chargebyte integriert Betriebssystem von Switch für bidirektionales Laden und mehr Kosteneffizienz

chargebyte und Switch vereinen ihr Know-how in einer langfristigen Partnerschaft für eine einfach aufrüstbare und zukunftssichere Ladeinfrastruktur

Garching (24.01.2023) – chargebyte integriert auf dem „Charge Control C“ das einheitliche Betriebssystem (OS) „Josev Professional“ von Switch, dem Technologie- und Wissensexperten für die EV-Ladeindustrie. Dank der Partnerschaft von chargebyte und Switch können Hersteller von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge nun noch einfacher und schneller bidirektionale AC- und DC-Ladelösungen auf den Markt bringen. Fahrer von Elektrofahrzeugen können sich durch die Unterstützung von Plug & Charge über mehr Komfort freuen und EV-Ladenetzwerke profitieren von finanziellen Vorteilen.

Durch das vorkonfigurierte „Josev Professional“ auf dem „Charge Control C“ können Kommunikationsstandards und -protokolle wie ISO 15118-2/-20 und OCPP 2.0.1 schnell und einfach implementiert werden. Die Software ist Plug-and-Play fähig und erfordert nur minimalen Integrationsaufwand. Endkunden können zu Hause Energieautarkie erreichen, indem sie ihre Elektrofahrzeuge in “Stromspeicher auf Rädern” verwandeln, während Unternehmen endlich ihre Energiespeicherkapazitäten monetarisieren können, indem sie Energie zurück in ihre Industrieanlagen oder Büros einspeisen.

„Durch unsere Partnerschaft mit Switch können wir unsere Produkte mit zukunftsweisenden Technologien wie Vehicle-to-Grid ausstatten und damit eine zuverlässige, bequeme und schnelle Lösung für Ladesäulenhersteller und -betreiber zur Verfügung stellen“, freut sich Thomas Wagner, Geschäftsführer von chargebyte.

„Wir freuen uns, unsere Software-Expertise mit der Hardware-Expertise von chargebyte zu kombinieren. Unsere eingebettete Lösung, Josev Professional, ermöglicht bidirektionales Laden auf der Grundlage von ISO 15118-20 und OCPP 2.0.1 mit V2X Erweiterungen für Hersteller von AC- und DC-Ladegeräten und eröffnet neue Einnahmequellen für deren Kunden, die Charge Point Operators (CPO), weltweit“, ergänzt Dr. Marc Mültin, Gründer und Geschäftsführer von Switch.

Über chargebyte

chargebyte liefert Hard- und Softwareprodukte für alle Aspekte der Ladekommunikation. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Powerline-Kommunikation bietet das Unternehmen Lösungen für die Ladefunktion in Elektrofahrzeugen sowie in Ladestationen. Die preisgekrönten Produkte setzen auf zukunftsweisende Technologien wie Vehicle-2-Grid, das Fahrzeuge zu temporären Energiespeichern macht. Die Produkte werden in Deutschland entwickelt und hergestellt und sind weltweit im Einsatz.

Über Switch

Switch ist ein schnell wachsendes, führendes Technologie- und Wissensunternehmen für die EV-Ladeindustrie. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Einführung von Elektrofahrzeugen weltweit zu beschleunigen, indem es fortschrittliche Softwareprodukte anbietet, die ein nahtloses Ladeerlebnis und eine vollständige Betriebskontrolle ermöglichen – alles in einem kostengünstigen Paket. Die Switch-Plattform ist vollständig nativ für fortschrittliche Funktionen wie Plug & Charge, Vehicle-to-Grid und Advanced Uptime Diagnostics. Das Unternehmen mit Sitz in London besteht aus einem 25-köpfigen Team und verfügt über eine wachsende Liste hochkarätiger Kunden aus dem aufstrebenden Sektor für das Laden von Elektrofahrzeugen, darunter OEMs von Ladestationen und Ladenetzwerken. Gegründet wurde das Unternehmen 2020 von Dr. Marc Mültin, einem weltweit anerkannten Experten für die Kommunikationsstandards, die dem globalen Ökosystem für das Laden von Elektrofahrzeugen zugrunde liegen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.chargebyte.com

