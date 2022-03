Caterpillar stellt neue Grader Cat 120 GC vor

Caterpillar hat seine Angebotspalette um den neuen Motor-Grader Cat 120 GC erweitert, der ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hohen Leistungsmerkmalen, niedrigem Kraftstoffverbrauch, geringen Wartungskosten und einfach zu bedienenden Steuerungen bietet. Der neue 120 GC eignet sich gut für leichte bis mittelschwere Anwendungen und bietet sichere und kostengünstige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen.

Durch die Kombination des kraftstoffsparenden Cat-Motors C4.4, der Transmission powersift mit dem Lastschaltgetriebe und der ausgewogenen Maschinenkonstruktion bietet der Cat-Motor 120 GC eine hervorragende Traktion am Boden. Der Motor-Grader 120 GC passt die Motorleistung und das Drehmoment an die jeweilige Anwendung an und ist mit einer elektronischen Drosselklappensteuerung für eine verbesserte Profilierleistung ausgestattet.

Dank des genau abgestimmten Leistungsspektrums der Motoren für den serienmäßigen Hinterradantrieb und den optionalen Allradantrieb erhöht der Eco-Modus den Kraftstoffverbrauch um bis zu fünf Prozent und senkt damit die Betriebskosten. Der hydraulische Lüfter mit optionalem reversiblem Lüfter für den Umgang mit hohem Schmutzaufkommen arbeitet nur bei Bedarf, wodurch der Kraftstoffverbrauch weiter gesenkt wird.

Das effiziente Hydrauliksystem mit dem bekannten Lenkrad und der Hebelanordnung der Modelle 120, 140 und 160K ermöglicht eine genauere und zuverlässigere Lenkung für stabile Steigungen. Das Drehmomentwandlergetriebe macht ein Kickpedal überflüssig, so dass nur das Gas- und das Bremspedal für eine vereinfachte Bedienung benötigt werden. Das nichtdrehende Differential des Antriebssystems wird beim Wenden automatisch entriegelt, so dass der Betreiber nicht eingreifen muss. Die Feststellbremse wird automatisch aktiviert, wenn sich die Maschine im Leerlauf befindet und die Betriebsbremse gelöst ist.

Das 3,7 m breite Standard-Kreishalde 120 GC ist für einen zuverlässigen Betrieb ausgelegt und erhöht die Haltbarkeit durch gehärtete Radzähne und austauschbare Verschleißeinsätze, die die Hauptkomponentenstrukturen schützen. Diese Konstruktion bleibt werkseitig, um eine langfristige Präzisionssortierung zu gewährleisten, während die Rutschkupplungsoption des Kreisantriebs Atemschutz, Wendekreis und Abfall vor möglichen Beschädigungen im Falle einer Kollision der Maschine mit einem feststehenden Gegenstand schützt. Die optionale Circle Saver-Funktion vereinfacht die Wartung, indem sie den täglichen Bedarf an Schmierung und Reparatur von Rad und Ritzel reduziert.

Die enge Maschinenbreite von 2,4 m und die Wahl zwischen Standard- und Niedrigprofilkabinen, die die Gesamttransporthöhe auf 3,12 m reduzieren, verbessern die Transportfähigkeit der Maschine. Die Kabine ist komfortabel mit einem mechanisch oder luftgefederten Sitz ausgestattet, und das Bedienpult und das Lenkrad lassen sich leicht an den Fahrer anpassen. Die optionale Kabinenheizung, -lüftung und -klimatisierung steht unter Druck, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern, und lässt Frischluft zirkulieren, um das Beschlagen der Scheiben zu vermeiden.

Cat Grader bietet eine Reihe von Optionen an, um die Flexibilität der Maschine zu erhöhen und spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen, darunter ein optionales digitales Neigungsmessgerät, das dem Fahrer die Neigung anzeigt, ohne auf manuelle Neigungskontrolleinrichtungen zu setzen. Der optionale Allradantrieb erhöht die Traktionseffizienz und die Motorleistung und verbessert die Leistung am Hang und bei schlechten Straßenverhältnissen. Außerdem bietet der 120 GC optional ein 3 m und 4,3 m langes Deponievarianten für eine Reihe von Anforderungen an die Straßenoberfläche,und der aktualisierte Scarifikator mit mittlerem Einbau verbessert die Sicht auf die Arbeitsgeräte und reduziert die Gesamtlänge der Maschine.

Um die Produktivität der Maschine zu erhöhen, ist der 120 GC mit einer konventionellen Frontwalze ausgestattet, mit der die vordere Hubgruppe, das Gegengewicht oder die vordere Halde ausgewählt werden können, was zu einer schnelleren Ausbringung von mehr Material beiträgt. Am Hinterteil der Maschine kann ein Aufreißer oder eine Zugkupplungsvorrichtung angebracht werden.

Mit Blick auf verschiedene Märkte bietet der neue CAT Grader 120 GC einen 128 kW (171 PS) starken Cat C4.4-Motor, der die Umweltnormen Tier 4 Final/Stufe V oder Tier 3/Stufe IIIA erfüllt. Das Betriebsgewicht des Tier 4 Final/Stufe V-Motors liegt bei 16100 kg, das des Tier 3/Stufe IIIA-Motors bei 14254 kg.

Bildquelle: @www.agg-net.com