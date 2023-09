chargebyte eröffnet ersten US-Standort in Greenville, South Carolina

Experte für Ladekommunikation präsentiert Hard- und Softwareprodukte dem amerikanischen Markt

Garching (21.009.2023) – Neue Standorteröffnung in den USA: Zum 1. September 2023 eröffnete chargebyte seinen ersten US-Standort in Greenville, South Carolina. Das Unternehmen ist führender Lösungsanbieter für die Verbindung von nachhaltiger E-Mobilität und Energie und liefert Hard- und Softwareprodukte rund um die Laderegelung von Elektrofahrzeugen und Ladestationen.

Basierend auf der langjährigen Erfahrung im globalen Elektromobilitätsmarkt und dem umfangreichen Produktportfolio im Bereich der Ladekommunikation und Ladesteuerung, hat chargebyte beschlossen, seinen nächsten Schritt auf dem amerikanischen Markt zu machen. Der neue Standort in Greenville wird es chargebyte ermöglichen, seine hochmodernen Ladelösungen und Dienstleistungen einem breiteren Publikum in den Vereinigten Staaten zugänglich zu machen und somit physisch sowie strategisch näher auf die Bedürfnisse bestehender und potenzieller US-Kunden einzugehen. „Die USA repräsentieren einen Schlüsselmarkt in der Elektromobilitätsbranche. Unsere Präsenz hier unterstreicht unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft und zeugt von unserem Bestreben, die Anforderungen und Erwartungen unserer US-Kunden optimal zu erfüllen“, betont Thomas Wagner, Geschäftsführer der chargebyte GmbH.

Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? Bitte kontaktieren Sie unser Pressebüro:

Martin Farjah, m.farjah@profil-marketing.com, Tel.: +49 531 387 33 22

Über chargebyte

chargebyte liefert Hard- und Softwareprodukte für alle Aspekte der Ladekommunikation. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Powerline-Kommunikation bietet das Unternehmen Lösungen für die Ladefunktion in Elektrofahrzeugen sowie in Ladestationen. Die preisgekrönten Produkte setzen auf zukunftsweisende Technologien wie Vehicle-2-Grid, das Fahrzeuge zu temporären Energiespeichern macht. Die Produkte werden in Deutschland entwickelt und hergestellt und sind weltweit im Einsatz. Weitere Informationen finden Sie unter www.chargebyte.com oder gerne auf Anfrage unter den nachfolgenden Kontaktdaten. Unter http://downloads.in-tech.com finden Sie zudem weitere Pressemitteilungen sowie Bildmaterial.

Pressekontakt chargebyte

Christine Oertel

presse@in-tech.com

089 – 321 98 15-0

in-tech GmbH

Parkring 2

85748 Garching b. München

www.in-tech.com