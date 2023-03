Champions League EHF Final4 Köln – Tickets & Hotel sichern

Mit seinem spektakulären Final-Event kürt das EHF FINAL4 2023 in Köln vom 17.06. bis 18.06.2023 den Sieger der Handball-Champions League-Saison. An diesem Wochenende prallen die vier stärksten Handball-Mannschaften Europas in der Lanxess Arena aufeinander. Die temporeichen, dramatischen Spiele bieten Spannung pur und hochklassiges sportliches Entertainment. Sie möchten live dabei sein? Das Event-Paket EHF Final4 Tickets & Hotel von Vietentours macht es möglich – für Privatpersonen und für Firmen gleichermaßen. Alle Spiele inklusive, sprich: eine Dauerkarte für beide Halbfinals am Samstag, Spiel um Platz 3 und die Eintrittskarten zum Finale am Sonntag. Schnell sein lohnt sich, da nicht nur die Handballtickets sehr beliebt sind, sondern auch die beiden zur Wahl stehenden 4-Sterne-Hotels.

Handball-Spitzensport und die Domstadt pur!

Das Handball-Angebot EHF Final4 Tickets & Hotel umfasst zwei Übernachtungen von Freitag bis zum Finale am Sonntag inkl. Frühstücksbüffet und Infopaket. Das bietet, neben den Champions League-Spielen, genug Gelegenheit, die Kölner Altstadt, historische Sehenswürdigkeiten, Märkte, Nachtleben, kölsche Kneipenkultur und zahlreiche Shoppingmöglichkeiten der Rheinmetropole zu erleben.

Aktuell noch drei deutsche Handball-Mannschaften im Rennen

Zum Redaktionsschluss am 28.03.2023 befanden sich noch drei deutsche Vereinsmannschaften in aussichtsreicher Position, den Einzug, erstmal ins Viertelfinale, zu meistern: SG Flensburg-Handewitt, Frisch Auf Göppingen und die Füchse aus Berlin. Alle Teams konnten ihre Hinspiele zum Teil deutlich für sich entscheiden. Das nährt natürlich die Hoffnung auf eine deutsche Beteiligung bei dem Final4-Event in Köln.

Warum heißt es eigentlich TruckScout24 EHF Final4?

Durch den neuen Titelsponsor heißt die Königsklasse des Handballs nun „Machineseeker EHF Champions League Men“. Den Titel für das Final4 der EHF widmete das Essener Unternehmen, das Online-Marktplätze für gebrauchte Maschinen anbietet, aber seiner großen Online-Plattform für gebrauchte Nutzfahrzeuge: TruckScout24.

Handball Europameisterschaft – EHF EURO 2024 in Deutschland

Wer sich für Fanreisen und Handball-Tickets zur EHF EURO 2024, der Handball Europameisterschaft in Deutschland, interessiert, wird ebenfalls auf der Website des Sportreiseveranstalters VIETENTOURS fündig. Weitere Informationen zu den EHF Champions League-Angeboten, zum DHB-Pokal REWE Final4, und zu den Handball-EM 2024-Paketen, findet der Sport- und Handball-Fan unter: vietentours.com

Vietentours mit Sitz in Düsseldorf gehört in Deutschland zu den führenden Veranstaltern im Bereich Sportreisen & Hospitality. Tickets und/oder Reisen zu den Top-Sportevents weltweit – vom Super Bowl bis zur Fußball-WM. Incentives, Gruppenreisen und Sporteventreisen in familiärer Atmosphäre sind eines der Markenzeichen von Vietentours.

