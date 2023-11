CB-Funkgerät Midland Alan 42 DS Power Bundle jetzt erhältlich

Alan Electronics bietet das robuste und seit langem bewährte Handfunkgerät ab sofort zusammen mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku für bis zu 25 Betriebsstunden an

Dreieich / Trittau, im November 2023 – Das kompakte und flexibel einsetzbare CB-Handfunkgerät Alan 42 DS von Midland ist einer der Bestseller von Alan Electronics. Entsprechend wird das Modell stets mit modernster Technik weiterentwickelt und bietet daher auch ein besonders gutes Klangergebnis. Für besonders lange Funkeinsätze wird jetzt das Midland Alan 42 DS Power Bundle mit einem zusätzlichen 2800 mAh Lithium-Ionen-Akku angeboten. Die aktuelle Version ist mit digitaler Rauschsperre, ANL-Filter und Noise Blanker ausgestattet, die alle störenden Geräusche entfernen, die beispielsweise im Fahrzeug verursacht werden. Das Handfunkgerät punktet zudem mit der Funktion Digital Squelch, mit der sich die optimale Empfängerempfindlichkeit einstellen lässt. Durch Umschaltung der Ländernorm ist das Gerät in jedem europäischen Land einsatzfähig. Das Midland Alan 42 DS Power Bundle mit zusätzlichem Lithium-Akku ist zum UVP von 234,90 Euro erhältlich.

Für den portablen Betrieb mit normalen oder wiederaufladbaren Batterien sind bereits bei dem Alan 42 DS zwei wechselbare Batteriefächer – für sechs Alkalibatterien vom Typ AA und ein Akkuleerfach für acht aufladbare Mignonzellen vom Typ AA – im Lieferumfang mit dabei. Mit dem jetzt angebotenen Power Bundle gehört ein zusätzlicher und sehr leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit 2800 mAh und 11,1 V zum Lieferumfang, der für eine weitere Betriebsdauer von bis zu 25 Stunden sorgt. Der Akku ist über die integrierte USB-C Buchse in ca. drei Stunden wieder vollgeladen und einsatzbereit. Ist der Betrieb des CB-Funkgeräts Alan 42 DS im Fahrzeug gewünscht, kann der Akku oder das jeweilige Batteriefach gegen den Bordspannungsadapter mit 12 V-Zigarettenanzünderanschluss getauscht werden.

Zuverlässiger Empfang

Dank Digital Squelch ist eine optimale Empfängerempfindlichkeit des mobilen CB-Handfunkgeräts immer garantiert. Darüber hinaus bietet das Modell eine abnehmbare Antenne, die über einen BNC-Anschluss verfügt. Externe Antennen von Fahrzeugen können über die PL-Buchse des Bordspannungsadapters angeschlossen werden.

Verfügbarkeit und Preis

Das Midland Alan 42 DS Power Bundle mit zusätzlichem 2800 mAh Lithium-Ionen-Akku ist ab sofort zum unverbindlichen Verkaufslistenpreis von 234,90 Euro im Fachhandel sowie direkt bei Alan Electronics erhältlich. Die Abmessungen des robusten CB-Handfunkgeräts liegen bei 30 x 70 x 140 mm. Das Gewicht ohne Batterien oder Akkus wird mit 220 Gramm angegeben.

Über Midland & Alan Electronics:

Midland ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Bei Midland gehört die Funktechnik mit PMR 446, CB-Funk sowie Marine- und Amateurfunkgeräten zum Kernsortiment und wird ergänzt durch moderne Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit verschiedenstem Zubehör. Das umfangreiche Portfolio wird mit leistungsstarken Powerbanks und Audiozubehör abgerundet. Die Marke Midland ist mit seinen Produkten vor allem in Europa und USA bereits seit über 40 Jahren bekannt.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

