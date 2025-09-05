CEA erreichte Rekordzahlen im internationalen Flugverkehr

Vom 1. Juli bis zum 31. August beförderte China Eastern Airlines (im Folgenden als „CEA“) mit insgesamt 194.000 Flügen 28,06 Millionen Fluggäste. Davon entfielen 27.000 Flüge auf internationale und regionale Strecken, womit 4,492 Millionen Fluggäste befördert wurden, was einen neuen Höchststand darstellt.

Im Zuge der kontinuierlichen Erweiterung ihres internationalen Streckennetzes eröffnete CEA kürzlich Direktverbindungen wie Genf – Shanghai, Mailand – Shanghai und Kopenhagen – Shanghai, und erhöhte gleichzeitig die Flugfrequenz zu beliebten Reisezielen in Europa, Nordamerika, Australien, Japan, Südkorea und Nordafrika. Derzeit bedient die Fluggesellschaft 229 internationale und regionale Strecken mit durchschnittlich 3.052 Hin- und Rückflügen pro Woche.

Reisende, die mit CEA nach China kommen, profitieren von vielfältigen Vorteilen für ihre grenzüberschreitende Reise, darunter kostenfreie Umbuchungen durch „Easy Check-in“ und kostenloses WLAN an Bord auf den „Air-Express“-Strecken wie Beijing – Shanghai. Reisende, die am Internationalen Flughafen Shanghai Pudong ankommen und einen Transfer benötigen, können den Service „Express Shuttle Service between Airports“ nutzen, der einen schnellen Transfer zwischen den Internationalen Flughäfen Hongqiao und Pudong ermöglicht, ohne dass das Gepäck neu abgeholt werden muss. Darüber hinaus sind bereits 48 chinesische Städte durch den intermodalen Luft- und Schienenverkehr von CEA miteinander verbunden, der von Juli bis August über 560.000 Reisende bediente.

Besonders erwähnenswert ist die Verbesserung der Dienstleistungen durch Diversifizierung. So wird der „Pets in Cabin“-Service von CEA beispielsweise erweitert. Ab September wird dessen Abdeckung von 17 Strecken und 15 Flughäfen in ganz China auf 31 Flughäfen und 110 Strecken ausgedehnt. Dadurch können Fluggäste mit Haustieren eine größere Auswahl genießen. Außerdem bietet CEA seit Juni 2025 den Service „Star Wing Escort“ an, der speziell auf Fluggäste mit Autismus zugeschnitten ist und seit seiner Einführung fast 60 Personen ein sicheres und komfortables Reiseerlebnis ermöglicht hat. Gleichzeitig wurde auch der Service für unbegleitete Minderjährige erweitert und bietet nun eine vollständige Selbstbedienungslösung, welche die Kontingentreservierung, die Überprüfung der Abhol- und Bringkontakte sowie die Bezahlung und Ticketausstellung umfasst. Im Vergleich zu 2024 stieg die Nachfrage nach diesem Service in diesem Zeitraum um 39,63 %, mit durchschnittlich 735 unbegleiteten Minderjährigen pro Tag.

Während der Hochsaison des chinesischen Luftverkehrsmarktes im Jahr 2025 entwickelte CEA mit seiner Innovation „Aviation Plus“ das Konzept des „schönen Reisens“ weiter, wobei Flugtickets, Kultur, Sport und andere Angebote kombiniert wurden, um Reisenden aus aller Welt eine Reise zu ermöglichen, die Flugreisen mit dem Kulturtourismus in chinesischen Städten verbindet.