es hochpräzise Peripherie, eisige Kühlung oder gleich komplette Gaming-PCs zu sommerlich, leichten Preisen.

Zahlreiche fantastische Angebote warten, z.B. die Ducky One 3 TKL Gaming-Tastatur mit Silent-Red Switches statt 154,90 Euro für unglaubliche 59,00 Euro. Oder wie wäre es mit einem elektrisch höhenverstellbaren Gaming Schreibtisch von Nitro Concepts für 329,90 Euro, statt 429,90 Euro.

Für alle, die direkt loslegen wollen, haben wir Komplett-PCs für euch im Angebot, mit denen ihr euch ohne Wartezeit in eure Lieblings-Games stürzen könnt.

King Mod Systems Illusionist:

Für nur 669,90 Euro bekommt ihr ein geballtes Paket Hardware, messerscharf kalkuliert, um maximale Gaming-Power aus jedem Euro herauszuholen. Insbesondere in beliebten Multiplayer-Titeln wie Fortnite, Rocket League, Valorant, League of Legends und vielen mehr, könnt ihr es mit dem Illusionist so richtig krachen lassen.

Intel i5-12400F

Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB

16 GB DDR4-RAM

1 TB NVMe SSD

King Mod Systems Cool Breeze:

Für alle die sich ein wenig mehr Power gönnen wollen, haben King Mod Systems den Cool Breeze zusammengestellt. Eine preisliche Punktlandung für 999,90 Euro ist dieses Kraftpaket im kompakten Micro-ATX Format ein sehr verlockendes Angebot für eine breite Auswahl an Games. Die moderne RTX 4060 Ti hat großzügige 16 GB RAM und beherrscht die aktuelle Version von Nvidias DLSS Frame Generation für einen saftigen Zuschlag an Bildern pro Sekunde in den neusten Titeln. Eine blitzschnelle 2 TB NVMe SSD und 32 GB RAM runden ein durchdachtes System ab, mit dem keine Kompromisse eingegangen werden.

MD Ryzen 7 5700X

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

32 GB DDR4-RAM

2 TB NVMe SSD

Auf keinen Fall verpassen solltet ihr weitere Hammedeals von:

Phanteks, Sapphire, Intel, Zotac, DeepCool & Creative

Also deckt euch ordentlich mit passender Hardware ein und erlebt einen unvergesslichen Sommer voller mitreißender (Gaming-)Momente.

Alle Deals und Angebote findet ihr hier:

caseking.de/themen/summer-of-gaming

Caseking und unsere Partner wünschen euch einen brandheißen Sommer!

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Vincent Rohloff

Gaußstraße 1

10589 Berlin

+49 (0)30 4036642-00



https://www.caseking.de