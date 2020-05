CBD-ONE mit neuem Onlineshop und noch mehr Auswahl

Fachhandel für CBD Öle, Liquids, uvm.

Willkommen im neuen Onlineshop von CBD-ONE

Noch mehr Auswahl, bessere Übersichtlichkeit und ein vereinfachter Bestellablauf erwartet dich im neuen Onlineshop von CBD-ONE aus Mannheim, deinem CBD Shop für Hanf- und Naturprodukte. Bei CBD-ONE findest du alles zum Thema Cannabidiol, Gesundheit und Lifestyle – natürlich in erstklassiger Qualität. Hanf drauf!

Die Geschichte

CBD-ONE wurde im September 2018 durch den Inhaber Tim Meyer und seinem Team mit dem Ziel gegründet, möglichst vielen Menschen einen Zugang zur Hanfpflanze und den, daraus entstehenden, natürlichen Endprodukten zu bieten. Das Team beschloss einen eigenen CBD Onlineshop zu eröffnen und ausschließlich Produkte in höchster Qualität zu fairen Preisen anzubieten. Dabei steht dir das Team von CBD-ONE on- sowie offline zur Verfügung und freut sich, dich persönlich, per Telefon oder Mail beraten zu dürfen.

Faire Preise, Top-Qualität, keine Heilversprechen sondern fachkundige Aufklärungsarbeit und Professionalität. Das ist das Ziel von CBD-ONE. Natürlich stets unter Einhaltung der aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen.

Was CBD-ONE bietet

Es ist dem Betreiber ein großes Anliegen für alle Menschen das passende Produkt anbieten zu können. Daher setzt CBD-ONE auf ein breites Sortiment. Zu diesem Zweck arbeitet der Betreiber eng mit einer Reihe von führenden Herstellern und Marken zusammen und sucht stets nach den besten Produkten für dein persönliches Wohlbefinden. Besonders stolz sind die Betreiber auf ihr breitgefächertes CBD- und Hanfsortiment. Die natürliche Kraft der Hanfpflanze findest du in Vape Extrakten, CBD Ölen, CBD Kapseln sowie Hanf- und CBD-Kosmetik wieder.

Aber das ist nicht alles. Bei CBD-ONE findest du auch erstklassige Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel auf Hanfbasis sowie die passende Lektüre zu den Themen Gesundheit und Wohlbefinden.

Im Einklang mit den Zielen des Betreibers vielen Menschen CBD zugänglich zu machen, verzichtet das Unternehmen darüber hinaus auf überteuertes Marketing und hohe Margen. Werbung verschlingt bei vielen Unternehmen den Großteil der finanziellen Mittel, sodass die Produkte teuer sind. Nicht bei CBD-ONE! Überzeuge dich am besten selbst!

Warum Hanf und CBD?

Hanf litt seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem aufgrund der Prohibition in den USA unter einem schlechten Ruf. Dabei vergaßen viele die schon seit Jahrtausenden bekannte Heilkraft der Hanfpflanze. Historiker gehen davon aus, dass Cannabis Sativa bereits vor mehr als 5.000 Jahren im alten China und später in Indien, Persien, Ägypten sowie Griechenland als Arzneimittel Anwendung fand. Die Pflanze ist reich an Mineralstoffen, Spurenelementen, Vitaminen, essentiellen Fettsäuren und enthält eine reihe von wertvollen Cannabinoiden, darunter das heute bekannte CBD.

Cannabidiol (CBD) hat gemäß Erfahrungsberichten bereits zahlreichen Menschen ihre Lebensqualität zurückgegeben. So wird von vielen Anwendern berichtet dass der Wirkstoff in der Lage sei Schmerzen zu lindern, Entzündungen zu hemmen, die Schlafqualität zu verbessern und vom Stress des Alltags zu befreien. Und das alles mit keinen oder höchstenfalls nur geringen Nebenwirkungen. Beachte dabei stets, dass es sich dabei um ein Naturprodukt handelt und die Wirkung von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausfallen kann. Am besten testest du es einfach selbst.

Darum CBD-ONE

Der Betreiber ist von der positiven Wirkung von CBD überzeugt und setzt nur auf die beste Qualität. Bei CBD-ONE findest du außerdem ein reichhaltiges Angebot aus den unterschiedlichsten Produktkategorien und unterstützt gleichzeitig einen kleinen, deutschen Betrieb. Auf die Produkte der Eigenmarke Wirkstoff CBD ist Tim Meyer und sein Team besonders stolz da sie hier unmittelbar Einfluss nehmen können auf die Qualität dieser Produkte. Durch die Trusted Shops Anbindung oder die Google Bewertungen erfährst du, was bisherige Kunden über das Unternehmen denken.

Das Team von CBD-ONE freut sich, dich schon bald als neuen (oder wiederkehrenden) Kunden begrüßen zu dürfen und garantiert dir schon jetzt eine reibungslose Abwicklung deines Online Einkaufes und/oder ein nettes Gespräch im gemütlich eingerichteten CBD Laden in Mannheim Feudenheim.

CBD-ONE.DE ist ein deutscher CBD Onlineshop. Angeboten werden Hanfextrakte, CBD E-Liquids, Vape Extrakte, Hanfkosmetik und natürliche Hanfnahrungsmittel.

Firmenkontakt

CBD-ONE

Tim Meyer

Hauptstr. 80

68259 Mannheim

+4962143745188

hallo@cbd-one.de

http://cbd-one.de

Pressekontakt

Taurus Web

Tim Meyer

Hauptstr. 80

68259 Mannheim

+4962143745188

tim@taurus-web.de

https://taurus-web.de

